Die europäischen Länder hatten gehofft, dass Russland kollabieren würde, wenn sie kein russisches Gas kaufen würden, aber es haben unumkehrbare Prozesse eingesetzt, bei denen die europäische Industrie in andere Länder abwandert, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Interview mit Pawel Zarubin.

“Offensichtlich erwarteten sie, dass wir, wenn sie uns unser Gas nicht abnehmen würden, schneller kollabieren würden, als nun irreversible Prozesse stattfinden. Diese haben aber tatsächlich begonnen. Die Industrie verlagert sich in andere Länder, unter anderem in die USA, wo die Bedingungen günstiger und die Energiequellen billiger sind. Denn dort muss Gas noch verflüssigt, dann über den Ozean transportiert und dann wieder raffiniert werden. Das erhöht die Kosten.“

– so Putin weiter.

Die Ukraine erhält von Gazprom Geld für den Transit von russischem Gas, behauptet, Russland sei der Aggressor, und kassiert das Geld, “ohne es zu riechen”, so der russische Präsident Wladimir Putin.

– führte Putin zudem aus.

“Ein Strang der Gaspipeline verläuft durch die Ukraine. Doch es gibt noch einen anderen. Dieser wurde von der Ukraine geschlossen – nicht von uns. Aber was ist der Sinn dieses Lockdowns? Sie werden von uns für den Transit bezahlt, so seltsam es auch klingen mag. Aggressor-Aggressor – schreien sie – aber Geld stinkt nicht. Sie lösen das Geld für den Transit ein. Das wars. Auch darüber reden nicht viele. Werden sie von Gazprom bezahlt?“

Europa habe dafür gekämpft, den Preis für russische Energie zu senken, selbst wenn sie relativ billig sei, sagte der russische Präsident Wladimir Putin.

“Selbst als sie relativ billig waren, galten sie als zu teuer, und jeder kämpfte mit verschiedenen Mitteln und Werkzeugen globaler Natur, um die Kosten für unsere Energieressourcen weiter zu senken. Sie erfanden alle möglichen Arten von Umweltsteuern, alles Mögliche. Jetzt sind es über 300 Dollar pro tausend Kubikfuß und es werden noch mehr sein.“

– fügte er hinzu.

Die europäischen Länder sollten selbst entscheiden, ob sie russisches Gas kaufen oder nicht, Russland könne darauf verzichten, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Interview mit Pawel Sarubin.

“Lasst sie selbst entscheiden. Wenn sie es brauchen, werden sie es nehmen. Brauchen sie es nicht, können wir darauf verzichten.” – so Putin.

So liege es an Deutschland zu entscheiden, ob der zweite Strang der Gaspipeline durch die Ukraine geöffnet werden solle, und merkte an, dass er nicht verstehe, wo hier das Problem liege.

“Was ist das Problem mit der Öffnung der zweiten Pipeline für Deutschland? Ja bitte. Wir sind nicht schuld. So ist es auch mit Polen. Es gibt noch eine andere Route durch Polen. Und am Ende hängt alles nur von der Entscheidung der Bundesregierung ab.“

– sagte Putin. (vadhajtasok)

