Der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Ghebreyesus, hat die Regierungen der Welt aufgefordert, unabhängige Medien zu „eliminieren“, bevor die „Krankheit X” ausbricht, wie auch wahrheitsiegt berichtete.

„Pandemie-Prognosen“ der WHO

Tedros hatte bekanntlich bereits auf dem Weltgipfel der Regierungen eine tödliche Pandemie für 2018 voraus gesagt, somit zwei Jahre vor dem „Ausbruch von COVID”, Damals warnte er eindringlich, dass die Welt auf eine kommende Pandemie schlecht vorbereitet sei.

„Die Geschichte lehrt uns, dass die nächste Pandemie eine Frage des Wann und nicht des Ob ist”, erklärte Tedros.

„Sie kann durch ein Influenzavirus, ein neues Corona-Virus oder einen neuen Erreger, den wir noch nicht kennen, verursacht werden, was wir Krankheit X nennen”, fügte er hinzu.

Modernity.news berichtete dazu, „die “Krankheit X” ist ein tödlicher Erreger, der offenbar 20 Mal tödlicher ist als COVID“.

Mehr Rechte für WHO könne Ausbruch verhindern

Die einzige Möglichkeit, sich auf den Ausbruch vorzubereiten, bestehe darin, der WHO mehr Befugnisse in Form eines globalen Gesundheitsvertrags zu geben, der ein gemeinsames Vorgehen bei der Bekämpfung der Krankheit ermögliche, so Tedros.

Das größte Hindernis für die Verabschiedung des Vertrags seien jedoch „Verschwörungstheoretiker”, die behaupten würden, es handle sich bei diesem Vertrag um eine Machtübernahme durch die WHO.

„Dass die Weltgesundheitsorganisation die Macht an sich reißen wolle. Dass man die Souveränität an die WHO abtreten wird. Dass es der WHO die Macht geben wird, Länder mit Abriegelungen zu belegen oder ihnen Impfstoffe vorzuschreiben. Dass es ein „Angriff auf die Freiheit” ist. Dass die WHO den Menschen nicht erlauben wird zu reisen und dass die WHO das Leben der Menschen kontrollieren will”, sagte er mit Bezug auf die von ihm zitierten Verschwörungstheoretiker.

„Dies sind einige der Lügen, die verbreitet werden. Wenn sie nicht so gefährlich wären, wären diese Lügen lustig. Aber sie gefährden die Gesundheit der Menschen in der Welt. Und das ist nicht zum Lachen”, fügte Tedros „fürsorglich“ hinzu.

Vorgaben als „versteckte“ Anordnungen

Der WHO-Chef behauptete dann, dass die Organisation keine Rolle bei der Verhängung von Abriegelungen oder COVID-Beschränkungen für die Bevölkerung gespielt habe, obwohl die Regierungen, die dies taten, dem Rat der WHO folgten und genau das taten.

„Lassen Sie mich das klarstellen, die WHO hat während der COVID-19-Pandemie niemandem etwas auferlegt. Weder Abriegelungen noch Masken- oder Impfstoffvorgaben”, so Tedros.

Letzten Monat traf sich die WHO mit Vertretern des Pharmaunternehmens AstraZeneca, um sich auf die „mysteriöse Krankheit X vorzubereiten“, und wies darauf hin, dass die hypothetische unbekannte Bedrohung den massiven Einsatz neuer Impfstoffe erfordern werde.

Letztes Jahr hatte die BBC berichtet, dass die britische Regierung bereits eine Forschungseinrichtung eröffnet habe, um sich auf den Ausbruch der „Krankheit X” vorzubereiten.

Kritiker hatten dazu angemerkt, dass die neue Krankheit gerade noch rechtzeitig „auftauchen könnte, um die Präsidentschaftswahlen 2024 gefährden zu können“.

