US-Drohne liquidiert iranischen Terror-Kommandanten (Video)

Das Video zeigt einen Angriff einer US-„MQ-9-Reaper“(Schnitter für Ernte)-Drohne auf das Auto eines Hisbollah-Kommandeurs mit einem Begleiter mitten in einer zentral-irakischen Stadt. Angeblich Bagdad. Der Angriff fand vor etwa zwei Wochen statt – jetzt gibt es das Video dazu.

CCTV Footage was released earlier today from a Shop in Central Baghdad, Iraq showing the Drone Strike on February 7th by a U.S. Air Force MQ-9 “Reaper” utilizing a AGM-114R9X Hellfire Missile, which resulted in the Death of Kata’ib Hezbollah Field Commander, Abu Baqir al-Saadi as… pic.twitter.com/bZhqqAntGI

— OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2024