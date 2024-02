„Sensible Sprachgebrauch“ bei Polizei-Fahndung: “Männer” jetzt “männlich gelesene” Verbrecher

Sind sie nicht lieb, die drei Goldstücke! Und am Ende womöglich gar keine „Männer“? | Foto: Polizei

Sind hier Täter, nach denen die Polize fahndet, überhaupt Männer? Sehen sie bloß so aus? Sind sie am Ende divers? Da fahndert man lieber “sensibel” nach “männlich gelesenen” Verbrechern. Man will ja kein Goldstück vergrämen. Man ist ja “woke” und bunt.

Wer glaubt der bei uns geraade grasssierende woke Wahn ist nicht mehr zu toppen, liegt daneben. Es ist immer noch Luft nach Oben drinnen und es sind nicht nur Gender-Forscher*Innen an Unis, nein, der Irrsinn macht nichtmal bei der Polzei halt, wie BILD berichtete.

Woke-Alarm bei der Berliner Polizei

Auf Anfrage der Zeitung bezeichnet die Behörde diese Formulierungen als „sensiblen Sprachgebrauch“, der „gesellschaftlichen Erwartungen“ entspreche und zu einer „hohen Akzeptanz“ in der „queeren Community“ beitrage.

Kritik von der Polizeigewerkschaft

Rainer Wendt (67), Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft greift die Berliner Polizei scharf an:

„Die Verwendung solcher Formulierungen ist besonders bei Fahndungsaufrufen aus polizeitaktischen Gründen kontraproduktiv. Eine Pressestelle sollte sich auf das Fachliche beschränken und das Ideologische weglassen“, so Wendt zur genannten Zeitung.



Bleibt zu hoffen, dass Wendt sich nicht zu weit hinausgelehnt hat. Ist er am Ende gar “homophob”, ein “Ausländerfeind” oder gleich ein “Nazi”?

Polizeibeamte, die noch nicht völlig durchgeknallt sind, würden sich fragen, was „männlich gelesen“ überhaupt bedeuten würde, so Wendt. Sein Fazit ist eine Attacke auf den Berliner Regierenden Bürgermeister aus der CDU: „Die Schuld trägt nicht die Polizei, sondern die Queer-Politik von Kai Wegner.“

Sie glauben das nicht? Hier der Beweis:

