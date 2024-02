US-Senator: “Russland erzeugt mehr Artillerie als EU und USA gemeinsam”

Laut Senator Vance bräuchten die USA Verbündete, keine Klientelstaaten. Deshalb wäre es höchste Zeit, dass Europa auf eigenen Füßen stehen und aufhöre sollte, die USA als Krücke zu benutzen.

USA nicht länger zur Verteidigung Europas bereit

Diese Aussage tätigte der republikanische Hardliner-Senator J.D. Vance nur wenige Tage nach seinem Verbalangriff auf der Münchner Sicherheitskonferenz gegen die europäischen Staats- und Regierungschefs wegen der defensiven Schwäche der EU. Somit wären die USA nicht länger bereit, ihre Rolle als Wächter auf dem Kontinent zu spielen – wie er in der „Financial Times“ meinte.

Der Politiker, einer von Trumps wahrscheinlichsten Vizepräsidentschaftskandidaten, wies einmal mehr darauf hin: Europa habe, nach den systematischen Kürzungen seines Verteidigungshaushalts nach Ende des Kalten Krieges, zu lange unter der Sicherheitsdecke der USA geschlummert und sich mit dem von den USA angebotenen Seelenfrieden angefreundet.

Er führte dann eine einfache Rechnung vor: Mit einem jährlichen US-Verteidigungshaushalt von fast 1.000 Milliarden Dollar würden die USA effektiv Geld für die europäische Verteidigung aufbringen. Dieses Geld bezeichnete er als zusätzliche Steuer für die Amerikaner.

Katastrophale Rüstungsschwäche der USA und der EU

Seiner Meinung nach hätte der Ukraine-Krieg ein lange bestehendes Problem aufgezeigt: Europa bräuchte nämlich in Wirklichkeit keine amerikanische Bevormundung, denn seine Wirtschaftskraft könnte den Konflikt alleine lösen: Nur: Im Laufe der letzten Jahrzehnte hätten sich die EU-Länder mit den US-Sicherheitsgarantien angefreundet. Deshalb wären sie nicht einmal auf die Idee gekommen, ihre eigenen militärischen Fähigkeiten zu stärken – worüber die US-Steuerzahler immer noch stöhnen.

Hinter den Finanzierungsproblemen, so Vance weiter, verstecke sich aber eine weitere katastrophale Schwäche: Nämlich die Dysfunktion der Rüstungsindustrie dies- und jenseits des Atlantiks. Die solcherart zersplitterte Industrie verfüge nämlich nur über begrenzte Kapazitäten zur Waffen-Produktion. Doch das reiche bei weitem nicht aus, um einen Krieg wie den in der Ukraine zu gewinnen. Ganz zu schweigen davon: Dass Russland derzeit mehr als doppelt so viele Artilleriegranaten pro Monat produziert wie Europa und die USA zusammen.

Seiner Ansicht wären Verteidigungsausgaben und -Bereitschaft zwei verschiedene Dinge. So gebe Deutschland beispielsweise jährlich deutlich mehr für eine Verteidigung aus als sein Nachbar Frankreich: So verfüge Frankreichs Armee über sechs Hochleistungs-Brigaden . Diese wären jederzeit einsatzbereit, während die deutsche Bundeswehr kaum in der Lage sei, auch nur eine einzige kampffähige Brigade zusammen zu kratzen.

“Jede europäische Nation muss sich somit fragen: Sind sie bereit, sich zu verteidigen? Und die USA müssen sich fragen: Wenn die Europäer sich nicht wehren können, sind sie dann Verbündete oder Klienten?”

