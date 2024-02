Gwałt zbiorowy dokonany przez migrantów podczas karnawału katolickiej młodzieży w Speyer

Podczas prywatnej imprezy zorganizowanej przez katolicką młodzież, 15-letnia Niemka została rzekomo zgwałcona przez dwóch nieletnich Syryjczyków i 19-letniego Niemca-Chorwata – w piwnicy młodzieżowej katolickiej wspólnoty młodzieżowej St. Joseph (KJG) w Speyer (Nadrenia-Palatynat), – jak donoszą niemieckie media (Junge Freiheit, Bild)

Władze opóźniają ogłoszenie

Chociaż gwałt zbiorowy miał miejsce w sobotę wieczorem, zarówno prokuratura we Frankenthalu, jak i posterunek policji w Rheinpfalz zgłosiły przestępstwo dopiero we wtorek, jak to często bywa. Dobrotliwie neutralny opis jest również odkrywczy: zgodnie z nim były to…

… “trzy napaści seksualne dokonane przez młodych ludzi w wieku od 15 do 19 lat”.

Ponadto prokurator generalny Hubert Ströber wyjaśnił, że nie chce komentować szczegółów przestępstwa z “taktycznych powodów dochodzeniowych”. Ofiara nie została jeszcze przesłuchana przez policję. Sprawcy przebywają w areszcie policyjnym.

Speyer: “Kampania na rzecz bezpiecznej przystani”

Interesujące, ale także pod względem wielokulturowej agendy migracyjnej: czy Speyer, rządzony przez socjaldemokratycznego burmistrza, jest członkiem “Kampanii Bezpieczna Przystań” (Safe–Harbour)? W jej ramach 320 niemieckich miast zadeklarowało “gotowość” do “przyjęcia większej liczby osób”, dając tym samym znak przeciwko domniemanej “polityki europejskiej izolacji”.

***

