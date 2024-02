Polizeigewalt gegen spanische Bauern (Videos)

Die folgenden Ereignisse werden von den westlichen Zensur-Systemmedien freilich verschwiegen. UME bringt sie trotzdem:

In der linken spanischen Demokratie werden demonstrierende Bauern von der Polizei geschlagen werden, anstatt man ihnen zuhört… Die Landwirte wollten den Verkehr auf einer stark befahrenen Autobahnen blockieren, um dann schließlich von der Polizei gewaltsam zurückgedrängt zu werden.

Tractorada Nacional 🚜 | La Policía carga contra los agricultores que se movilizan hacia Madrid. pic.twitter.com/k2zZMWNrEx — EDATV (@edatvoficial) February 10, 2024

Mit Schlagstöcken und Tränengas löste die Polizei außerdem eine Bauerndemonstration in Madrid auf. Eine Gruppe von Landwirten und LKW-Fahrern versammelte sich in der Nähe des Stadions von „Atlético Madrid“, um danach die Autobahn M-40 blockieren. Nachdem einige versucht hatten, den Zaun zwischen der Straße und dem Stadion zu überspringen, drängte die Polizei wütendenden Demonstranten gewaltsam zurück.

Demonstrations-Teilnehmer beschimpften dabei lauthals die sozialistische Regierung. Einer von ihnen hielt sein zertrümmertes Megaphon hoch.

„Das ist die spanische Demokratie.“

– war ihr Kommentar.

Die Demonstranten bezeichneten das Vorgehen der Polizei als übertrieben aggressiv. Nach Angaben der Nachrichtenagentur „EFE“ wurden auch mehrere Menschen verletzt.

Schon den sechsten Tag in Folge demonstrieren spanische Landarbeiter für eine Vereinfachung und Rationalisierung der EU-Agrarpolitik, aber auch gegen die spanische Regierung. Sie fordern von Ministerpräsident Pedro Sánchez unter anderem faire Preise, weniger Bürokratie und die Wiedergutmachung der Schäden, die durch die historische Dürre entstanden sind.

In den letzten Tagen wurden im ganzen Land Autobahnen, Schnellstraßen und Häfen mit Traktoren und stromführenden Ketten blockiert. Aber auch Tausende von Maschinen blockierten in die Innenstadt von Barcelona.

Auch in Ciudad Real kam es nach ersten Blockadeversuchen mit Traktoren zu Zusammenstößen zwischen Bauern und der Polizei. Dabei leerte eine Gruppe von Demonstranten 25.000 Liter französischen Wein aus einem Lastwagen vor der Confederation of Hydrology aus, um gegen die hydrologische Politik der spanischen Regierung zu protestieren.

🇪🇸 | La Policía de Marlaska agrede a los agricultores y ganaderos en Ciudad Real. pic.twitter.com/5F461Mh7UL — JOSÉ MANUEL CANCELAS LEMOS (@cancelas_lemos) February 9, 2024

Nach Meinung der Landwirte trugen unzureichende Schutz, unzureichende Bewirtschaftung und Verteilung der Wasserressourcen sowie das Fehlen angemessener Bewässerungssysteme zu den überdurchschnittlich hohen Schäden bei, die nun das Land schon im zweiten Jahr der Dürre heimgesucht hat.

Seit Beginn der Bauernproteste wurden in Spanien bereits 31 Menschen festgenommen und mehr als 8400 verurteilt. Doch die Landwirte geben nicht auf. Nach dem gewaltsamen Zusammenstoß am Samstag in Madrid kam es mit den Frachtern zu einem Abkommen, ab nächster Woche einen unbefristeten landesweiten Streik zu beginnen.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Magyar Nemzet, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

