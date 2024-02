Wuppertal: Verschwiegene Herkunft des Messerstechers auf Schüler keine Überraschung

Beim Lesen sämtlicher Berichte zum Messer-„Jugendlichen“, der in einer Schule in Wuppertal mehrere Schüler teilweise schwer verletzte, wurde nichts über die Herkunft des Täters erwähnt.

Nachdem man gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen, fiel folgendes auf:

Bei einem deutschen Täter wäre dies sofort gleich mehrfach hinausposaunt worden.

Im vorauseilenden Gehorsam wurden, bereits Milderungsgründe verbreitet, nämlich die übliche Masche mit den psychischen Problemen, gerade so, als ob Messerstecher in der Regel normal tikken würden, nur eben ein „Kranker“ nicht.

Im Bericht der Tagesschau heißt es beispielsweise, dass SPD-Landtagsabgeordnete jetzt mehr Schulsozialarbeiter und Familienzentren für Schulen fordern, um solche Taten in Zukunft zu vermeiden. In Wuppertal gebe es zu wenig Personal und Raum für Sozialarbeit, heißt es in einer Mitteilung. Mit einem Wort: irgendwie ist das Umfeld mitschuldig.

Jetzt kommt natürlich heraus, dass der Täter ein Moslem mit Migrationshintergrund war. Welch großartige Überraschung.

Wäre der Täter ein Deutscher, der auf Migranten eingestochen hätte, würde man vermutlich statt nach mehr Psychologen nach mehr Geld für den „Kampf gegen Rechts“ rufen und statt ohne jeden Anhaltspunkt eine psychische Erkrankung zu diagnostizieren, das „rassistische und fremdenfeindliche Klima“ im Land für die Tat verantwortlich machen. Peinliche Schamorgien und linke Aufmärsche wären die Folge.

Zum Vergleich

Wenn ein wirklich und offensichtlich Geisteskranker wie der Mörder von Hanau, der erst neun Menschen, dann seine Mutter und sich selbst erschoss, auch heute noch (!), wie erst vor wenigen Tagen, Gedenkveranstaltungen mit Kranzniederlegungen und Massenaufmärschen organisiert.

Der Täter von Hanau stellte dreimal wahnhafte Strafanzeigen. Im Januar 2002 zeigte er beim Polizeipräsidium Oberfranken eine „psychische Vergewaltigung“ an: Er werde „durch die Wand und durch die Steckdose abgehört, belauscht und gefilmt“. Ein Amtsarzt diagnostizierte eine Psychose mit paranoiden Inhalten und empfahl die sofortige Einweisung in eine Psychiatrie. R. leistete Widerstand, wurde in Handschellen ins Krankenhaus gebracht, aber am selben Abend mit dem Vermerk „ungeheilt“ entlassen. Sein Vater hatte einen Anwalt eingeschaltet. Ein Arzt notierte, der Vater glaube ebenfalls, sein Sohn werde überwacht; beide hätten eine gemeinsame psychische Störung, kann man auf Wikipedia lesen.

Wie man die Morde des offensichtlich Wahnsinnigen noch heute instrumentalisiert, um der AfD ans Zeug zu flicken, erfahren wir aus einem Tagesschaubericht vom 19.02.2024. Wir zitieren auszugsweise:

„Vor vier Jahren wurden in Hanau zehn Menschen ermordet. Beim heutigen Gedenken an die Opfer rief Innenministerin Faeser zum Kampf gegen Rechtsextremismus auf. Auch Kanzler Scholz und Justizminister Buschmann äußerten sich ähnlich.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau zu einem entschlossenen Kampf gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Da es wieder Fantasien von Rechtsextremisten gebe, Menschen allein wegen ihrer Herkunft aus Deutschland wegbringen zu wollen, sei es umso wichtiger, sich dem entgegenzusetzen, sagte Faeser. Stattdessen müsse man sich vor die Angehörigen der Opfer zu stellen und ihnen sagen: ‚Wir stehen an eurer Seite.‘“

Scholz und Buschmann warnen vor Rassismus

Auch Bundeskanzler Scholz erinnerte in einer Botschaft im Kurznachrichtendienst X an die Opfer. Zugleich warnte er vor einem erstarkenden Extremismus: ‚Rechtsextreme greifen unsere Demokratie an. Sie wollen Bürgerinnen und Bürger ausgrenzen, sogar vertreiben. Das werden wir nie zulassen!‘, schrieb Scholz weiter.

Justizminister Marco Buschmann schrieb ebenfalls bei X: ‚Rassismus ist ein Gift, das sich in unserer Gesellschaft niemals ausbreiten darf. Wir alle sind gefragt, uns Menschenfeindlichkeit entgegenzustellen.‘ Hessens Ministerpräsident Boris Rhein nannte den Anschlag ein ‚grausames Ereignis‘, das ‚nie in Vergessenheit geraten‘ werde – weder für die Angehörigen noch für uns als Gesellschaft‘.

Wenn Personen an Morde an Deutschen gedenken, marschiert sofort die staatlich gesponserte Antifa-Stiefeltruppe auf.

