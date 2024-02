LIVE STRAEM: FPÖ-Pressekonferenz mit Herbert Kickl –  Sanktionen & Waffenlieferungen werden Krieg nicht beenden!

Was ein freiheitlicher Volkskanzler tun würde, hört ihr in dieser Pressenkonferenz, die wir ab 10.30 live überragen.

Der Krieg in der Ukraine ist nach wie vor im Gange. Die Strategie, Russland durch nunmehr bereits 13 Sanktionspakete in die Knie zu zwingen, hat versagt. Dafür waren die Sanktionen der Auslöser für schweren wirtschaftlichen Schaden in Österreich und eine Rekordteuerung für die heimische Bevölkerung. Fakt ist: Sanktionen und Waffenlieferungen werden den Krieg nicht beenden.

Was ein freiheitlicher Volkskanzler tun würde, hört ihr in dieser Pressenkonferenz. Außerdem gibt es einen Überblick über die aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.