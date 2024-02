Multikulti-Unruhen in Den Haag – Eritreische Migranten gehen aufeinander los (Videos)

In Den Haag wurden bei Ausschreitungen zwischen Gruppen von verfeindeten Eritreern mehrere Polizeiautos in Brand gesetzt. Daraufhin musste die Polizei Tränengas einsetzen, um rabiate, Steine werfende Ostafrikaner in Zaum zu halten..

Laut Augenzeugenberichten findet seit Stunden ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Eritreern statt.

🇳🇱Hága Eritreai migránsok támadtak rá a rendőrökre… pic.twitter.com/dqvWReHDuV — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) February 17, 2024

Weil das nicht der erste Anlass für solch importierten Multikulti-Hass (s.u.) ist, fragen sich hellsichtige Zeitgenossen, warum in den liberalen Niederlanden regierungsfreundliche Eritreer überhaupt Schutz vor Verfolgung suchen…: Ein Treffen von regierungskritischen Eritreern in der Veranstaltungshalle in Den Haag wurde von regierungstreuen Landsleuten gestört. Die Gemüter erhitzten sich so sehr, dass es zu Ausschreitungen kam. Dutzende eritreische Männer standen sich mit Stöcken und anderen Waffen entgegen und beschädigten Autos.

🇳🇱 Heves zavargások a hollandiai Hágában eritreai bevándorlók részéről, akik több rendőrautót felgyújtottak, behatoltak az Operaházba és téglákkal támadtak rendőrökre. pic.twitter.com/PtqUvRNNbo — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) February 17, 2024

Schließlich richtete sich der Hass auf die niederländische Polizei. So wurden zwei Polizeiautos in Brand gesetzt. Laut Augenzeugenberichten wurden Polizisten auch mit Ziegelsteinen beworfen. Die Atmosphäre soll sei seit 16 Uhr angespannt gewesen sein, v.a. auch deshalb, weil die Polizei mit zu wenig Kräften vor Ort war.

Hier ein weiterer link: https://nos.nl/l/2509288

Erst im Laufe des Abends sog die Polizei Kräfte zusammen, um die Ordnung auf den Straßen wiederherzustellen. In der Zwischenzeit bildete die Polizei Cordons, um die beiden Gruppen auseinander zu halten. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gelände. (vadhajtasok)

