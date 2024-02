Extremer Anstieg der Kindersterblichkeit seit EMA-Zulassung der „Covid-Kinderimpfung“

Bild: medonline doble-d

Die „abnormalen“ Todesfälle bei Kindern in ganz Europa waren in den Jahren 2020 und 2021 im Vergleich zum vorherigen Durchschnitt negativ, bis die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Notfallzulassung (EUA) des Impfstoffs COVID-19 auf Kinder ausdehnte.

Seltsamer Weise begannen ab diesem Zeitpunkt die überzähligen Todesfälle bei Kindern in ganz Europa bis Ende 2021 deutlich anzusteigen und setzten sich auch in den Jahren 2022 und 2023 fort, wie auch legitim.ch zu berichten wusste.

Tausende Todesopfer unter Kindern

Dies geht nun so weit, dass Tausende Kinder ihr Leben verloren haben, seit ihnen die Covid-19-Impfung verabreicht wurde, im Vergleich zum Zeitraum vor der „Covid-Kinderimpfung“.

Im Jahr 2020, also dem ersten Jahr der angeblichen Pandemie, lag die Zahl der abnormalen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren in ganz Europa laut EuroMOMO, der offiziellen Datenbank der EU über Todesfälle, bei -511. Das bedeutet, dass 511 Kinder weniger starben als „üblich“.

Dieser Trend setzte sich im Jahr 2021 bis zur 21. Woche mit -330 abnormalen Todesfällen fort. Das bedeutet, dass 330 Kinder weniger starben als „üblich“ gewesen war.

Dieser Trend kehrte sich jedoch gänzlich um, als die EMA die Notfallzulassung für den Impfstoff COVID-19 auf Kinder ausweitete.

Dies geschah durch die EMA am 28. Mai 2021, also in der 21. Woche des Jahres 2021, und was danach geschah, ist Folgendes.

Die Zahl der abnormalen Todesfälle bei Kindern war deutlich gestiegen. Bis Ende 2021 wurden 685 überzählige Todesfälle verzeichnet. Das bedeutet, dass 685 Kinder mehr starben als sonst.

Dieser erschreckende Trend setzte sich dann im Jahr 2022 mit einer schockierenden Zahl von 1 385 zusätzlichen Todesfällen fort. Das bedeutet, dass 1.385 mehr Kinder starben als sonst.

Leider hat sich diese Entwicklung dann im Jahr 2023 weiter fortgesetzt, denn bis zur 45. Woche starben 753 Kinder mehr als sonst.

Das bedeutet somit, dass europaweit 2.823 Kinder mehr gestorben sind als sonst, seit die EMA die Notfallzulassung für den Impfstoff COVID-19 auf Kinder ausgeweitet hatte.

Hingegen starben während der gesamten angeblichen Pandemie, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die EMA die Notfallzulassung für den Impfstoff COVID-19 auf Kinder ausdehnte, deutlich erkennbar 841 Kinder weniger als sonst. Somit wurden weniger als 841 zusätzliche Todesfälle verzeichnet.

Es ist mehr als offensichtlich, dass die Verabreichung der Covid-19-Injektion an Kinder dazu geführt hat, dass Tausende von Kindern mehr als sonst ihr Leben verloren haben.

Das offizielle, mediengetragene Narrativ hingegen wertet dies wohl als einen weiterer Zufall in einer langen Reihe , die sich seit dem Beginn der angeblichen Pandemie im Jahr 2020 ereignet hatten, im Notfall könnte man es dann immer noch dem „Klimawandel“ zuschreiben.

