Belohnung für „systemtreue Corona-Politik“ – Ex-SPÖ-Chefin wird Boss der EU-Gesundheitsbehörde

Die einstige österreichische Corona-Maßnahmen-Hardlinerin und Ex-SPÖ Chefin Pamela Rendi-Wagner wird nun zur Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde bestellt.

Die damalige österreichische Oppositionschefin hatte also im Sinne der EU-Pandemie-Vorgaben alles richtig gemacht, der Weg für eine „problemlose Bewältigung“ kommender Pandemien ist somit ganz im Sinne der EU, geebnet.

Linientreue „zahlt sich aus“

In ihrer damaligen Funktion als Chefin der SPÖ hatte Rendi-Wagner den Druck auf Ungeimpfte enorm verstärkt um sich schlussendlich „impfen“ zu lassen, sie galt auch als glühende Verfechterin der Impfpflicht. In ihrer neuen Funktion wird sie also zweifelsfrei dafür sorgen, dass die Interessen der Pharmaindustrie auch in Zukunft gewahrt bleiben.

Recherchiert man ein wenig dazu, findet man „Schlagzeilen ohne Ende“ wie „Rendi-Wagner gegen Maskenpflicht-Aus in Öffis im Juli“, „SPÖ-Chefin Rendi-Wagner fordert Masken-Comeback“, „Rendi-Wagner fordert neue Maskenpflicht und 2G“, „Schulen: Rendi-Wagner fordert Maskenpflicht im Unterricht“, „Rendi-Wagner will zwei Gratis-Schnelltests pro Woche“, „SPÖ will flächendeckende Corona-Tests“, „Weniger Tests wären laut Rendi-Wagner ein ‚gefährliches Spiel mit der Gesundheit’“ gewesen, „Rendi-Wagner, hier haben Ungeimpfte nichts verloren“, „Rendi-Wagner startete mit weiteren Ärzten Impf-Initiative“, „Rendi-Wagner, impfen ist ein solidarischer Akt’“, „Trotz „leichter Variante“ Omikron war Rendi-Wagner weiterhin klar für die Impfpflicht“, „Rendi-Wagner will Booster-Impfung schon nach drei Monaten“. Keine Maßnahme war somit rigoros und hart genug für die „gelernte Medizinerin“.

„Sprachrohr der Pharmaindustrie“

All diese Schlagzeilen sprechen für sich selbst. Rendi-Wagner verstand sich offenbar als Vertreterin der Covid-Maßnahmen wie auch der Pharmaindustrie. Sie ließ dabei nichts aus, von Maskenpflichten für Schüler bis zu Impfpflicht für alle Bürger und der Diskriminierung Ungeimpfter. Tatsächliche Solidarität und Verständnis für die Sorgen des kleinen Mannes sehen und sehen für eine Sozialdemokratin wohl zweifelsfrei anders aus.

Für ihre guten Dienste während der Corona-Zeit wird sie nun also belohnt und darf die Führung des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) übernehmen, somit also einen „Mini Tedros Ghebreyesus“ für die EU mimen.

Die ECDC ist maßgeblich für die Prävention von und den Kampf gegen Infektionskrankheiten in der EU verantwortlich und spielte nicht zuletzt bei der Bekämpfung der „Covid-19-Pandemie“ eine zentrale Rolle für Europa. Der Verwaltungsrat, also das Management-Board der Behörde setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der 27 Mitgliedsstaaten, der Europäischen Kommission und des EU-Parlaments zusammen.

Österreichischer Mainstream „jubelt“

Die amtierende österreichische Bundesregierung gibt sich hoch erfreut über die Entscheidung. Dies zeigt somit deutlich, dass Österreich in Wahrheit aus einer Einheitspartei aus ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS regiert wird, die keinerlei Interessen an dem zeigen, was die Menschen des Landes wirklich brauchen. Ihre „Auftraggeber“ fordern von ihnen die Ausrichtung auf „höhere Ziele“, wie jüngst wieder bestätigt wurde.

Jubelgesänge über die Bestellung Rendi-Wagners, die als Sozialistin eigentlich eine erbitterte Gegnerin der Regierung sein sollte, gibt es dazu von Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), dem aktuellen SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger.

Die österreichischen Freiheitlichen (FPÖ) bringen es einmal mehr auf den Punkt.

“Das ‚S‘ in SPÖ steht offenbar für Systemlinge!“, kommentierte dazu FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die Nominierung der Ex-SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner zur Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC.

„Die SPÖ bleibt auch unter Babler die gleiche Partei. Das Versorgen der eigenen Günstlinge ist ihr offenbar wichtiger als die Arbeit für die Hunderttausenden armutsgeplagten Menschen in unserem Land. Auf der einen Seite wollen sie die Menschen mit ihren Vermögenssteuer-Fantasien abschröpfen und enteignen, auf der anderen Seite versorgen sie ihre Funktionäre regelmäßig mit Top-Jobs.“

