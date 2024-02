Farsa: szerząca się przemoc ze strony imigrantów “męskim problemem” dla głównego nurtu i rządu

Foto: pixabay/ twighlightzone

Począwszy od zielonego ministra zdrowia w dół, nadal zaprzeczają, że obcokrajowcy są odpowiedzialni za najgorsze brutalne przestępstwa ostatnich lat. Dla nich jest to wyłącznie “problem mężczyzn”.

W Austrii nie ma dnia, by cudzoziemcy i nielegalni imigranci nie popełniali okrutnych przestępstw. W obliczu tego niezaprzeczalnego rozwoju sytuacji, media głównego nurtu, lewica i rząd federalny wciąż desperacko próbują uniknąć nazwania prawdziwego problemu.

“Męska przemoc” wyłącznie ze strony obcokrajowców

Jest to zawsze ten sam schemat: jeśli dojdzie do makabrycznego przestępstwa, które prawie lub nigdy nie miało miejsca w Austrii (zwłaszcza nie w takich odstępach czasu), jak niedawne bestialskie morderstwo trzech prostytutek w Wiedniu przez Afgańczyka, media głównego nurtu i rząd federalny albo próbują to zignorować, albo przedstawiają to jako ogólny problem “mężczyzn”.

Kulturowe zabójstwa honorowe

Zręcznie omijają nieprzyjemny fakt, że te wymiary przemocy i przestępczości pochodzą prawie wyłącznie od imigrantów i obcokrajowców z kultur islamskich i afrykańskich. W częściowo archaicznych społeczeństwach zabójstwa honorowe i tym podobne są nie tylko na porządku dziennym, ale są czymś oczywistym.

Co więcej, takie przestępstwa są rzadko popełniane przez rodowitych Austriaków. Niemniej jednak, na przykład dzień po morderstwach w Wiedniu, Kronen Zeitung wzywa “psychiatrę sądowego”, który następnie wyjaśnia obywatelom, że zbrodnie te są po prostu “odbiciem społeczeństwa” i “problemem z męskością”.

Partie jedności zaprzeczają rzeczywistości

Raporty polityczne dotyczące ostatniej serii morderstw pasują do tego obrazu. ÖVP, SPÖ, Zieloni i Neos unikają wyraźnego nazywania sprawców i problemu społecznego. Podobnie jak partie lewicowe, Partia Ludowa woli mówić o “morderstwach kobiet” i “zabójstwach kobiet”. Ponadto ÖVP odnosi się do bezużytecznych środków, takich jak “obowiązkowe zakazy posiadania broni i szkolenia w zakresie przemocy dla niebezpiecznych przestępców”, zamiast wreszcie zapewnić zaprzestanie azylu i masowych deportacji.

Uogólnienie perwersyjnych przestępstw

Ten sam obrazek po lewej stronie: dla SPÖ, Zielonych i Neosów jest to wyłącznie problem “męskiej przemocy”, bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów na to, że austriaccy mężczyźni rzekomo również popełniają takie przestępstwa.

Partia Neos przejmuje nawet pałeczkę i obwinia “przestarzałe wzorce i patriarchalne schematy myślowe” za morderstwa z użyciem noża w Wiedniu. Afgański sprawca, który zabrał ze sobą te wzorce i schematy myślowe, kiedy (nielegalnie?) wjechał do Austrii w 2022 r., nie został oczywiście wymieniony.

Minister zdrowia Rauch wywołuje skandal

Zielony minister zdrowia Johannes Rauch również interweniował w debacie i wywołał skandal. Odniósł się do swojej “kampanii przeciwko mizoginii” na X i obwinił “seksistowskie postawy” za morderstwa migrantów. Zostało to ostro skrytykowane przez wielu użytkowników, którym brakowało jasnej identyfikacji sprawców i prawdziwego problemu.

“Strefy zakazane” w Wiedniu

Po ostatniej serii morderstw FPÖ ostro skrytykowała rząd federalny i jego politykę migracyjną. Według wiedeńskiego lidera FPÖ Dominika Neppa, “morderstwa i zabójstwa dominują w codziennych nagłówkach gazet w Wiedniu”. Wezwał on do “rygorystycznej polityki deportacyjnej i zaprzestania przyjmowania osób ubiegających się o azyl” przez burmistrza SPÖ Michaela Ludwiga, który jest odpowiedzialny za rosnącą liczbę “stref zakazu wstępu” w Wiedniu.

FPÖ: Rząd federalny ponosi “współodpowiedzialność” za morderstwa

Rzecznik FPÖ ds. bezpieczeństwa Hannes Amesbauer potwierdził, że czarno-zielony rząd federalny ponosi współodpowiedzialność za morderstwa imigrantów w Wiedniu. Była to przede wszystkim wina ministra spraw wewnętrznych ÖVP Gerharda Karnera, który w ostatnich latach pozwolił setkom tysięcy osób ubiegających się o azyl na swobodny wjazd do Austrii. Amesbauer wezwał więc do stworzenia “Twierdzy Austria”:

Te wydarzenia nie są niczym nowym, a raz po raz dochodziło niestety do strasznych czynów – wystarczy przypomnieć sprawę Leonie. To, co wydarzyło się ostatniej nocy, jest nowym smutnym punktem kulminacyjnym. Przestępcy ubiegający się o azyl muszą być deportowani – nawet do Afganistanu! Czarno-zielona koalicja nie jest zainteresowana powstrzymaniem niekontrolowanej nielegalnej imigracji. Hamulec azylowy, o którym mówi beznadziejnie przeciążony minister spraw wewnętrznych ÖVP, nie ma praktycznie żadnego efektu hamującego. W końcu potrzebujemy “Twierdzy Austria”, abyśmy mogli sami decydować, kto może przybyć do naszego kraju. Ale to nie jest możliwe z ÖVP – potrzebujemy kanclerza ludowego Herberta Kickla!

