Nur ausreichendes Wissen der Mehrheiten könnte die Selbstzerstörungen verhindern

Teil II: Masse-Elite Gesellschaften als Spielball transnationaler Kräfte

Unter Masse-Elite Gesellschaft versteht man eine kontrollierbare Masse, die von einer selbst ernannten «Landes-Elite» angeleitet wird, die jedoch selbst nur, gleich wie die Masse, Spielball transnationaler Kräfte mit ihren zwischenstaatlichen Kuratoren sind: Das Spiel der Kuratoren besteht darin zwei oder mehr Masse-Elite-Systeme gegeneinander antreten und ausspielen zu lassen. Siehe obenstehende Grafik.

Konzeptuelle (1) – & ideologische Macht (2) stehen beide noch über der staatlichen Macht mit ihren Gewalten: Legislative (3), Exekutive (4) und Judikative (5).

So werden transnational verordnete Konzepte zum Nachteil der einzelnen Staaten noch vor dem Durchreichen an die staatliche Ebene unten, von der ideologischen Macht in eine für die Bevölkerungen attraktive(re) und akzeptable(re) Form gebracht. Zum Beispiel wird auf solche Weise die angeordnete «Deindustrialisierung» in deutschsprechenden Staaten, den Opfern gegenüber durch eine sogenannte «Energiewende» schmackhaft gemacht. So werden Konzepte zur Zerstörung zuvor fallspezifisch und attraktiv nur verpackt.

Das intellektuelle Vermögen westlicher Landeseliten ist meist nur extrem schwach ausgebildet oder gar nicht vorhanden. Jenes Phänomen – aus «Der Prozess», Im Dom – hat Franz Kafka [1883 – 1924] sehr treffend, wie folgt zusammengefasst:

Was in den 100 Jahren unter der Frankfurter Schule

noch alles schieflief [1923 – 2024]

Im Gegensatz zu Karl Marx und Wladimir Iljitsch Lenin, die Kultur im Vergleich zur Wirtschaft und Politik als nur untergeordnet erachteten, gelang es nach dem 1. Weltkrieg Antonio Gramsci als neuer Chefideologe und nach dem Scheitern von Karl Marx eine neue Revolutionstheorie aufzustellen: Karl Marx war gescheitert, nachdem er die Revolution der Arbeiterklasse gemäß seiner Wirtschaftstheorie, verbindlich vorhergesagt hatte. Doch, diese Revolution von unten war allesamt gänzlich ausgeblieben.

Gramsci stellte Karl Marx auf den Kopf, indem er die «prognostizierte» Revolution, nicht mehr, wie Karl Marx, Arbeitern übertragen ließ, sondern über einen Kulturkampf bei Intellektuellen oben festmachte, doch so auf die Arbeiterschaft ganz verzichtete: Er war der Ansicht, dass wirtschaftliche und politische Macht nur über eine umfassende kulturelle Unterwanderung langfristig zu bewerkstelligen sei. Die damit überflüssig gewordene Arbeiterschaft wurde von Marcuse wenig später höchst effektiv durch sogenannte «Minderheiten» effektivst ersetzt: Das gilt bis heute!

Anders als die Theorien von Karl Marx war Antonio Gramscis Kulturrevolutionstheorie nach 100-jähriger Anwendung ein durchschlagender Erfolg und ideologischer Triumphzug samt Durchmarsch durch staatliche Institutionen beschieden: Der rasant fortschreitende Niedergang westlicher Gesellschaften scheint inzwischen irreversibel.

Die Frankfurter Schule propagierte die sogenannte «Kritische Theorie», welche den Anspruch erhebt eine Theorie der absoluten Wahrheit zu sein, indem sie versucht, das gesamte Philosophiemodell abendländischer Kultur – von der Gesellschafts- bis zur Religionsphilosophie – auszuhebeln bzw. vollständig zu ersetzen. Sie gibt vor alles abzudecken, sei es die Theorie der Menschwerdung, Moralphilosophie sowie auch die zur Geschichte, Kultur, Musik oder Kommunikation. Die Kritische Theorie ersetzt Gott durch Gesellschaft. Sie ist materialistische Religion und Selbsterlösungsglaube, gleich einem profanen Messianismus und bedient sich eines ganzen Bündels fatal destruktiver Antithesen zur Zersetzung der Gesellschaft mit dem ultimativen Ziel die abendländisch Kultur zuletzt komplett auszulöschen.

