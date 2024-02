Soros Junior veranstaltet Gala-Dinner in München – Ursula v.d.L hält Rede

Eine mächtige Handlanger-NGO des Tiefen Staates, Soros’ „Open Society“ gab sich mit einem großen Galadinner in München die Ehre. Wie sehr Soros mittlerweile auch EU-Eliten unterwandert hat, zeigt sich daran, dass sich mehrere Politiker dem Soros-Erben vorstellten, als dieser Hof hielt.

Von der Leyen sitzt neben Alex Soros

Alex Soros, Sohn von George Soros, der ja erst kürzlich die Soros-Organisationen übernommen hat, war am 19. Februar an einem gemeinsamen Abendessen der „Open Society Foundation“ und des „European council on foreig affairs“ (ECFR) auf der Münchner Sicherheits-Konferenz anwesend. Bilder davon postete er stolz am 19. Februar auf Instagram.

Wie sehr auch die oberste EU-Elite sich dem Soros-Clan anbiedern, zeigt sich daran: Dass etwa Ursula von der Leyen das Abendessen mit einer Rede eröffnete. Mit von der Partie waren der niederländische Ex-Ministerpräsident Mark Rutte, der albanische Ministerpräsident Edi Rama, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der demokratische US-Senator Chris Coons teilnahmen.

Von der Leyen saß direkt neben Alex Soros. Alex Soros honorierte die Unterwürfigkeits-Anwesenheit so:

“Es ist mir eine Ehre, Gastgeber des diesjährigen gemeinsamen Dinners der Open Society Foundations, des ECFR und der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik zu sein. Ursula von der Leyen hat eine tolle Eröffnungsrede gehalten. Wir danken den Staats- und Regierungschefs, Senatoren und Mitarbeitern der US-Regierung, dass sie sich uns angeschlossen haben.“

Mittlerweile völlig ungeniert und provokant zelebriert also eine – demokratisch nicht legitimierte – NGO die Unterordnung der Macht europäischer Polit-Eliten.

“ECFR” als Soros-Unter-Organisation

So wurde das „ECFR“ 2007 von Mark Leonard gegründet, dem Autor des „Project Syndicate“, welches direkt von George Soros’ „Open Society Foundation“ betrieben wird. Diese cofinanziert das „ECFR“ mit Sitz in Berlin und Büros in sechs weiteren europäischen Hauptstädten (London, Madrid, Paris, Rom, Sofia, Warschau) seit ihrer Gründung.

Ungarn als Hauptfeind

Wie sehr sich der Tiefe internationale Staat nach wie vor auf Ungarn bezieht, zweigt sich daran:

Besteht doch „ECFR“-Rat gleich aus neun ungarischen Mitgliedern: George und Alexander Soros, linker ehemaliger Premierminister Gordon Bajnai, dem Soziologen Tibor Dessewffy (Eigentümer des mit Bajnai verbundenen Unternehmens „DatData“), der Ehefrau des sozialistischen E-Ministerpräsidenten Gyurcsany in ihrer Funktion EU-Abgeordnete des „Demokratischen Forums“ Klára Dobrev, Péter Kalotai, dem stellvertretenden Direktor der „Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung“, Dávid Korányi, dem Präsidenten von „Action for Democracy“, und Gergely Karácsony, grüner Oberbürgermeister von Budapest. Weiters: Tamás Meszerics, Dozent der Soros „Central European University“ und linker „LMP“-EU-abgeordneter, sowie Anita Orbán, Leiterin der Abteilung Außenbeziehungen bei Vodafone Ungarn.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist im Gerhard-Hess-Verlag erschienen und direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 25,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar. Es wird demnächst auch im Buchhandel und bei Amazon erhältlich sein.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für Leser von UNSER MITTELEUROPA zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.