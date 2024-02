Mega-Bauernprotest in Prag (Video)

Die von den internationalen System-Medien verschwiegenen europa-weiten Bauern-Proteste gegen den wahnsinnigen EU-Green-Deal mit dem Ziel einer Enteignung der privaten Landwirtschaft und der verhohlenen EU-Kriegstreiberpolitik zur Unterstützung der korrupten ukrainischen Landwirtschaft zu Dumpingpreisen, greifen immer mehr um sich.

Tak sem si pro zajímavost vylezl před nádraží…..jeden novej John Deer vedle druhýho. Slušná přehlídka techniky. Ty vole…vždyť se nemají úplně špatně 😂😂 #praha #traktor pic.twitter.com/Y4dnrwGGWk — Draja Jr. (@DrajaOfficial) February 19, 2024



Ein erster tschechischer Bauernprotest blockierte teilweise die Prager Autobahn und schränkte vorübergehend sogar den Straßenbahnverkehr in Prag ein: Hunderte von Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen trafen bereits am frühen Morgen in der tschechischen Metropole ein. Kurz vor 06:00 Uhr versammelten sich die Bauern vor dem Landwirtschaftsministerium, wo sie Landwirtschaftsminister Mark Výborný (KDU-ČSL) ein Forderungsschreiben übergeben wollen.

Tschechischer Landwirtschaftsminister boykottiert Gespräche

Výborný outete sich als prononcierter Vertreter ultraliberaler West-EU-Eliten innerhalb einer absurden Fünf-Parteien-Regierungs-Koalition aller Ex-Oppositionsparteien zur Abwahl des damaligen national-konservativen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis­: Indem er sich gegenüber „ČTK“ weigerte, mit den Landwirten zu diskutieren. Mit der grotesken Begründung, diese würden politische Ziele verfolgen und Putin-freundlich sein, und nicht über Veränderungen in der Landwirtschaft diskutieren wollen.

Bis zu 1000 Traktoren

Bereits gegen 5.30 Uhr teilte die tschechische Polizei auf „Network X“ mit, dass sich etwa 500 landwirtschaftliche Maschinen auf dem Weg nach Prag nach Prag befinden. Am Morgen waren zudem 440 Maschinen und 130 Begleitfahrzeuge in der Region Mittelböhmen unterwegs – wie die Sprecherin der mittelböhmischen Polizei, Vlasta Suchánková, „ČTK“ genüber mitteilte. Laut Bauern-Organisatoren sollten heute 600-1.000 Traktoren und andere Maschinen in Prag eintreffen.

Landwirtschaftsminister desavouiert Proteste

Minister Výborný erklärte gegenüber „ČTK“, dass sich anscheinend große Landwirtschaftsorganisationen distanziert hätten, und er Gespräche am Runden Tisch den Straßenprotesten vorziehe. Ob dessen Marginalisierungs-Rhetorik verfangen wird, wird sich zeigen: Nach Angaben des Ministers würden die Organisatoren, darunter der Vorsitzende der „Gewerkschaft der Land- und Lebensmittelarbeiter“ sowie des „Bundes Freier Gewerkschaften“, Bohumír Dufek, oder der ehemalige Präsident der tschechischen Landwirtschaftskammer, Zdeněk Jandejsek, ihre eigenen politischen Ziele verfolgen und nicht die Landwirte an sich repräsentieren.