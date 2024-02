Neuer OBH der Ukraine: “Operative Lage äußerst ernst“

Der neue Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrskij, berichtete nach einem gemeinsamen Besuch mit Verteidigungsminister Rustem Umerov von einer äußerst ernsten Lage an den Fronten von Awdijiwka und Kupjansk.

„Die operative Lage ist äußerst ernst und angespannt.“

– wie Syrsky am Mittwoch auf seiner Telegram-Seite schrieb.

Oleksandr Syrskij

Ihm zufolge wären die russischen Streitkräfte zwar zahlenmäßig unterlegen, aber die russische Luftwaffe setze große Mengen an Lenkbomben ein, und sie führe kontinuierliche Artillerieangriffe auf ukrainische Stellungen durch.

Zwar würde Kiew alles tun, um die Stellungen zu halten, und habe auch Reservisten zur Truppenverstärkung mobilisiert.

Schon in den letzten Tagen hatten sowohl ukrainische wie russische Militärbeobachter von einer Verschlechterung der Bedingungen für ukrainische Truppen in der Region Awdijiwka im Oblast Donezk berichtet: So sei in den letzten Monaten bei heftigen Kämpfen der Versorgungskorridor auf weniger als fünf Kilometer geschrumpft. Dadurch aber sind die ukrainischen Truppen in der Stadt und die fast tausend verbliebenen Zivilisten von der Einkesselung bedroht.

Mittlerweile ist durch die Teilung von Awdijiwka in zwei Teile die Situation für die Ukrainer unhaltbar geworden. Laut “Mandiner” verschlechtere sich die Lage der ukrainischen Verteidiger in der Nähe der Stadt permanent. Seitdem nämlich erst kürzlich die russische Armee in einer brillanten Operation die südliche Verteidigungslinie der Stadt durchbrochen hat, bricht die Verteidigung der Stadt allmählich zusammen. Russische Truppen drangen auch in das Dorf Permovajske südlich der Stadt ein drängten die Ukrainer aus immer mehr Richtungen zurückged.

Am Donnerstag verdeutlichte eine Karte den russischen Vormarsch.

✚ Eastern Front – Avdiivka ✚ 🇺🇦⚔️🇷🇺 Russian forces have achieved additional progress towards the encirclement of the Avdiivka garrison. The Zenit stronghold itself is 500 meters away from being taken into a pocket. pic.twitter.com/SmGzAdJKTo — Astraia Intel (@astraiaintel) February 15, 2024

