Post-Willkommens-Kultur: Grüner ÖSI-Sozialminister ignoriert antifeministischen Kulturbruch

Von ELMAR FORSTER

“Feminist” und “Traum-Männ-chen” Johannes Rauch: “Sexismus ist schuld”

Ein Traum-Mann wird der grüne österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch wohl nicht mehr werden– auch wenn er sich selbst trotzig als „Mann“ bezeichnet, obgleich das in seinen Kreisen eine arge sexistische Diskriminierung aller Transgenders darstellen müsste. Vieles von dem, was der selbst ernannte „Feminist“ gesellschafts-politisch aber von sich gibt, erinnert frappierend an die uralte Kindersendung aus den 60er-Jahren: „Das Traummännlein kommt“

Nun freilich löste ein abgrundtief-ideologisch-verdummter Tweet des „Traum-Männ-chen“, zu dem wohl brutalsten Dreifach-Prostituierten-Mord Österreichs, ausgehführt durch einen illegalen 27-jährigen Afghanen, einen Riesen-Shitstorm aus.

Rauch nämlich verwies auf „X“ auf die prinzipielle toxische Männlichkeit aller Männer :

„Fünf Frauen sind an nur einem Tag gewaltsam getötet worden. Das stellt eine neue, schreckliche Eskalation der Gewalt an Frauen in Österreich dar. Gewalt an Frauen geht fast immer von Männern aus. Sexistische Einstellungen bilden dafür den Nährboden.“

Fünf Frauen sind an nur einem Tag gewaltsam getötet worden. Das stellt eine neue, schreckliche Eskalation der Gewalt an Frauen in Österreich dar. Gewalt an Frauen geht fast immer von Männern aus. Sexistische Einstellungen bilden dafür den Nährboden. 1/4https://t.co/e0EwaMekj5 — Johannes Rauch (@johannes_rauch) February 24, 2024

Multikulti-Hintergrund wird verschwiegen

„Ja genau. Die österreichischen Männer brauchen dringend eine Nachschulung in Sachen “Gewalt gegen Frauen”, weil ein afghanischer Asylwerber 3 davon umgebracht hat. Grüne Logik halt…“

– so ein sinniges User-Posting.

Und weiter fordert der Grüne „Feminist“:

„Die Gewaltspirale zu durchbrechen ist vor allem Männersache. Jeder Einzelne muss einschreiten, wenn er Frauenfeindlichkeit wahrnimmt, und Hilfe holen, wenn er Gewalt bemerkt.“

Soll es nun also Männ-chen-Bürgerwehren vor oder in Puffs geben?

Der “Feminist” Rauch verweist dann auch noch allen Ernstes auf die von ihm stolz initiierte und durch Steuerzahler finanzierte Medial-Kampagne „Mann spricht‘s an“.

Brutalstes Massaker an Prostituierten in Österreich

Das tun jetzt aber wirklich auch alle in Österreich, weil nun nämlich wirklich jede/r über den x-ten Multi-Kulti-Messerstecher-Frauenmord in Willkommensland-Österreich spricht. Und weil letzterer eine neue Dimension an Overkill-Brutalität erreicht hat: Ist nämlich eine Identifizierung der Sexarbeiterinnen deswegen auch drei Tage nach der Bestialität immer noch unmöglich. So soll das Blut der Abgestochenen in Strömen unter der Bordelleingangstür auf den Gehsteig geflossen sein. (oe24) – Zusätzlich soll der Afghane als Sittenwächter unterwegs gewesen sein. (oe24)

An die vielen Multikulti-Vergewaltigungen erinnert man und frau sich sowieso nur mehr vage und ungern. In etwa so wie an die sonntäglichen TV-Tatort-Toten…

Shitstorm: “Gewaltverbrecher als Schutzsuchende”

Fast jedes Posting aus dem Shitstorm auf des Traum-Männ-chens unsagbaren Blödsinn übertrifft die gesellschaftlich-soziale Analysefähigkeit des Ministers um ein Vielfaches.

„Beeindruckend, wie Sie an einem wesentlichen Punkt des Problems vorbeireden.“

Oder:

„Nein, es ist nicht mein Job als Mann gewaltbereite illegale Afghanen davon abzuhalten, Frauen abzustechen. Das ist der Job von Ihnen als Teil der Exekutive.“

Ganz zu schweigen darüber, dass sich das in Österreich keiner mehr traut, weil man dann wegen Notwehrüberschreitung verurteilt wird.

