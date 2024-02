Sogar Heilpraktiker sind nun Antisemiten

Heilpraktiker und Homöopathen sehen sich seit Jahren einer Kampagne der Anti-Komplementärmedizin-Lobby ausgesetzt, die beide Berufe verbieten lassen will. Nun aber sehen sie sich seitens der Regierung auch dem „vielstrapazierten“ Antisemitismus-Vorwurf ausgesetzt.

Nazi-Keule auch für Heilpraktiker

Die Methoden der „Schulmedizin-Lobby“ reichen dabei von der Studien-Verunglimpfung bis neuerdings hin zu Nazi-Vergleichen.

Diese jüngste „Schmutzkübel-Kampagne“ ist nun offenbar auch in der Politik angekommen. Die Bundesregierung will Heilpraktiker und Homöopathen nun stärker regulieren, wie die aktuelle Kampagne des Gesundheitsministers gegen die Homöopathie zeigt. Dagegen formiert sich allerdings Widerstand, wie etwa mit einer Petition beim Bundestag zur Rettung der Homöopathie. Die Ampel-Regierung übernimmt nicht nur die Ziele der Anti-Komplementärmedizin-Lobby, sondern inzwischen auch deren fragwürdige Methoden, wie nachstehendes Beispiel zeigt. Der Dachverband Deutscher Heilpraktiker-Verbände (DDH) lässt sich das nicht widerspruchslos gefallen und geht dagegen vor.

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages im Januar führte eine Regionalzeitung ein Interview mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Antisemitismus, Felix Klein. Das Interview enthält zahlreiche Passagen zum Thema Heilpraktiker und Homöopathie und erschien am 27.01.2024 im Schwäbischen Tagblatt. Der befragte Regierungsbeauftragte, der für Faesers“ Innenministerium“ tätig ist, hatte dabei das Thema Heilpraktiker und Homöopathie von sich aus angesprochen.

Zweifel an Schulmedizin ist antisemitisch

Er spannte also den Bogen vom Heilpraktiker-Gesetz über die Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung bis hin zu Demonstrationen gegen die Regierung. Das Fazit des Regierungsbeauftragten lautete dann wie folgt. Er sehe eine „Anschlussfähigkeit von antisemitischen Narrativen“, wenn jemand an der Schulmedizin zweifelt und die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisiere. Ausdrücklich nannte der Regierungsbeauftragte in diesem Zusammenhang Heilpraktiker und Homöopathie.

Er ging sogar noch einen Schritt weiter. Da das Heilpraktiker-Gesetz aus dem Jahr 1939 stamme, müssten die Heilpraktiker jedenfalls „ihre Vergangenheit kritisch reflektieren“.

Der Dachverband Deutscher Heilpraktiker-Verbände (DDH) protestierte daraufhin am 13.2.2024 mit einem offenen Brief an den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein. Die Sprecherin und Vizepräsidentin des Dachverbandes, die Heilpraktikerin Ursula Hilpert-Mühlig, zeigte sich in dem Schreiben „mehr als erschüttert“ über die Aussagen im Interview, insbesondere über die Einordnung des Berufsstandes in einen antisemitischen Kontext.

„Sie bedienen hier das manipulative Muster des Framings, indem Sie Ereignisse, Themen und Personengruppen in einem Deutungsraster zusammenfügen, obendrein gekoppelt mit wertenden Aussagen, und implizieren damit Verbindungen, die Sie mit nichts belegen, außer Ihren Behauptungen, das ist schon sehr dreist.“

Klein stigmatisiere also mit seinem Interview eine ganze Berufsgruppe und diskreditiere den Berufsstand der Heilpraktiker, so der DDH. „Heilpraktiker ist keine Gesinnung, sondern eine Berufsbezeichnung.“ Des Weiteren kritisierte der Brief auch die historisch falsche Darstellung der Entstehung und Intention des Heilpraktiker-Gesetzes durch den Antisemitismusbeauftragten. Der DDH hält „eine Klärung für dringend geboten, zumal das Diffamierungspotential“ der Äußerungen des Antisemitismusbeauftragten offensichtlich sei. Der Verband erwarte „Vorschläge für einen zeitnahen Austausch“ von Felix Klein.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.