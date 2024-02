Drittel der Bewohner Alaskas wollen „Unabhängigkeit“ von USA

Bild: Wikipedia

Alaska als ehemalige russischer Vorposten in der neuen Welt gehörte länger als ein Jahrhundert zum Zarenreich.

Es wurde im 17. Jahrhundert durch Seefahrer im Auftrag Russlands entdeckt und es waren schließlich auch die Russen, die Alaska ab 1745 bewohnten und als Kolonie für den Pelzhandel benutzten.

Vor nunmehr 157 Jahren, am 30. März 1867, verkaufte Russland diese „Bodenschatzkammer“ und Kolonie auf dem amerikanischen Kontinent dann für „lächerliche“ 2,7 Mio. Dollar (heute ca. 140 Mio. Dollar) an die USA. Das Zarenreich war auf Grund des Krimkrieges in Geldnöte geraten.

US-Goldrausch machte den Kauf zu Gewinn

Geplagt von der damaligen US-Wirtschaftskrise gegen Ende des 19. Jahrhunderts, zogen während des Klondike-Goldrausches ab 1896 zahlreiche Amerikaner in Richtung Norden, um in Alaska und Kanada nach Gold zu suchen. Somit hatten die USA 30 Jahre nach dem Kauf von Alaska den Kaufpreis mehr als nur wieder eingespielt.

Nunmehr scheint es so, als würden sich 36 Prozent der dortigen Bevölkerung auf „ihre Wurzeln“ besinnen. Sie befürworten die Unabhängigkeit ihres Landes. Bereits seit 1984 wirbt die „Alaskan Independence Party” (AIP) in ihrem Wahlprogramm für ein Referendum über die Abspaltung von den Vereinigten Staaten.

Nach einer aktuellen Umfrage befürworten also rund 36 Prozent der Einwohner Alaskas die Abspaltung ihres Bundesstaates von den Vereinigten Staaten. Damit liegt ihr Unabhängigkeitswunsch weit über dem nationalen US-Durchschnitt von 23 Prozent der Bevölkerung. Die jüngste Befragung wurde von der Organisation YouGov zwischen dem 2. und 5. Februar 2024 unter 35.307 erwachsenen US-Bürgern durchgeführt. Dabei wurden die Teilnehmer befragt, ob sie „die Abspaltung Ihres Staates von den USA unterstützen würden”.

Integrität der USA steht zur Debatte

Newsweek berichtete dazu am 16. Februar, dass die Integrität der USA seit der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 intensiv debattiert werde. Vor einem Jahr, im Februar 2023 habe die republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, Marjorie Taylor Greene, sogar eine „nationale Scheidung” zwischen republikanischen und demokratischen Staaten vorgeschlagen. Gemäß ihrem Vorschlag würden der US-Bundesregierung fast alle Befugnisse entzogen und auf die Ebene der Bundesstaaten übertragen werden.

Wie die jüngste Erhebung ergab, würden in den USA durchschnittlich 23 Prozent der erwachsenen Amerikaner einen Austritt ihres Bundesstaates aus der Union befürworten, 51 Prozent wären dagegen, und 27 Prozent wären dabei unentschlossen. Von den Wählern der Republikaner bevorzugten 29 Prozent der Teilnehmer eine Unabhängigkeit ihres Bundesstaates und 46 Prozent wären dagegen. Bei den Demokraten sprächen sich nur 21 Prozent für die Sezession ihres Staates aus, und 51 Prozent würden dies ablehnen.

Seit 1984 existiert die „Alaskan Independence” Party (AIP), die in ihrem Wahlprogramm für ein Referendum über die Abspaltung des Bundesstaates wirbt. Mit 13 Prozent der Wählerstimmen hatte die Partei bei den Gouverneurswahlen im Jahr 1994 ihr stärkstes Wahlergebnis erreichen können. Neben diesem Referendum befürwortet die Partei auch die Abschaffung aller Vermögens- und Einkommensteuern, unterstützt überdies „alle Bemühungen zur Einschränkung oder Abschaffung von Abtreibung, Euthanasie und Kindermord” und lehnt „die Aufnahme von Krediten durch die Regierung für andere Zwecke als für Kapitalverbesserungen” strikt ab.

Weitere Bundesstaaten mit „Abspaltungstendenzen“

Auch in anderen Bundesstaaten seien Sezessionsbefürworter klar zu erkennen, so Newsweek. Nach Alaska mit 36 Prozent Abspaltungsbefürwortern folgten Texas mit 31 Prozent, Kalifornien mit 29 Prozent und New York und Oklahoma mit jeweils 28 Prozent. In New Hampshire habe ein republikanischer Abgeordneter einen Gesetzentwurf eingebracht, wonach der Bundesstaat unabhängig werden solle, sobald die US-Schulden 40 Billionen Dollar erreichen würden.

Der aktuelle Schuldenstand der USA beläuft sich auf „sagenhafte“ 34 Billionen Dollar, das ist eine schier unglaubliche Zahl mit „sage und schreibe“ 12 Nullen!

In einem Gespräch mit Newsweek bezeichnete die amtierende Präsidentin der Stiftung für die Unabhängigkeit von New Hampshire, Carla Gericke, die Abspaltung von den Vereinigten Staaten als „eine Idee, deren Zeit gekommen ist und die die Frustration widerspiegelt, die jeder im politischen Spektrum empfindet”.

So wie es derzeit vor allem auch im Bundesstaat Texas „brodelt“ darf man auf etwaige Entwicklungen jenseits des Atlantiks durchaus gespannt sein. Die Zeichen stehen offenbar zusehends auf Sturm.

