Assanges Ehefrau befürchtet bei Auslieferung in USA, Tod ihres Mannes (Video)

Bei einer Auslieferung des der Spionage beschuldigte WikiLeaks-Gründer Julian Assange an die USA würde ihm lebenslange Haftstrafe drohen.

Nun soll der Oberste Gerichtshof Großbritanniens in einer zweitägigen Anhörung prüfen, ob der geborene Australier Assange, seit fünf Jahren im Belmarsh-Gefängnis inhaftiert, gegen seine Auslieferungsentscheidung aus dem Jahr 2022 Berufung einlegen darf.

Extraordinary support at court in London for #DayX.

This is what it looked like when I walked out when we broke for lunch.

Tomorrow after day 2 of the arguments we will march from court to Downing Street.

— Stella Assange February 20, 2024