Wielokulturowe zamieszki w Hadze – imigranci z Erytrei atakują się nawzajem (wideo)

W Hadze kilka radiowozów zostało podpalonych podczas zamieszek między grupami wrogo nastawionych Erytrejczyków. W rezultacie policja musiała użyć gazu łzawiącego, aby powstrzymać rozwydrzonych, rzucających kamieniami mieszkańców Afryki Wschodniej.

Według doniesień naocznych świadków, zabawa w kotka i myszkę między policją a Erytrejczykami trwa od wielu godzin.

🇳🇱Hága Eritreai migránsok támadtak rá a rendőrökre… pic.twitter.com/dqvWReHDuV — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) February 17, 2024

Ponieważ nie jest to pierwsza okazja do takiej importowanej wielokulturowej nienawiści (patrz poniżej), trzeźwo myślący współcześni zastanawiają się, dlaczego prorządowi Erytrejczycy w ogóle szukają ochrony przed prześladowaniami w liberalnej Holandii…: Spotkanie Erytrejczyków krytycznych wobec rządu w sali konferencyjnej w Hadze zostało zakłócone przez prorządowych rodaków. Napięcie wzrosło do tego stopnia, że wybuchły zamieszki. Dziesiątki Erytrejczyków starło się ze sobą za pomocą kijów i innej broni oraz uszkodziło samochody.

🇳🇱 Heves zavargások a hollandiai Hágában eritreai bevándorlók részéről, akik több rendőrautót felgyújtottak, behatoltak az Operaházba és téglákkal támadtak rendőrökre. pic.twitter.com/PtqUvRNNbo — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) February 17, 2024

W końcu nienawiść została skierowana na holenderską policję. Podpalono dwa radiowozy. Według relacji naocznych świadków, policjanci zostali również obrzuceni cegłami. Atmosfera była napięta od godziny 16:00, głównie dlatego, że policja nie miała wystarczającej liczby pracowników.

Oto kolejny link: https://nos.nl/l/2509288

Dopiero późnym wieczorem policja zmobilizowała siły, aby przywrócić porządek na ulicach. W międzyczasie policja utworzyła kordony, aby rozdzielić obie grupy. Nad okolicą krążył policyjny helikopter. (vadhajtasok)

***

