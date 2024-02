SOS-Demokratie – Grüne wollen Polizeistaat installieren

Screenshot https://www.polizei-gruen.de/

Wir werden laufend Zeugen, wie die aktuell regierenden Linksfaschisten angesichts der drohenden Niederlagen bei Wahlen ihr Heil in Methoden suchen, die gewöhnlich nur in Diktaturen bestehen.

Wie jedes Regime in der Endphase wird man immer repressiver gegenüber Andersdenkenden, den Medien und den politischen Mitbewerbern. Man macht genau das, vor dem man pausenlos in verlogener Manier im „Kampf gegen rechts“ warnt: man demontiert Rechtsstaat und Demokratie und installiert ein polizeistaatliches Einschüchterungsregime. Gerade so, als ob die staatlich geförderte Schlägertruppe, die Antifa, nicht schon ausreichen würde. Was vor Jahren harmlos begann entwickelt sich jetzt zu einer politpolizeilichen Eingreiftruppe.

Sie glauben das nicht? Lassen Sie sich von Julian Reichelt informieren, um dessen online-Medium NIUS sich diese Form der Polizei der gewaltigen grünen Führerin Ricarda Lang, wortwörtlich „kümmern“ will.

