Miss Germany 2024 als unübersehbares „Ampel-Signal“ einer „geforderten Zeitenwende“

Miss Germany 2024 Apameh Schönauer Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Die 39-jährige 2-fache Mutter Apameh Schönauer aus Berlin ist neue Miss Germany 2024. