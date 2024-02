Berlin träumt schon wieder vom „Endsieg“!

Nach der Niederlage der ukrainischen Streitkräfte in Awdejewka wäre es für den Wertewesten endlich hoch an der Zeit über einen Friedensschluss mit Russlands ernsthaft nachzudenken!

Von Redaktion | Insbesondere nachdem Putin in dem Interview mit Tucker Carlson das generöse Angebot unterbreitete, die Verhandlungen in Istanbul, die vom Wertewesten im April 2022 abgebrochen wurden, dort aufzunehmen, wo sie beendet wurden. Putin hatte dieses Angebot, sehr zum Nachteil Russlands wohl nur deshalb gemacht, weil er schon wusste, dass seine Gegner blöd genug sind, so ein Angebot abzulehnen.

Interessant ist, das der politische Mainstream derzeit versucht, die ukrainische Niederlage in Awdejewka zu ignorieren. Dieses Ereignis wird in den Mainstream Medien praktisch verschwiegen. Dafür wird umso mehr über den Tod des Spinners Nawalny berichtet, der, nachdem er zur medizinischen Behandlung in Deutschland von den russischen Behörden entlassen wurde, wieder nach Russland zurückkehrte, wohlwissend dass er dort umgehend inhaftiert werden wird. Dieser Mann wollte offensichtlich den Märtyrer spielen. Die Koinzidenz des Todes Nawalnys mit der ukrainischen Niederlage in Awdejewka ist mehr als auffällig. Vielleicht wahr nicht Putin der Mörder, sondern irgend ein prowestlicher Agent?

Der Wertewesten, der jetzt von Deutschland angeführt wird, nachdem sich die USA mit der Finanzierung zurückhält, hofft, wie dereinst Adolf Hitler borniert auf einen „Endsieg“ gegen Russland. Da hilft es auch nicht, dass man sich von diesem Ziel im letzten Kriegsjahr immer weiter entfernt hat. Besonders widerlich ist dabei die Rolle der deutschen Politiker. Wie kann man nur nach der Tragödie, die die Natioalsozialisten in Russland vor etwa 80 Jahren angerichtet haben, wieder daran denken in einen Krieg gegen Russland einzutreten? Eine derartige Geschichtsvergessenheit ist Teil des „Wertekanons“ für den der Wertewesten steht!

Deutsche Politiker hatten lange Zeit eine Mittlerrolle zwischen Ost und West gespielt. Damit ist nun Schluss. Plötzlich hat man die „Lehren aus der Vergangenheit“ über Bord geworfen und will dort weiter machen, wo Hitler vor 80 Jahren gescheitert ist! Vergessen ist auch die, durch die Ermöglichung der deutschen Wiedervereinigung demonstrierte Versöhnungsbereitschaft Russlands.

Ideologisch wird dieser Irrsinn durch den „Kampf gegen Rechts“ getarnt, der mehr und mehr an die Aktionen der Nazis und der italienischen Faschisten erinnert. Flankierend wird an einer Meinungstyrannei gearbeitet, durch die jegliche Opposition gegen den herrschenden Irrsinn kriminalisiert werden soll. Offen wird schon für die physische Vernichtung Andersdenkender geworben. Wir sind also nach 90 Jahren wieder dort angelangt, wo wir 1933 waren! Die Stiefeltruppe der Funktionselten, die Antifa-Schlägertypen steht bekanntlich Gewehr bei Fuß, wie jeder weiß. Auch wenn es darum geht, politisch Andersdenkende einzuschüchtern, besorgen diese staatlich alimentierten Verbrecher ihre Vorstellung.

Karl Marx bemerkte einmal, dass sich alles in der Geschichte zweimal ereignet, einmal als Tragöde und dann als Farce.

Gott sei Dank durchleben wir jetzt die dreißiger Jahre als Farce. Im Gegensatz zu den Nationalsozialisten sind die heutigen Ökosozialisten nur lächerliche Kopien ihrer einstigen Vorbilder. Denn mit woken lesbisch-, homosexuell-, bisexuell-, transgender- und queer-Geschlechtsverwirrten wird sich kein Krieg gegen Russland gewinnen lassen. Deswegen kann dieser Krieg gegen Russland auch nur mit den Ukrainern geführt werden, die von der LGBTQ-Seuche noch nicht infiziert worden sind. Allerdings ist dieses Menschenpotential enden wollend. Eine Million wehrfähige Ukrainer halten sich im Ausland auf und drei Millionen sind in der Ukraine untergetaucht!

Die Deutsche Bundeswehr ist nicht einmal ein Schatten der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Der Personalstand der Bundeswehr beläuft sich derzeit auf knapp 180 000 Männer, Frauen und Personen von sonstigem Geschlecht, wobei sich viele im „Krankenstand“ befinden, um sich den, in besseren Zeiten, als noch keine Rede von einem Krieg gegen Russland war, eingegangenen Verpflichtungen zu entziehen.

Trotz aller russophoben Propaganda des politischen Mainstreams will keine Kriegsbegeisterung in Europa so wie vor dem Ersten Weltkrieg aufkommen.

Anfänglich gab es in diesem Krieg viele englische und polnische Söldner, die diesen Krieg als eine Art bezahlten Abenteuerurlaub betrachteten. Dieses Potential an Verrückten ist ebenfalls schon ausgeschöpft. Diese Irren sind entweder schon tot, oder haben noch rechtzeitig das Hasenpanier ergriffen. Mit einem großen Krieg gegen Russland wird es also nichts. Nur der allgemein grassierenden Realitätsverweigerung ist es geschuldet, dass man an diesem unsinnigen Kriegskurs festhält. Der Wertewesten wird also buchstäblich bis zum letzten Ukrainer kämpfen, der sich nicht rechtzeitig aus dem Staub machen konnte.

Olaf Scholz erklärte auf der Münchner „Sicherheitskonferenz“, dass man die Ukraine nach wie vor bis zum Sieg unterstützen werde. Einen russischen Sieg könne man nicht akzeptieren, “es wäre das Ende der Ukraine als freier, unabhängiger und demokratischer Staat und die Zerstörung unserer europäischen Friedensordnung”. Zu dieser „Friedensordnung“ gehört also, dass der Wertewesten die Ukraine als Rammbock gegen Russland aufbaut, bis zu dessen Zerschlagung. Naja, Olaf auf Adolfs Spuren eben!

Man wird sehen, ob dieser unerschütterliche Glaube an den Endsieg mit demselben Ergebnis endet, wie vor 79 Jahren!

