Autochthoner Multikulti-Hass in Papua-Neuguinea bei Stammeskriegen (ZensurVideo)

64 Tote bei indigenem Terror

Bei einem Stammesüberfall im pazifischen Inselstaat Papua-Neuguinea wurden am Sonntag mindestens 64 Menschen getötet: Krieger eines Stammes in der Provinz Enga wollten zusammen mit Verbündeten und Söldnern einen benachbarten Stamm angreifen, als sie von Mitgliedern des feindlichen Stammes überfallen wurden – so George Rooster von der „Australian Broadcasting Corporation“ (ABC).

Zensur-Video von ausschwärmenden Stammeskriegern

Mittlerweile wurde ein entsprechender “X”-Videobeitrag gelöscht. UME zeigt ihn trotzdem:

Ersten Berichten zufolge sollen dabei Dutzende Menschen getötet worden sein, wobei die Angreifer auch die Flüchtenden nicht verschonten: Leichen und Verwundete wurden in einem großen Gebiet des Bezirks Wapenamanda, in Dickichten, weit entfernt vom Schauplatz des Massakers gefunden, entlang von Straßen und entlang des Flussufers. Peter Ipatas, Gouverneur von Enga, präzisierte:

„Das Massaker ereignete sich, obwohl die Führung der Provinz bereits in der vergangenen Woche über die Gefahr eines Ausbruchs von Stammeskämpfen informiert worden war und die Sicherheitskräfte alarmiert hatte.“

Oliver Nobetau, ein Vertreter der Regierung von Papua-Neuguinea, befürchtete gegenüber „ABC“, dass ein Vergeltungsangriff noch mehr Menschenleben kosten würde:

“Die Sorge ist groß, dass sich das fortsetzen wird. Blutrache ist in Papua-Neuguinea weit verbreitet.”

Zwar wäre laut Nobetau Stammesgewalt in Papua-Neuguinea zwar weit verbreitet, aber noch nie in einem solchen Ausmaß aufgetreten. Zudem verfüge die örtliche Polizei nur über begrenzte Ressourcen, um diese einzudämmen.

Uralte Tradition von regionalem Multikulti-Terror

Während Parlamentswahlen und Vorwürfe des Wahlbetrugs auf der ganzen Insel immer wieder zu Unruhen geführt haben, eskalierte die Gewalt seit den Wahlen 2022. Dabei wurde Premierminister James Marape in seinem Amt bestätigt. Dabei ereigneten sich die tödlichsten Zusammenstöße vor allem in den schwer zugänglichen, mit Regenwald bedeckten Gegenden der Provinz Enga. Wobei deren Ursache in jahrelangen Stammeskonflikten wegen der Zuteilung von Land und Rohstoffen zu finden sind.

Dabei wurden die Vorfälle in jüngster Zeit angeheizt, weil zahlreiche Schusswaffen, darunter auch Sturmgewehre, illegal importiert wurden, wodurch die Konflikte noch blutiger wurden.

Mehrere schockierende Aufnahmen zeigen, wie Leichen auf Lastwagen verladen wurden.

Gewaltige Multikulti-Diversität

In ethnisch äußerst heterogen Papua-Neuguinea sind solche Vorfälle kulturbedingt: Meist aufgrund von Streitigkeiten um Land und Eigentum. Deswegen wurde die Provinz Enga im vergangenen Sommer drei Monate lang komplett von der Außenwelt abgeriegelt.

Dabei untergliedert sich die Bevölkerungs-Mehrheit der Papua auf 700 bis 1000 Volksgruppen mit jeweils eigener Sprache und Kultur, teilweise sogar eigener Religion. Der Grund ist geographischer Natur: Zu 90 % wohnen die Papuas im unwegsamen Bergland der Insel in traditionellen Familienverbänden.

Das gesellschaftliche System wird als Wantok-bezeichnet: Das sind jene der vielen ethnischen Gemeinschaften (von engl. one talk). Denn die Zugehörigkeit zu einem Volk wird in erster Linie durch die Verwendung der gleichen Sprache bestimmt. Ein Wantok-Mitglied kann auf uneingeschränkte Hilfe der Gemeinschaft zählen, muss dabei aber auch große Verpflichtungen eingehen.

Insgesamt werden in Papua-Neuguinea 839 verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen (schätzungsweise zwischen 11 % und 25 % der lebenden Sprachen der Welt).

Vermutlich sollen 17 Stämme in den aktuellen Konflikt verwickelt sein. Die Behörden waren machtlos, obwohl sie sich verzweifelt versuchten, sich auf den Konflikt vorzubereiten.

Bereits 2019 war es zu ähnlich grausamen Massakern gekommen.

Massaker an schwangeren Frauen (NYT)

________________________________________________________________________________________________

