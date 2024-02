Hass auf Grüne: Grüner Aschermittwoch wegen “wütendem Mob” abgesagt (Video)

Wäre dasselbe aufseiten der Antifa gegen Rechte passiert, wäre der Slogan so kolportiert worden:

„Ganz Biberach hasst die Grünen!“

So aber framt die linke Systempresse das peinliche Ereignis ideologisch um:

„Ein wütender Mob sprengt den Politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach.“ (SPIEGEL)

Immerhin macht sich aber auch langsam in der grün-elitären Blase ein gewisses Maß an Realitätsbewusstsein breit:

„Wir sind für viele ein Feindbild.“

– so die Landesparteichefin.

Die politische Realität war klar: Eine „ordnungsgemäße Veranstaltung“ wäre nicht mehr möglich gewesen, und zwar aus Sicherheitsgründen – wie es Michael Gross, spießiger Vorsitzender des Kreisverbandes Biberach ausdrückte. Die Grünen verspüren nun also das, was viele AfD-Politiker vor der Antifa haben: Pure Angst.

Die Zufahrtsstraßen zur Biberacher Stadthalle war mit Traktoren blockiert, ein dampfend-stinkender Misthaufen zeigte unmissverständlich, was mittlerweile große Teile der Bevölkerung von den Grünen halten.

Protest gegen Grüne in Biberach: Hier kommt wohl Pfefferspray oder Tränengas von der Polizei auf die Bauern und Demonstranten. Bin auf Aufklärung aller Umstände gespannt, ihr auch? pic.twitter.com/Pjius9UqB0 — Gr@ntlɘr 🥨🍺 (@oida_grantler) February 14, 2024

SPIEGEL war entsetzt:

„Hunderte Demonstrierende veranstalten ein Getöse, Gehupe und Musik. Immer wieder skandiert die Menge Richtung Halle »Haut ab, haut ab«. Die Stimmung ist aggressiv, Journalisten werden als »Lügenpresse« beschimpft. Die Polizei setzt Schlagstöcke und Pfefferspray ein, um zwei Autos einen Weg zur Halle zu bahnen. Eine Scheibe geht zu Bruch, die Autos drehen wieder um.“

Den einst stolzen Grünen blieb nichts anderes übrig, als ihren politischen Aschermittwoch in der Grünen Hochburg Baden-Württemberg abzusagen. Somit klammern sich die Grünen also nur mehr an eine irrationale Hoffnung:

„Ich hoffe einfach, dass wir nach diesem Aschermittwoch wieder zu einem konstruktiven Dialog zurückfinden.“ (Grüner Gross)

Denn selbst der SPIEGEL muss dem verleumderischen Narrativ der Systempresse, es handle sich bei den Demonstrierenden um Rechtsradikale, entgegen halten:

„Die Demonstrierenden, unter ihnen vor allem Bauern, aber auch Fuhrunternehmer, waren nicht an Dialog interessiert. Sie wollten einfach blockieren, verhindern.“

Zunächst hatte noch der schmächtig-spießige Grüne Landwirtschaftsminister Özdemir versucht, mit den Landwirten zu diskutieren. Und gab sich beschwichtigend:

„Dass es da mal lauter wird, gehört dazu, das muss man aushalten.“

Nach der Diskussion auf dem Gigelberg war aber kein Durchkommen mehr zum Veranstaltungsort des Grünen Aschermittwoch mehr möglich. Sogar die Scheibe eines Begleitfahrzeugs von Özdemir wurde eingeschlagen. Und auch die Polizei setzte massiv Tränengas und Schlagstöcke ein.

Die Grüne Landesvorsitzende Lena Schwelling resignativ:

“Dann ist die Kolonne wieder weggefahren.“

Mit weinerlich-panischem Zusatz:

„Das war der Moment, an dem es wirklich, wirklich brenzlig war.“

Übrig blieb das, was wohl das politische, wirtschaftliche und moralische Vermächtnis der Grünen in Deutschland darstellen wird: Gähnende Leere, in Biberach sinnbildlich auf der Bühne und in der Stadthalle.

Die Grünen Propaganda-Presse gibt sich verunsichert, mit unterschwelliger Panik-Mache vor einem beginnenden Umsturz

„Alle Eingänge zur Halle seien versperrt gewesen, aus den Gärten von Anwohnern seien offenbar Steine entwendet worden, man schien zu allem bereit. Der einzig noch freie Zugang sei der Bühneneingang gewesen. Weder Rednerinnen und Redner noch Publikum konnten in die Halle.“ (Spiegel)

Dasselbe wird auch von einem ur-grünen Silberrücken berichtet: So sei man in der Stadthalle „auf einen recht bedröppelten“ Jürgen Trittin gestoßen: Habe er doch „in seinem politischen Leben schon einiges erlebt hat. Aber das?“ (Süddeutsche)

Und dann das übliche Gesudere:

“Es ist eine Niederlage für die Demokratie.” (Trittin)

Und dieses Hysterie-Gesudere wird begierig von gleichgeschalteten linken Politikwissenschaftlern flankiert:

Und vielleicht ergibt sich bald eine neue links-grüne Dolchstoßlegende:

„Und natürlich müsse sich die Polizei fragen, ob sie angemessen vorbereitet gewesen sei.“ (Süddeutsche)

