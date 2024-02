Potenter 81-jähriger “Creepy Joe”: “Guter Sex ist der Schlüssel zu meiner Ehe” (Video)

„Daily Mail“ hat wohl das best gehütetste Privatgeheimnis der USA gelüftet: Denn selbst nach 47 Jahren Ehe sei die süße Romanze zwischen Präsident Joe Biden und seiner immer noch angebeteten Ehefrau Jill noch nicht “gestorben.”

Schafe freilich, dass er seinem Sohn Hunter Biden diesbezüglich kein Vorbild gewesen ist.

Auch habe, in allerlei nur erdenklichen Situationen, etwa beim Knutschen vor dem Einstieg in die „Air Force One“ bis hin zu Verabredungen und der Vorstellung als “Jills Ehemann” der Stress im Weißen Haus keine Belastung ihrer Beziehung bewirkt – wie es weiter heißt.

Nun aber habt der rüstige 81-Jährige einige pikante Geheimnisse darüber verraten, warum deren Bindung so stark geblieben ist. Der Schlüssel zu ihrer 47-jährigen Ehe sei “guter Sex”. Dieses freimütige Bekenntnis hatte erstmals Katie Rogers in ihrem Buch „American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden” (Amerikanische Frau: Der Wandel der modernen First Lady, von Hillary Clinton zu Jill Biden) exklusiv enthüllt, welches nun „DailyMail.com“ seziert.

Allheilmittel gegen Kinder als Sex-Killer

Biden sprach auch ausführlich über seine Liebe und Hingabe zu seiner Frau. Und: Dass ihm dies wichtiger als alles andere wäre. Etwas abgedroschen freilich dessen Ratschlag:

“Ich würde lieber zu Hause mit meiner Frau schlafen, während meine Kinder schlafen.“

2008 kandidierte Biden gegen Barack Obama und verlor. Das sexuelle Bekenntnis dürfte also bei den Amerikanern nicht so ganz, wie von den Spin-Doktoren geplant, angekommen sein: Hatte doch Bidens Sprecher damals gemeint: Bidens Bemerkung verdeutliche, dass die Kandidatur für das Weiße Haus für ihn “kein egoistisches Streben” sei, weil er ja “offen gesagt völlig verliebt in seine Frau” sei.

Rogers’ Buch wirft ein Licht auf die modernen First Ladies, von denen zwei – Jill Biden und Melania Trump – darauf warten, wer von ihren Ehemännern in der zweiten Amtszeit im Weißen Haus einziehen wird.

Romeo und Julia im Weißen Haus

Dabei wir von den Bidens das Bild eines offen liebenden Ehepaars vermittelt, welche ihre gegenseitige Liebe zueinander mit öffentlichen dargebotenen romantischen Gesten zum Ausdruck bringe:

In diesem Sinne hatte der Präsident bereits im August seine Frau zu einem Rendezvous an den Rehoboth Beach mitgenommen, wo das Paar in „Matt’s Fish Camp“ Meeresfrüchte aß, um anschließend im Kino den nicht gerade romantischen Film über „Oppenheimer“, also den Mann, der die Atombombe entwickelte, anzuschauen. Zum Ausgleich wurde der Tag aber dann – ebenso filmreif – mit einem romantischen Strandspaziergang unter Super-Vollmond abgeschlossen: Wobei der Präsident die First Lady umarmte.

Vergängliche Löwenzahn-Pustelblume als Liebesbeweis

Dies das war längst nicht alles:

Frühlingsgefühle im April 2021 ließen Joe – wenn auch etwas ungelenk – innehalten, um für seine Frau einen Löwenzahn aus dem Gras zu zupfen. Und zwar just in dem Moment, als sich das Paar darauf vorbereitete, an Bord der „Marine One“ zu steigen, um nach Georgia zu fliegen. Dass es sich dabei um einem verblühten Pustel-Löwenzahn handelte, tat der Ewigkeit von Bidens Liebe aber keinen Abbruch.

Außerdem tauscht das Paar immer wieder – in- und außerhalb des Oval Office – Küsse aus, wohl um sich für seine Arbeitsbesuche vollzutanken.

Natürlich darf es zum Valentinstag, Bidens Lieblingsfeiertag, nicht fehlen, dass er Pappherzen auf dem Nordrasen des Weißen Hauses auslegt.

Jills sehnsüchtiges Warten auf dem Balkon

Und so wurde auch seine Ehefrau des Öfteren auf dem Truman-Balkon gesichtet, wenn sie sehnsüchtig wie eine treue Hündin auf Joes Rückkehr von seinen vielen Reisen wartete, um ihn dann beim Aussteigen und beim Gang vom „Marine One“ zurück ins Weiße Haus zu beobachten, um ihn dort in ihre heißen Arme fallen zu lassen.

So ist es aber der First Lady gelungen, den Präsidenten als einen besonders romantischen Menschen zu präsentieren, was ihm auch, in Gesprächen mit Unterstützern ihrer Sozial-Kampagne, emotionales Einfühlungsvermögen garantiert.

Vire Mal ließ sie ihn abblitzen

Immer noch beeindruckt ist Jill, wie Joe ihr beharrlich und hartnäckig den Hof machte, nachdem seine erste Frau und seine Tochter 1972 bei einem Autounfall ums Leben kamen. Doch Jill gab sich altbacken: Insgesamt fünf Mal musste er ihr einen Antrag machen, bis sie Ja sagte. Sie wollte eben sicher gehen, dass alles für immer war.

“Ich hatte wirklich das Gefühl, dass diese Ehe funktionieren muss. Denn sie hatten ihre Mutter verloren, und ich konnte nicht zulassen, dass sie noch eine Mutter verlieren.”

– so die First Lady in einer Mischung aus weiser Voraussicht und Verantwortungsfülle.