Die Kritische Theorie richtet sich gegen die christlich abendländische Gesellschaft, alle seine Institutionen, alle seine Werte und letzten Endes gegen den demokratisch verfassten Rechtsstaat. Die Irrlehren der Frankfurter Schule scheuen sich nicht, den vollständigen negativen Ersatz des Bestehenden durch die sogenannte »Gewalt der Befreiung« (Marcuse), das heißt auch mit gewaltsamen Mitteln durchzuziehen.

Die Kritische Theorie postuliert eine Grundhaltung der Verneinung, die sich gegen die gesamte bestehende Ordnung richtet. Im Historischen Wörterbuch der Philosophie (1976) wird die Kritische Theorie als «Kampf gegen das Bestehende», der es «nicht um die Behebung der Missstände geht» beschrieben und deren sogenanntes «kritisches Moment darin besteht, … die Gesamtgesellschaft in ihrer gegenwärtigen Organisation zu verurteilen».

Obwohl Karl Marx scheiterte, wurden Antonio Gramscis revolutionäre Nachfolge-Konzepte hingegen mit umso durchschlagenderen und grösseren Erfolgen gekrönt!

Wonach Diogenes vergeblich suchte

Als Diogenes vor über 2500 Jahren am helllichten Tag durch Sinope wandelte und eine brennende Laterne vor sich hertrug, fragten ihn seine Mitbürger: „Diogenes, was machst Du?“ Worauf Diogenes nur antwortete: „Ich suche einen Menschen!“

Zur Frage «Wissen ist was? », hätte Diogenes wohl die Gegenfrage gestellt, ob das Wissen jedes Einzelnen ausreichte, um besagte Person zum Menschen zu machen.

„Was zählt jetzt mehr?“ könnten Menschen und werdende Menschen jetzt fragen: „Der Mensch, das Geld oder die Macht?“ Eine gute Frage in Zeiten, während gestresste Bürger meist nur dem Geld nachjagen. Doch was kann Wissen besser als Materialismus erreichen?

Dazu gibt einen wichtigen Satz, der besagt: «Man arbeitet nur im Ausmaß seines Wissens für sich, doch in dem seines Nicht-Verstehens für andere!» Wie kann man «Nicht-Wissen» in diesem Zusammenhang richtig verstehen? Die Antwort liefert wenig Trost, denn: «Zu wenig Wissen würde nur schadlos durchgehen, solange wohlmeinend Mehr-Wissende über den Weniger-Wissenden stehen!»

Doch was passiert in einer Zeitenwende für die typisch ist, dass bewährte und alte Gewohnheiten zur Überraschung vieler über Nacht einfach vergehen? Wie zum Beispiel verhält es sich mit sogenannten «Notständen», die gefährliche Experimente bedienen, doch nur Minderheiten dank «Mehrwissen» davor bewahren, nicht in diese große Falle zu gehen?

Es kann lebensgefährlich werden als Materialist, wie es gerade in Mode scheint, an falschen Göttern – sprich am Mammon Geld – festzukleben und Immaterielles, weil es ganz und gar nicht dem Zeitgeist und gängigen Tagesmoden entspricht, leichtfertig zu übersehen. Hilft da nur noch die Flucht, um sich in einem irdischen Paradies und in Abschottung zu ergehen? Doch das hieße die Globalisierung in seiner objektiven Realität nicht zu verstehen: Denn, z.B. Hyperschallraketen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft einschlagen, könnte selbst ein Eremit nicht überleben!

In einer globalisierten Welt, in der wir stehen, kann es außerhalb angenommener Musterkommunen und selbst oberhalb eines Musterstaates immer maßgebliche Gruppen Mehr-Wissender geben, die gegen unsere Interessen stehen: In diesem Fall kann institutionalisierte Unwissenheit, so gut es sich damit über die letzten Jahrzehnten dank viel Glück leben ließ, sehr bald schon als tödlicher Schuss nach hinten losgehen.

Vielmehr können die Bürger und ihre Familien die Wirren der nahenden Zeitenwende mit größerem Wissen als mit vergänglichem Geld viel besser überstehen!

Es stimmt nachdenklich, dass seit der Suche von Diogenes vor über 2.000 Jahren nach einem Menschen, der über dem Psychotypen des Triebmenschen, Bioroboters und dem Despoten ohne Gewissen steht, der Typ des Homo Sapiens nach wie vor zu einer verschwindenden Minderheit im einstelligen Prozentbereich nur zählt!

Dieser bedauerliche Umstand wird dem erfolgreichen Bewältigen oder gar Überleben der laufenden Zeitenwende leider entgegenstehen.

***

