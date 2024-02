„Strana“ berichtet, dass der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba live eine Zigarre geraucht habe. Und damit wären wir alle Zeugen eines weiteren Fehlers des Politikers geworden. Das Video verbreitete sich schnell auf den ukrainischen Telegram-Kanälen.

Dmytro Kuleba berichtete von der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er mit dem Staatssender über die Lage an der ukrainisch-polnischen Grenze sprach. Nachdem sich ein kleines technisches Problem ergeben hatte, fragte der Minister:

“War’s das, sind wir fertig?”

Plötzlich hob er die Zigarre hervor, die er bereits versteckt in der Hand gehalten hatte, und steckte sie sich in den Mund, um hastig daran zu saugen.

The minister of the foreign affairs of ukraine, somebody named kuleba, smokes weed during an interview, which is currently legal under their new legislation pic.twitter.com/kNHjCl4XTs

— 알렉산더 대왕 (@51st__State) February 17, 2024