Die doppelte Zeitenwende im dritten Jahrtausend auch Great-Reset genannt

Von REDAKTION | Unser-Mitteleuropa veröffentlicht hiermit den dritten und letzten Teil der Serie «Quod vadis Europa». Die wachsende Wohlstandsverwahrlosung in Europa macht es notwendig, an dieser Stelle auf den Ernst der gegenwärtigen Lage ausdrücklich hinzuweisen und folgende Punkte in Erinnerung zu rufen:

EU-Europa wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit als der große Verlierer aus dem Krieg des kollektiven Westens der 15% gegen den Rest der Welt oder 6,6 Milliarden der Weltbevölkerung hervorgehen!

Atlantische Falken spielen nach wie vor mit dem suizidalen Gedanken ihre strategische Niederlage nach Möglichkeit durch einen begrenzten Atomkrieg noch abzuwenden. Ein solches Hasardspiel könnte jedoch für die gesamte Menschheit sehr böse bzw. fatal enden. Die europäischen Völker täten gut daran aus ihren Urlaubs- & Schlafmodus langsam zu erwachen bevor es zu spät ist!

Die noch gegenwärtig herrschende Konzeption der Globalisierung hat keine Existenz eigenständiger Völker vorgesehen: Entweder werden die Völker ihre eigene Konzeption zur Globalisierung durchsetzen oder sie werden im Irrglauben, dass einzelne Menschen diesbezüglich keinen Einfluss ausüben können, untergehen!

Teil 3: Werden europäischen Bevölkerungen

rechtzeitig aufwachen?

Die Menschheit wird im 3. Jahrtausend zum Zeugen einer doppelten Zeitenwende [siehe Titelbild]:

Zum einen geht die 500 Jahres Epoche der See- & Kolonialmächte zu Ende



Zum anderen hat das bestehende altägyptischen Globalisierungskonzept ausgedient

Für Landeseliten – wie im Symbol-Schaubild oben * dargestellt – gilt:

“Richtiges Auffassen einer Sache und Missverstehen der gleichen Sache schliessen einander nicht aus!” [Franz Kafka]

Das altägyptische Globalisierungskonzept (AG) besteht seit 3.500 Jahren: Es repräsentiert heute das Modell der Masse-Elitegesellschaft, gesteuert, gelenkt und kuratiert von einer Société Anonyme (SA) auf Basis einer ungezügelten globalen Verschleiß-Wirtschaft, sodass die Welt und ihre Biosphäre inzwischen knapp vor ihrem ökologischen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch stehen.

Diese Tendenz wird eine Re-Formatierung des alten Globalisierungskonzepts erforderlich machen. Doch, die Kaste der SA-AG (Société Anonyme nach altägyptischem Globalisierungskonzept) versucht über ihre hauseigenen Reformatierungs-Vorschläge, kurz «Great Re-Set» genannt und trotz ihres damit selbst zugegebenen Scheiterns, ihre autokratische Oberkontrolle fortzuschreiben, um darüber ihr Eine-Welt-Modell mit der «Goldenen Milliarde» durchzudrücken, doch zugleich die restliche Menschheit überflüssig zu machen. Was mit den restlichen fünf Milliarden dann geschieht – wohin mit diesen – das ist die Frage?

Die Geschichte von Kapital- & Anteilsgesellschaften im Sinne von heutigen Aktiengesellschaften ist lang und geht bis auf das Römische Reich sowie auch die Tang – und Song Dynastien in China zurück. Mit wachsender Industrialisierung im 19. Jahrhundert schwappte das Aktiengesellschaftswesen der Marke Frankreich – dort treffender Weise als Société Anonyme (S.A.) benannt – via den Code de Commerce 1807 ins Rheinland und das Rheinische Handelsgesetzbuch über.

Schon damals wurde die Gefahr anonymer Spekulanten auf Kosten der Allgemeinheit voll und ganz erkannt: Zwischen 1807 und 1867 wurden in Frankreich nur 651 S.A. zugelassen und auch in deutschen Landen wurde der Nachweis zur Gemeinnützigkeit vor einer etwaigen Zulassung – wie auch in Preußen – allgemein noch verlangt.

