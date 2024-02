Die 8. Semriacher Gespräche standen im Zeichen der Zeitenwende und Globalpolitik

Schwerpunktverlagerung des Weltbruttosozialprodukts vom Jahr 0 und 1500 bis 2030

Quo vadis Europa?

VON REDAKTION | Die 8. Semriacher Gespräche am 17.2.024 standen im Zeichen der sich immer deutlicher abzeichnenden Zeitenwende. Der Vortrag hatte zum Ziel die Situation nicht nur, wie üblich partiell darzustellen, doch umfassender aufzuarbeiten, um Zuhörern einen Gesamtüberblick zu verschaffen und in die Lage zu versetzen, sich und ihre Familien in Zukunft besser zu schützen.

Aufgrund der großen aktuellen Bedeutung des Themas bringt UNSER-MITTELEUROPA nachstehend eine ausführliche Zusammenfassung des in Semriach gehaltenen Vortrages in drei Teilen:



Teil 1: Was bedeutet «Globalpolitik»?

Das atlantische Medienkartell lässt seine Berichterstattung zum globalen Geschehen vorzugsweise nur auf die Bereiche staatlicher “Innen- & Außenpolitik” beschränken. Der Begriff “Globalpolitik” kommt dagegen kaum vor oder wird im besten Fall mit der sogenannten “Geopolitik”, zugeschnitten auf die Briten in den Jahrhunderten ihrer Stellung als See- & Kolonialmacht, verwechselt: “Globalpolitik” dagegen bestimmt das Politikfeld, welches politische Konzeptionen in Bezug auf die gesamte Menschheit entwirft und realisiert.

Die Protagonisten der Globalpolitik verfolgen Konzepte, die meist sehr langfristig – wie z.B. auf 50 oder 100 Jahre und darüber hinaus – angelegt sind und damit weit über den Bereich der Innen- & Außenpolitik von Nationalstaaten hinausgehen.

Lassen sich “Globalisten-Netzwerke” wissenschaftlich nachweisen?

Eine Studie der ETH Zürich hat im Jahr 2009 den Nachweis erbracht, dass im Gegensatz zur landläufigen Meinung, Globalisten-Netzwerke wissenschaftlich nachweisbar sind. Zugleich musste man eingestehen, dass Globalpolitik im Verhältnis zur Gesamtweltbevölkerung von nur einer verschwindend kleinen Zahl von Menschen – aus nur einigen wenigen hundert Familien-Klans bestehend – weltweit gesteuert und betrieben wird.

Die Forscher der ETH Zürich fassten ihr Ergebnis, wie folgt prägnant zusammen:

Die Wissenschaftler der ETH untersuchten 37 Millionen Unternehmen aus denen sie 43.060 transnationale Konzerne (TCNs) herausfilterten. Ein Kern von 1.318 Unternehmen beherrscht 20% aller Umsätze, doch kontrolliert durch Beteiligungen noch einmal 60% aller weltweiten Erträge: Weniger als 2% aller transnationalen Unternehmen kontrollieren 80% der Umsätze.

Dazu kommen Kollusionen einiger Dutzend Finanzkonzerne im Stil einer geschlossen Gesellschaft oder defacto Finanzplutokratie. Aus dem Report der ETH geht hervor, dass im Gegensatz zu besagter Unternehmens-Kollusion auf globaler Ebene, für lokale Unternehmen auf der europäischen Ebene nur das genaue Gegenteil zutrifft.

Diese Entwicklung stellt nicht nur den wirtschaftlichen Wettbewerb in Frage, sondern erodiert auch die Souveränität von Nationalstaaten. Anders als Unternehmen des Mittelstandes, welche darauf konditioniert wurden, sich vom politischen Geschehen möglichst fernzuhalten, sehen Globalisten, neben der Kontrolle ihrer Finanz- & Wirtschaftsmonopole, kein Problem, sich darüber hinaus in die politischen Verhältnisse der Nationalstaaten von oben her selbstbewusst und immer frecher einzumischen: Dazu zählt auch ihr Brauch den Amtsträgern staatlicher Behörden ihre transnationalen Konzepte vorzugeben und falls nötig, mit besonderen Mitteln zu erzwingen.

Im Zuge solcher Prozesse werden von transnationalen Zirkeln als Briefträger und zur besten Täuschung häufig sogenannte “Experten & Expertinnen” [vermeintlich unabhängiger “Wissenschaft”] eingesetzt, die man insbesondere während der sogenannten CoV-Pandemie besonders deutlich bewundern durfte.

