“Tęczowe piłki” będą używane po raz pierwszy w ośmiu dniach meczowych Angielskiej Ligi Piłkarskiej (EFL) między 16 a 24 lutego. Projekt propagandy LGBTQ jest wspierany i sponsorowany przez producenta sprzętu sportowego Puma. Angielska liga piłkarska składa się z trzech lig poniżej najwyższej ligi, Premier League.

Czy Puma strzela do własnej bramki?

W swoim komunikacie prasowym ogłaszającym piłkę zaprojektowaną przez Pumę, EFL powiedział wczoraj, w piątek:

“Za każdą bramkę zdobytą tęczową piłką w Championship, League One i League Two, producent sprzętu sportowego Puma przekaże darowiznę na rzecz” LGBTQ+ Fans for Diversity Fund “.

Według związku piłkarskiego zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na wsparcie fanów LGBTQ+ i ich projektów. Może to obejmować inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości na temat integracji w piłce nożnej, wydarzenia promujące różnorodność lub zapewnienie zasobów dla fanów LGBTQ + w społeczności piłkarskiej.

LGBTQ przejmuje piłkę nożną

Nazwana “Tęczową Piłką” współpraca z Pumą koncentruje się na „Miesiącu Historii LGBTQ” w Wielkiej Brytanii w ramach inicjatywy EFL na rzecz integracji. “Tęczowa piłka to potężny symbol różnorodności, dumy, nadziei i aktywizmu” – powiedział o projekcie sędzia gej. Pokazuje, że piłka nożna uznaje swój status i wpływ na społeczeństwo oraz że podejmuje działania przeciwko wszelkim formom dyskryminacji.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na unzensuriert.de

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.” Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494