Es dauerte bis zur Jahrtausendwende von 2000 bis alle Schleussen brachen und mit Gesetzesänderungen Derivate – & Casinokapitalismus nunmehr auch freie Fahrt in Mitteleuropa erhielten. Die Auslagerung von staatlichen Energiegesellschaften in Aktiengesellschaften um die Jahrtausendwende sind nur ein Beispiel einer solchen unverfrorenen Parasitierung der Steuerzahler durch die globale SA-AG!

Das Gegenrezept kommt aus dem Osten…

Dagegen steht das Globalisierungskonzept Russlands, welches auf Transparenz des Steuerungswissens setzt und eine multipolare Weltordnung verfolgt, die jenseits der althergebrachten Oligarchie- & Plutokratie-Strukturen angesiedelt ist, um alle Menschen an umfassender Kooperation auf gleicher Augenhöhe teilhaben zu lassen!

… doch, atlantische Kriegstreiber spielen mit Krieg und

ohne nachzudenken mit dem Feuer begrenzter Atomschläge!

Der Wegfall des Eisernen Vorhanges in den 90-er Jahres des vorigen Jahrhunderts löste unter den Intellektuellen des Westens Erfolgsrausch und Triumphalismus aus:

– Francis Fukuyama veröffentlichte das Buch [1992] vom vermeintlichen «Ende der Geschichte», das vom westlich liberalen Eine-Welt-Modell kündet.

– Samuel P. Huntington hingegen warnt in seinem Buch «Kampf der Kulturen» [1996], dass noch vor dem allfälligen «Ende der Geschichte» entlang den Bruchlinien unterschiedlicher Kulturen neue Weltkriege ausbrechen dürften.

Die beiden Auftragswerke sollen die Bevölkerungen darauf einstimmen, dass das vermeintliche «Ende der Geschichte» im Verständnis strammer Atlantiker noch einen Weltkrieg erforderlich macht: Und daran arbeiteten atlantischen Kriegstreiber seither unablässig und fieberhaft!

Die oben abgebildete Grafik, welche bereits 2017 veröffentlicht wurde, zeigt links im Bild und in schwarzer Farbe eingezeichnet, den mit Totenköpfen markierten sogenannten «Destabilisierungsbogen», wie er von atlantischen Kriegstreibern konzipiert ist und sich von Finnland im Norden, über die US-Balten-Protektorate, die Ukraine, quer durch den Nahen Osten bis zum Jemen erstreckt.

Auf solche Weise werden Kriege vorbereitet und wurden inzwischen – aus Sicht der kollektiven Kriegsfalken – erfolgreich nach Europa hineingetragen!

Das Gesetz der Zeit

Das Gesetz der Zeit beschreibt das Verhältnis zwischen den Frequenzen der biologischen Zeit, welche konstant 25 Jahre [eine Generation] beträgt– gegenüber der sozialen Zeit deren Frequenz stetig höhergeht. Das heißt, dass sich Technologien – im Gegensatz zu früher – innerhalb einer Generation inzwischen mehrfach verändern.

Diese Entwicklung arbeitet gegen die Plutokratien der Wenigen, indem sich das notwendige Steuerungswissen immer schwerer verbergen lässt, doch nach unten abfließt. Nicht purer Materialismus ist, wie viele noch glauben, die wahre Macht, sondern das Wissen der Steuerung – unter dem auch der Materialismus nur steht.

Der Mittelstand als herausragendes Alleinstellungsmerkmal Mitteleuropas

Das Buch «The Crisis of Democracy» von Michel Crozier, Samuel P. Huntington und Joji Watanuki, welches 1975 von der Trilateralen Kommission in Auftrag gegeben wurde, stempelte die wahre demokratische Dynamik hochgebildeter, mobiler Teilnehmer einer partizipativen Gesellschaft in den USA zum Hauptproblem der «Regierbarkeit» [governability] ab, worauf die SA-AG dem «Mittelstand» weltweit der Krieg erklärte: Prompt wurde in den Jahrzehnten danach die Einkommensschere zwischen den obersten Ein-Prozent und dem Mittelstand immer weiter vergrössert.