Die Ziele der Globalisten

Das Ziel der Globalisten ist es die “Eine-Welt-Ordnung” zu verfolgen und ihre damit verbundenen Monopolsysteme gegen etwaige nationale Widerstände mit allen Mitteln durchzusetzen:

Ein global angelegtes Monopol- & Kartellsystem transnationaler Konzerne, die in Bezug auf ihre ultimativen Nutzniesser nach innen intransparent verschachtelt sind, soll die Prozesse zur Monopolisierung unumkehrbar machen. Darüber verstecken sich die Eigentümer und Kontrolleure des zentralisierten Finanzkapitals in Stiftungen und bleiben auf diese Weise nach aussen hin weitgehend “unsichtbar”. Die fortschreitende Entmachtung der Nationalstaaten wird kontinuierlich weiterverfolgt und extern entwickelte Konzepte auf die Opferbevölkerungen angesetzt. Das richtet sich in meist allen der Fälle gegen die Interessen der Mehrheit der Staatsbürger. Als Beispiele derartiger Exzesse können die gesamten Falschmassnahmen rund um CoV herangezogen werden, die es jedoch transkontinentalen Plutokraten und ihren Handlangern erst ermöglichten sich ihre Taschen mit Volksvermögen im grossen Stil vollzustopfen.



Vormals stolze und souveräne Republiken werden politisch immer weiter ausgehöhlt, extern übernommen, in handlungsunfähige Protektorate verwandelt und unter transnationale Dienstherren gestellt.

Die Prioritäten der Steuerung

Globalisten-Klans bedienen sich sowohl strukturierter wie auch strukturloser Steuerungstechniken, die im besten Effekt mit dem Einsatz unterschiedlicher Prioritäten hybrider Kriegsführung kombiniert werden:

Die informationellen Prioritäten werden zur Steigerung des Effekts je nach Bedarf mit den drei Methoden der “Faschismus-Keule”, “Antisemitismus-Keule” bzw. “Demokratie-Keule” gebündelt.

Die materiellen Prioritäten werden zur effektiveren Durchsetzung gegenüber der Öffentlichkeit gerne mit krypto-religiösen Dogmen und/oder “Werte-Heilslehren” flankiert.

Hybride Kriegsführung verfügt so über je drei informationelle – & materielle Schienen:

Beeinflussung der Weltanschauung gelingt nur langfristig, doch hat stärksten Effekt. Beeinflussung des Geschichtsbildes durch Überschreiben der Geschichte. Beeinflussung über Doktrinen sowie Massenmedien, die in Kartellen organisiert sind. Formen des Wirtschaftskrieges zur Durchsetzung von spezifischen Klan-Interessen. Anwendung von Waffen des Genozids auch mit Giften, die das Erbgut verändern. Der heisse Krieg mit militärischen Waffen als schwächste der sechs Prioritäten.



***

Teil 2 folgt morgen, 25.02.2024:

Masse-Elite Gesellschaften als Spielball transnationaler Kräfte



Die Mittelstandsvernichtung erreichte nach CoV und der Energiewende in Europa vorläufig einen letzten Höhepunkt. Als Gegenmassnahme wird es notwendig sein, dass der bisher zur Seite gedrängte und politisch marginalisierte Mittelstand, der im übrigen die höchsten Steuerlasten stemmt und den Sozialstaat erst möglich macht, sich entsprechend politisch reorganisiert, um fehlgeleitete Staatsdiener wieder auf Vordermann zu bringen und Lobbygruppen der SA-AG und transnationalen Konzerne an die Kandare zu nehmen.

Quo vadis Europa!

Der historische Rückblick gestattet auf die Frage: „Was folgt der atlantischen Völkerknechtschaft?“, eine Antwort zu geben. Sie lautet: Eine multipolare Weltordnung, die neue Perspektiven und Alternativen ermöglicht, doch zugleich für die SA-AG zum Todfeind wird:

– Die USA hat ihre Rolle als Weltpolizist nach dem Entzug durch Globalisten wieder aufzugeben. Eine gedeihliche Zusammenarbeit der USA mit dem alten Kontinent wird künftig nur noch auf gleicher Augenhöhe erfolgen können. Das heißt: Nur der vollständig erfolgte Rückzug der USA auf den nordamerikanischen Kontinent würde eine konstruktive Verständigung wieder zulassen.

– Der Brexit hat gezeigt, dass jeder EU-Staat sein Geschick selbst in die Hand zu nehmen hat: Doch, hundertfünf Jahre der Sozialisierung (1919 – 2024) unter atlantischer Protektoratsverwaltung hat der zivilisatorischen Entwicklung des Kontinents schwersten Schaden zugefügt, tiefe Spuren des kollektiven Niedergangs sowie Zerrüttung in vielen Köpfen europäischer Völker hinterlassen.

– Europa ist seit den historischen Anfängen nicht nur über seine Geografie, sondern durch die Existenz autochthoner Bevölkerungsgruppen politisch dezentral definiert. Das Nicht-Wahrhaben-Wollen der EU jener einfachen Tatsache führte zum Brexit und wird weitere Auflösungserscheinungen der EU künftig nach sich ziehen.

– Unterschiedliche Erfahrungen mit der EWG (gute; 1957 – 1992), der EG (schlechte; 1992 – 2007) und der EU (katastrophale; seit 2007) lassen Rufe nach drastischen Reformschritten und Reformatierungen immer lauter werden.

