Spanien: relaxed Schutz suchen im 4-Sterne Hotel

„Flüchtlinge“, die in einem Hotel in El Toyo untergebracht wurden / Carlos Barba / Efe (Almería)

Nicht nur in Deutschland hält man es für angemessen, Migranten in noblen Unterkünften unterzubringen, wie beispielsweise am Kurfürstendamm in Berlin. Auch in Spanien sind 4-Sterne Hotels vielfach gerade gut für Neuankömmlinge. Beispielsweise das Hotel Portomagno en Aguadulce (Almería).

Damit es den Herrschaften an nichts fehlen soll, werden die Afrikaner in diesem Hotel, oder in verschiedenen anderen Hotels der gehobenen Klasse untergebracht. Die “Geflüchteten” wurden von den Kanaren ins Festland eingeflogen, wo sie sich dann in Almeria von der ansträngenden „Flucht“ standesgemäß erholen können.

Dass es vorwiegend junge Männer sind, die hier „Schutz suchen“ versteht sich von selbst. Wie alt die künftigen Pensionszahler sind, weiß man nicht so genau, haben ihre Papiere, ganz im Gegensatz zu teuren Handys, die Eigenschaft, immer auf der „Flucht“ verloren zu gehen.

Hier ein paar Bilder vom Hotel Portomagno:

🔴El Hotel Portomagno en Aguadulce (Almería) se ha convertido en un resort en primera línea de playa para cientos de jovenlandeses a pensión completa. pic.twitter.com/4PSTrQfDkT — Sr.Liberal (@SrLiberal) February 10, 2024