Die Mittelstandsvernichtung erreichte nach der Schein-Pandemie CoV und zusätzlich angeheizt durch die Energiewende in Europa vorläufig einen letzten Höhepunkt. Als Gegenmassnahme wird es notwendig sein, dass der bisher zur Seite gedrängte und politisch marginalisierte Mittelstand, welcher im Übrigen die höchsten Steuerlasten stemmt und den Sozialstaat erst möglich macht, sich entsprechend politisch reorganisiert, um fehlgeleitete Staatsdiener wieder auf Vordermann zu bringen und Lobbygruppen der SA-AG und transnationalen Konzerne an die Kandare zu nehmen.

Quo vadis Europa!

Der historische Rückblick gestattet auf die Frage: „Was folgt der atlantischen Völkerknechtschaft?“, eine Antwort zu geben. Sie lautet: Eine multipolare Weltordnung, die neue Perspektiven und Alternativen ermöglicht, doch zugleich für die SA-AG zum Todfeind wird:

– Die USA hat ihre Rolle als Weltpolizist nach dem Entzug durch Globalisten wieder aufzugeben. Eine gedeihliche Zusammenarbeit der USA mit dem alten Kontinent wird künftig nur noch auf gleicher Augenhöhe erfolgen können. Das heißt: Nur der vollständig erfolgte Rückzug der USA auf den nordamerikanischen Kontinent würde eine konstruktive Verständigung wieder zulassen.

– Der Brexit hat gezeigt, dass jeder EU-Staat sein Geschick selbst in die Hand zu nehmen hat: Doch, hundertfünf Jahre der Sozialisierung (1919 – 2024) unter atlantischer Protektoratsverwaltung hat der zivilisatorischen Entwicklung des Kontinents schwersten Schaden zugefügt, tiefe Spuren des kollektiven Niedergangs sowie Zerrüttung in vielen Köpfen europäischer Völker hinterlassen.

– Europa ist seit den historischen Anfängen nicht nur über seine Geografie, sondern durch die Existenz autochthoner Bevölkerungsgruppen politisch dezentral definiert. Das Nicht-Wahrhaben-Wollen der EU jener einfachen Tatsache führte zum Brexit und wird weitere Auflösungserscheinungen der EU künftig nach sich ziehen.

– Unterschiedliche Erfahrungen mit der EWG (gute; 1957 – 1992), der EG (schlechte; 1992 – 2007) und der EU (katastrophale; seit 2007) lassen Rufe nach drastischen Reformschritten und Reformatierungen immer lauter werden.

– Die EUMED -, Visegràd –, Craiova Gruppe, Hanseatische Liga, Nordischen-Baltischen Acht (NB8), die Drei-Meere-Initiative sowie der Vertrag von Aachen und/oder andere Gruppierungen böten die Instrumente, welche es erlaubten eine Kehrtwende vollziehen, vorausgesetzt die Bevölkerungen wünschten das.

Die notwendigen großen, doch bisher nur aufgestauten Reformvorhaben der beiden zentralen Staaten Frankreich und Deutschland würden sich in einer deutsch-französischen Zweierallianz ungleich leichter, zügiger und effizienter realisieren lassen als in der EU: Das strategisch starke Frankreich würde sich mit dem wirtschaftlich starken Deutschland ideal ergänzen, nachdem Frankreich alleine wirtschaftlich und Deutschland alleine global-politisch zu schwach aufgestellt sind.

Vaclav Klaus kritisierte, dass der Vertrag von Aachen «einem Geheimvertrag über den faktischen Zusammenschluss Frankreichs und Deutschlands» gleichkomme. Doch andererseits böte gerade jener «Alleingang von Aachen» allen übrigen Staaten der Noch-EU-Staaten die einzigartige, historische Möglichkeit sich ein für alle Mal aus dem Würgegriff der deutsch-französischen Befindlichkeiten zu lösen. Noch hält die EU ihre Mitgliedsländer wie Vasallen gefangen: Noch werden wegen der leidigen «deutschen Frage» als Ausrede, alle anderen Staaten mit in Geißelhaft genommen und von globalen Kräften mitparasitiert.

