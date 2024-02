Verteidigungsminister Nordkoreas auf Liste des 13. EU-Sanktionspaketes

Nordkoreas Verteidigungsminister Kang Sun-nam auf EU-Sanktionsliste Bild: Wikipedia

Die EU hat nunmehr in einem weiteren „Verzweiflungsakt“, das mittlerweile 13. Sanktionspaket gegen Russland, beschlossen.

„Alte Strategie in altem Gewand“

Die Marschrute der EU in Sachen Sanktionen ist mittlerweile so voraussehbar wie erfahrungsgemäß wirkungslos.

Nichts desto trotz hat man einmal mehr Personen und Organisationen, die vermeintlich die russische Rüstungsindustrie unterstützen, auf die Liste gesetzt. Neu hinzugekommen ist diesmal allerdings Nordkoreas Verteidigungsminister. Das Außenministerium in Moskau kündigte dementsprechend Gegenmaßnahmen an, wie RT berichtete.

Die Europäische Union hat also am 23. Februar das 13. Sanktionspaket gegen Russland verhängt. Die neuen Einschränkungen betreffen 106 natürliche Personen und 88 Organisationen, heißt es dazu in einer Erklärung auf der Webseite des EU-Rates. Neben Firmen in Russland handelt es sich um 27 Organisationen aus Indien, Sri-Lanka, China, Serbien, Kasachstan, Thailand und der Türkei, die nach Auffassung Brüssels angeblich die russische Rüstungsindustrie unterstützen sollen.

Auch Weißrussland und Nordkorea im Visier

Darüber hinaus umfasst das Sanktionspaket auch Personen und Organisationen in Russland und Weißrussland, die an angeblichen Waffenlieferungen aus Nordkorea nach Russland beteiligt sein sollen. Auf der Liste der sanktionierten Personen steht unter anderem auch der Verteidigungsminister Nordkoreas, Kang Sun-nam. Zu den Sanktionen gegen den nordkoreanischen Beamten gehören ein Visum-Verbot wie auch das Einfrieren seiner Vermögenswerte. Man könnte versucht sein zu meinen es würde hierbei wieder für die „Ukraine-Hilfe“ angespart werden.

Mit dem neuen Paket will die EU also weiterhin den Zugang der Russischen Föderation zu militärischen Technologien beschränken, darunter zu Drohnen-Komponenten, sowie gegen die Sanktionsumgehung und „Verletzungen der Rechte von Kindern” vorgehen. Sanktioniert werden zudem mehrere Richter und Beamte auf „den besetzten Gebieten der Ukraine”.

Zusätzliche Beschränkungen werden für die Ausfuhr von Gütern verhängt, die insbesondere zum russischen „Industriepotenzial“ beitragen könnten, wie elektrische Transformatoren.

„Retourkutsche“ aus Moskau folgte prompt

Als Reaktion auf „unfreundliche Handlungen” kündigte das Außenministerium in Moskau die Erweiterung der Liste der Personen an, denen im Gegenzug die Einreise in Russland verboten werde. Diese seien Vertreter der Sicherheitsstrukturen und Unternehmen der EU sowie Staatsbürger der EU-Länder, die für militärische Unterstützung „des neonazistischen Regimes in Kiew” verantwortlich seien.

Diejenigen, die an der Verfolgung russischer Beamter wegen „illegaler Verhaftungen und Abschiebungen von Personen aus ukrainischem Hoheitsgebiet” und an der Einrichtung eines „Tribunals” gegen die russische Führung beteiligt seien, würden ebenfalls in die Liste aufgenommen.

Zudem erwähnt das Ministerium Personen, die für die Beschlagnahme russischen Staatsvermögens oder die Verwendung von Gewinnen daraus im Interesse der Ukraine eintreten und die Verhängung von Sanktionen gegen Russland unterstützen sollen. Auf der „Unfreundliche-Liste” Russlands stehen daher auch Vertreter des Europarats, Mitglieder der gesetzgebenden Versammlungen der EU-Länder und Teilnehmer der OSZE-Vollversammlung.

