Dänemark will gesamte Artillerie an Kiewer Regime übergeben

Dänemark werde seine gesamte Artillerie an die Ukraine übergeben, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Samstag bei einer Podiumsdiskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Trotz aller Produktionsprobleme verfügten Kopenhagen und die EU allgemein über genügend Waffenbestände, um Kiew mit den benötigten Waffen zu versorgen.

Kiew hatte bereits öfter über Personal- und Munitionsmangel an der Front geklagt und appelliert immer wieder an seine westlichen Verbündeten für mehr Geld und Ausrüstung. Bisher hat aber Brüssel sein nächstes Hilfspaket noch nicht finalisiert, ebenso nicht die frühere EU-Zusage, der Ukraine bis März dieses Jahres eine Million Artilleriegranaten zur Verfügung zu stellen.

“Die Ukrainer fragen nach Munition, jetzt fragen sie nach Artillerie. Auf dänischer Seite haben wir beschlossen, unsere gesamte Artillerie an die Ukraine zu spenden.“

Frederiksen forderte andere EU-Mitgliedstaaten auf, Dänemark zu folgen.

“Es tut mir leid, das sagen zu müssen, Freunde, aber es gibt noch Munition in Europa. Es ist nicht nur eine Frage der Produktion, denn wir haben Waffen, wir haben Munition, wir haben Flugabwehrausrüstung, die wir im Moment nicht selbst einsetzen müssen und die wir der Ukraine geben sollten.“

– so Frederiksen.

Ihr zufolge wäre es ineffektiv, das US-Hilfspaket abzuwarten, um Entscheidungen über Lieferungen an die Ukraine zu treffen. Die USA haben nämlich vor der Winterpause etwa 60 Milliarden Dollar an zusätzlicher Hilfe für Kiew nicht genehmigt und werden voraussichtlich darüber erst wieder am 28. Februar verhandeln.

“Wir müssen es beschleunigen und ausweiten, unabhängig davon, was in den USA passiert. Wir Europäer müssen in der Lage sein, uns zu verteidigen. Und um uns zu verteidigen, müssen wir jetzt liefern, was die Ukraine braucht. Europa muss Verantwortung für Europa tragen, und wir müssen mehr tun.“

– erklärte sie.

Dänemark ist einer der wichtigsten Waffenlieferanten der Ukraine. Es initiierte im vergangenen Jahr auch Bemühungen, zur Beschaffung der Ukraine mit F-16-Kampfjets sowie zur Pilotenausbildung. Außerdem ist es Teil der sogenannten “Drohnenkoalition“, einer kürzlich gegründeten Gruppe von Ländern, die sich verpflichtet haben, Kiew eine Million Drohnen für den Kampf gegen Russland zur Verfügung zu stellen.