Weil die grünen Willkommensfanatiker diese Zusammenhänge aber allein schon aus psychischem Selbstschutz heraus nie und nimmer verstehen dürfen, fabuliert ein österreichischer grüner Sozialminister – im feministisch anbiedernden Betroffenheits-Gefasle – munter weiter drauf los:

„Wir als Politiker:innen müssen in unserer gesamten Arbeit die Situation von Frauen in den Fokus rücken und damit zum Gewaltschutz beitragen. Als Mann und Feminist tue ich genau das.“ (Rauch)

Das möchte ich sehen! Wie sich der stolze Muskel-Athrop Rauch wagemutig einem Puff-Messerer entgegen-stellt, um diesen in seinem Blutrausch zu stoppen. Was allein schon aus grün-ideologischen Gründen verboten wäre: Würde es sich doch hierbei um ein krasses Beispiel jener toxischen Männlichkeit handeln.

Die Wirklichkeit ist Multi-Kulti-brutal einfach:

„Die Eskalation der Gewalt geht von genau den Schutzflehenden aus, von denen ihr grünen Ideologen nicht genug bekommen könnt.”

– so ein User treffsicher.

Ein anderer spricht die Weltfremdheit des Multikulti-Fans Rauch an – auf eine vergangene Multikulti-Vergewaltigung an einer Minderjährigen verweisend:

“Haben die ‘Wertekurse für Buben’, die Ihr Vorgänger Mückstein nach dem Mord an Leonie angekündigt hat, bei deren afghanischem Landsmann also offenbar nicht gefruchtet?“

Und auch bei den Prostituierten-Morden gibt es zum x-ten Male den deja-vue-Effekt:

„Es war wieder ein Migrant, wieder ein Moslem, wieder ein Afghane… Bist du so blöd, dass du mit Absicht die wahre Ursache in ein anderes Anliegen verschleppst?”

Eine weibliche Userin spricht denselben Sachverhalt so aus:

„Gewaltverbrecher, die als Asylbewerber ins Land kamen. Sie müssten Ihre Kampagne eher auf arabisch übersetzen lassen. Aber … solche Leute akzeptieren die hiesigen Gesetze nicht… Es sind übrigens die Grünen, die am meisten … die Probleme durch die Zuwanderung nicht eingestehen wollen, weswegen sie dann gerne alle Männer in einen Topf werfen und so tun, als würden die Einheimischen auch derartig schwere Verbrechen im öffentlichen Raum begehen.”

“Wie viele Frauenmorde gibt es in Ungarn?!”

Fragt sich ein User: „Ein Vergleich wäre gut. Den in Ungarn gibt es keine Migranten!”

Die Antwort: Wegen Orbans weitsichtiger Anti-Welcome-Politik gibt es hier in Ungarn so gut wie kein Multi-Kulti-Frauenmorde. Und wenn es welche gibt, werden alle, ob autochthon oder Multikulti strengstens bestraft.

Anti-feministischer Kulturbruch

Wie sehr es in den Post-Willkommensländern zu einem unumkehrbaren, anti-feministischen Kulturbruch gekommen ist, zeigt sich daran: Wenn die ORF-Oe3-Haltungs-Gesinnungsjournalistin Elke Rock wegen des Prostituierten-Massakers auf einmal die Welt nicht mehr versteht:

“In was für eine Richtung schreiten wir in diesem Land voran?… WANN? Wann haben wir den Punkt erreicht, wo man als Frau in Österreich nicht mehr sicher ist? Wo Frau um ihr Leben fürchten muss? Jetzt? Haben wir diesen Punkt JETZT vielleicht erreicht?“

Die Frage wird nun von den grün-linken Multikulti-Fantasten, 8 Jahre nach dem Willkommens-Sommer-Märchen, viel zu spät gestellt Denn wie sehr die, bisher immer von Feministinnen wie Elke Rock hochgehalten-erkämpften Freiheiten der Emanzipation nur mehr eine blasse Erinnerung werden, zeigt sich an ihrer resignativen Aussage, welche ganz neue Formen von ur-alter Männlichkeit wieder prononciert: Männer als Beschützer

„Umso dankbarer bin ich, für die vielen großartigen Männer in unserem Land, die uns Frauen achten, ehren, schätzen und schützen.“

Solche starken männlichen Partner sind nämlich seit einigen Jahren wieder sehr begehrt auf dem: Wenn nicht einmal mehr der österreichische ÖVP-Innenminister Gerhard Karner dazu mehr etwas zu sagen weiß – geschweige denn Maßnahmen ergreifen würde, um die Bevölkerung zu schützen. Und die Grünen Emanzen-Politikerinnen melden sich stattdessen lieber zum Klimaschutz zu Wort…