– Die EUMED -, Visegràd –, Craiova Gruppe, Hanseatische Liga, Nordischen-Baltischen Acht (NB8), die Drei-Meere-Initiative sowie der Vertrag von Aachen und/oder andere Gruppierungen böten die Instrumente, welche es erlaubten eine Kehrtwende vorzubereiten, vorausgesetzt die Bevölkerungen wünschten das.

Die notwendigen großen, doch bisher nur aufgestauten Reformvorhaben der beiden zentralen Staaten Frankreich und Deutschland würden sich in einer deutsch-französischen Zweierallianz ungleich leichter, zügiger und effizienter realisieren lassen als in einer EU: Das strategisch starke Frankreich würde sich mit dem wirtschaftlich starken Deutschland ideal ergänzen, nachdem Frankreich alleine wirtschaftlich und Deutschland alleine politisch zu schwach aufgestellt sind.

Allianzsysteme als Grundlage eines souveränen Europas

Vaclav Klaus kritisierte, dass der Vertrag von Aachen «einem Geheimvertrag über den faktischen Zusammenschluss Frankreichs und Deutschlands» gleichkomme. Doch andererseits böte gerade jener «Alleingang von Aachen» allen übrigen Staaten der Noch-EU-Staaten die einzigartige, historische Möglichkeit sich ein für alle Mal aus dem Würgegriff der deutsch-französischen Befindlichkeiten zu lösen. Noch hält die EU sie als Vasallen gefangen: Noch werden wegen der leidigen «deutschen Frage» als Ausrede, alle anderen Staaten mit in Geißelhaft gehalten und von globalen Kräften mitparasitiert.

Die kleineren Staaten jeder für sich bleiben gegenüber Frankreich und Deutschland politisch und wirtschaftlich zu schwach, um mit diesen beiden Kernstaaten auf Augenhöhe aufzuräumen. Diese Schräglage unter europäischen Staaten beweist, dass die Zerschlagung der Donau-Doppelmonarchie durch die atlantischen Mächte mit den Schand-Verträgen von St. Germain (1919) und Trianon (1920) nicht nur das vormalige Österreich-Ungarn auslöschte, sondern als Nachfolge-Effekt die Destabilisierung und Marginalisierung von ganz Europa über die folgenden 100 Jahre erst möglich machte. Diese Fehler gilt es künftig wieder zu revidieren und reparieren.

Zur Wiederherstellung des europäischen Gleichgewichts im Lichte des Aachener Vertrages bietet sich an, um Deutschland-Frankreich einen Ring von mehreren Allianzen zu legen: Gemeinsam mit Russland als Schutzmacht hätte jener Verbund dafür zu sorgen, dass sich die Grenzen des Westens nicht einmal mehr «ungefragt» in Richtung Osten verschieben würden.

Frankreich-Deutschland bliebe es anheimgestellt, über ihre Souveränität selbst zu entscheiden. Es beinhaltete auch die Option freiwillig weiterhin unter US-Protektoratsverwahrung zu verharren und atlantischen Dienstherren weiter gegen eigene Interessen zu dienen, falls dies von ihren Bevölkerungen so gewünscht würde.

Reformen & Konzepte für das neue Jahrtausend

In Bezug auf künftige Globalpolitik «von anderer Seite» müsste schon im Vorfeld sichergestellt werden, dass die Verantwortlichen der SA-AG für das Scheitern unter dem bestehendem Globalisierungskonzept von allen künftigen Reform-Vorhaben, wozu sich die SA-AG über den sogenannten Great Re-Set anbiedert, künftig voll und ganz entbunden würden. Denn, Brandstifter sollten nicht einmal mehr für Löscharbeiten herangezogen werden. Das Ergebnis derartigen Missmanagements lässt sich nicht mehr länger verschleiern und ist inzwischen selbst für Halbblinde zu sehen!

Dies bildeten die Grundvoraussetzungen für die anstehenden Reformvorhaben, wie:

– Neujustierung des Verhältnisses Technosphäre vs. Biosphäre!

– Rettung der Natur-, Land- & Nationalwirtschaft & des Mittelstandes!

– Neuordnung der Bodenordnung, Nutzungsrechte & des Bankenwesens!

– Reformierung des Finanzwesens & Verbot der Spekulationswirtschaft!

Zusammen mit den folgenden Konzepten, die von der SA-AG vermieden werden:

Allianzwechsel: – Austritt aus der westlichen «Wertegemeinschaft» der 15%

– Anschluss an die Kontinentalmächte der 85% [6.6. Milliarden]

– Abkehr von bisherigen atlantischen Kolonial- & Alt-Strukturen.

Systemwechsel: – Primat der Realwirtschaft – Abkehr von Spekulationswirtschaft

Gesetze neu: – harte Konventionalstrafen gegen Täter-Staaten & Täter-Kartelle

– scharfe Gesetzgebung gegen bandenmässige Kriminalität nach

dem Vorbild Italiens & USA, wie z.B. RICO Racketeering Act

– gegen Kartelle & Monopolpolitik & organisierte Kriminalität

Nationalstaaten: – Wiederherstellung der Souveränität – Reform von Verfassungen

– Kampf gegen Hoch- & Landesverrat und globales Bandenwesen

