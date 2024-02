EU gebärt neue Sanktionspläne – diesmal gegen China und Indien

Bild: LinkedIn

Offenbar ist die EU nun schon in Übung, was Sanktionen betrifft, oder aber man hat an diesem „neuen Brüsseler Hobby“ einfach Gefallen gefunden.

Plant man ebendort nun auch tatsächlich Sanktionen gegen China und Indien, wie auch RT berichtete.

„Russland-Zulieferer“ im Fokus

Die EU plant nunmehr erstmals Sanktionen gegen Firmen in Ländern wie China und Indien. Diese sollen nämlich Russland kriegswichtige Güter verschafft haben. Sanktionen gegen ein indisches Unternehmen wären hierbei besonders heikel, da das Land ein Verbündeter der USA ist und überdies derzeit über ein Handelsabkommen mit der EU verhandelt.

Die EU plant also „allen Ernstes“ auch erstmals Sanktionen gegen Firmen aus China und Indien, zwei der wichtigsten EU-Handelspartner, zu verhängen. In einem Entwurf des „sage und schreibe“ 13. Sanktionspakets sind drei chinesische Firmen sowie ein indisches Unternehmen aufgeführt, die angeblich am Handel kriegswichtiger Güter mit Russland beteiligt gewesen sein sollen.

Insgesamt sollen 21 Firmen zusätzlich mit Sanktionen belegt werden, darunter auch welche aus Serbien, der Türkei und Kasachstan. Besagter Entwurf liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Sollten die Mitgliedstaaten dem Plan zustimmen, wäre es EU-Firmen künftig untersagt, mit den gelisteten Unternehmen Geschäfte zu machen.

Auf Biegen und Brechen zum Schaden Europas?

Der Entwurf zeigt, wie die Kommission anstatt neuer Sanktionen nunmehr vorrangig die Umgehung bestehender Handelsverbote in den Fokus zu nehmen gewillt ist. Laut Darstellung von Westmedien stehe längst der Verdacht im Raum, dass sich Russland über Drittstaaten Bauteile verschaffe, die nicht mehr direkt aus der EU eingeführt werden dürfen. Von Sanktionen gegen Unternehmen in diesen Staaten hatte die EU bislang abgesehen und weitgehend auf einen diplomatischen Dialog gesetzt.

Im vergangenen Jahr hatte die Behörde bereits chinesische Firmen listen wollen und damit China und einige Mitgliedstaaten gegen sich aufgebracht, weil das nach Angaben von Brüsseler Diplomaten ohne Absprache geschehen war.

Diesmal sei es anders, erklärte dazu ein Regierungsvertreter. Sanktionen gegen ein indisches Unternehmen wären besonders heikel, da das Land ein Verbündeter der USA ist und ein Handelsabkommen mit der EU verhandelt.

Trotz der umfangreichen westlichen Sanktionen gegen Russland gelingt es dem Land, wenig erstaunlich immer noch, Drohnen, Raketen, Panzer und andere Waffen zu produzieren. Während der US-Kongress wegen eines Pakets militärischer Unterstützung für die Ukraine ins Stocken gerät, haben Beamte freilich vor einer „Lücke im Versorgungsschlauch” für Kiew gewarnt, die Russland weitere militärische Gewinne ermöglichen könnte.

Am 14. Februar sollten die EU-Botschafter über die Liste im 13. Sanktionspaket abstimmen. Nach Angaben mehrerer EU-Regierungsvertreter steht einer schnellen Verabschiedung des Pakets noch vor dem zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges einstweilen, wie auch zu erwarten ist, nichts im Wege.

