„Nazis keulen“: Böhmermann ruft zur Tötung von FPÖ- und AfD-Politikern auf

Jan Böhmermann hat am Freitagabend ganz offensichtlich zur Tötung von Politikern der FPÖ und AfD aufgerufen.

Die ganze Sendung war übersät mit Gleichsetzungen von NSDAP, FPÖ und AfD, auch ein Musikvideo gab es – und zwar mit dem Liedtext: „I schlog wen tot für Rot-Weiß-Rot – I bin a echter Patriot.“ Die Krönung gab es dann zum Abschluss – Böhmermann verabschiedet sich mit den Worten: „Nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen.“ Zur Info: Keulen ist ein Verb aus der Tiermedizin und wird vom Duden wie folgt definiert:

„Nutztiere töten, um Tierseuchen zu verhindern oder einzudämmen.“

Böhmermanns von den Gebührenzahlern finanziertes ZDF-Honorar liegt laut Welt am Sonntag bei 682.000 Euro im Jahr. Böhmermanns Auftritt ist der absolute Wahnsinn und hat mit Satire NICHTS zu tun. Wo bleibt der Aufschrei des Bundespräsidenten? Wo bleibt der Aufschrei aus den anderen Parteien, die der FPÖ immer Hass und Hetze unterstellen? Oder muss das geduldet werden, weil es von den vermeintlich „Guten“ kommt? Sind das die Vorzeige-Demokraten, die sich das System und die Eliten wünschen? Einfach widerlich, so FPÖ-TV!



Sehen Sie hier im Video den Ausschnitt, wo diese widerliche Figur zur “Keulung” aufruft:

Im Zuge der Absonderung seines Sprechdurchfalles präsentierte der Hetzer noch Grimassen schneidend eine Österreich-Fahne. Die Österreicher werden als “die Trottel da unten” und “Nazis” beschimpft, weil die FPÖ in den Umfragen an erster Stelle liegt. Offensichtlich erblicken die “Trotteln” in der deutschen rot-grünen Ampel nicht ein Modell, das sich zur Nachahmung empfiehlt!

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.