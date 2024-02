Internationale Entwicklungsbank plant Mega-“Marshall-Plan”-Hilfe für Ukraine

Laut Direktorin der „EBWE“-Entwicklungsbank, Odile Renaud-Basso, soll sogar die US-Marshall-Plan-Hilfe für Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg geradezu verblassen, im Vergleich dazu, was der Westen nun für die Ukraine plant.

Denn allein schon bisher haben die EU der Ukraine seit Kriegsbeginn Februar 2022 bis Ende 2023 insgesamt 27 Milliarden Euro und die USA noch einmal 23 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Mittlerweile finanziert also die Ukraine 50 Prozent ihres Budgets durch ausländischer Finanzspritzen.

Laut Renaud-Basso soll die weitere Finanzierung der Ukraine durch die EU im Jahr 2024 noch einmal 18 Milliarden US-Dollar oder 10 Prozent des erwarteten Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Ukraine für 2ß24 diesem Jahr betragen.

Allerdings merkte „Politico“ an: Dass mittlerweile auch die politischen Entscheidungsträger in Brüssel und Washington dieser Finanzhilfen für die Ukraine überdrüssig sind.

Nachdem nunmehr also auch der ungarische Ministerpräsident Orbán kein Veto mehr eingelegt hatte, konnten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf weitere 50 Mrd. einigen. Allerdings: Mittlerweile lehnen auch in den USA die Republikaner die ehrgeizigen Pläne von Präsident Joe Biden und den Demokraten zur Unterstützung der Ukraine ab.

„EBWE“-Bankdirektor Renaud-Basso sieht das neue EU-Unterstützungspaket jedoch – im Vergleich zum EU-Haushalt von 1 Billion Euro über sieben Jahre – als geradezu minimal an. So habe die „EBWE“ ihr Stiftungsvermögen um 4 Milliarden Euro erhöht, ohne andere Programme zu kürzen. Die EBWE hat der Ukraine schon bisher seit Beginn des Krieges Kredite in Höhe von 3,8 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

Gleichzeitig hatte aber die internationale Entwicklungsbank mit Sitz in London, nach Beginn der Ukraine-Invasion die Finanzierung von Programmen zur Unterstützung Russlands und Belarus eingestellt. Die „EBWE“ wurde ursprünglich 1991 gegründet, um die Länder der ehemaligen Sowjetunion zu unterstützen, und ist heute in 72 Ländern vertreten. (mandiner)

______________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist im Gerhard-Hess-Verlag erschienen und direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 25,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar. Es wird demnächst auch im Buchhandel und bei Amazon erhältlich sein.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für Leser von UNSER MITTELEUROPA zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.