Die kleineren Staaten jeder für sich bleiben gegenüber Frankreich und Deutschland politisch und wirtschaftlich zu schwach, um mit diesen beiden Kernstaaten auf Augenhöhe aufzuräumen. Diese Schräglage unter europäischen Staaten beweist, dass die Zerschlagung der Donau-Doppelmonarchie durch die atlantischen Mächte mit den Schand-Verträgen von St. Germain (1919) und Trianon (1920) nicht nur das vormalige Österreich-Ungarn bzw. erforderlichen europäischen Zentral- & Vielvölkerstaat auslöschte, sondern als Nachfolge-Effekt die Destabilisierung und Marginalisierung von ganz Europa über die folgenden 100 Jahre erst möglich machte. Diese Fehler gilt es künftig wieder zu revidieren und zu reparieren.

Zur Wiederherstellung des europäischen Gleichgewichts im Lichte des Aachener Vertrages bietet sich an, um Deutschland-Frankreich einen Ring von mehreren Allianzen zu legen: Gemeinsam mit Russland als Schutzmacht hätte jener Verbund dafür zu sorgen, dass sich die Grenzen des Westens nicht einmal mehr «ungefragt» in Richtung Osten verschieben würden.

Frankreich-Deutschland bliebe es anheimgestellt, über ihre Souveränität selbst zu entscheiden. Es beinhaltete auch die Option freiwillig weiterhin unter US-Protektoratsverwahrung zu verharren und atlantischen Dienstherren weiter gegen eigene Interessen zu dienen, falls dies von ihren Bevölkerungen so gewünscht würde.

Neue Konzepte für das neue Jahrtausend

In Bezug auf künftige Globalpolitik «von anderer Seite» müsste schon im Vorfeld sichergestellt werden, dass die Verantwortlichen der SA-AG für das Scheitern unter dem bestehendem Globalisierungskonzept von allen künftigen Reform-Vorhaben, wozu sich die SA-AG über den sogenannten Great Re-Set anzubiedern versucht, künftig voll und ganz entbunden bzw. ausgeschlossen würden. Denn, Brandstifter sollten nicht einmal mehr für Löscharbeiten herangezogen werden. Das Ergebnis des Missmanagements unter der Ägide der SA-AG lässt sich nicht mehr länger verschleiern und ist inzwischen selbst für Halbblinde immer deutlicher auszumachen!

Dies bildeten die Grundvoraussetzungen für die anstehenden Reformvorhaben, wie:

– Neujustierung des Verhältnisses Technosphäre vs. Biosphäre!

– Rettung der Natur-, Land- & Nationalwirtschaft & des Mittelstandes!

– Neuordnung der Bodenordnung, Nutzungsrechte & des Bankenwesens!

– Reformierung des Finanzwesens & Verbot der Spekulationswirtschaft!

Zusammen mit den folgenden Konzepten, um sich der fortschreitenden Neo-Kolonialisierung wirksam zu entziehen und die SA-AG endgültig Patt zu setzen:

Allianzwechsel:

– Austritt aus der westlichen «Wertegemeinschaft» der 15%

– Anschluss an die Kontinentalmächte der 85% [6.6. Milliarden]

– Abkehr von bisherigen atlantischen Kolonial- & Alt-Strukturen.

Systemwechsel:

– Primat der Realwirtschaft – Abkehr von Spekulationswirtschaft

Gesetzesreform:

– harte Konventionalstrafen gegen Täter-Staaten & Täter-Kartelle

– scharfe Gesetzgebung gegen bandenmässige Kriminalität nach dem Vorbild Italiens oder USA, wie z.B. RICO Racketeering Act

– gegen Kartelle & Monopolpolitik & organisierte Kriminalität

Nationalstaaten:

– Wiederherstellung der Souveränität – Reform von Verfassungen

– Kampf gegen Hoch- & Landesverrat und globales Bandenwesen

***

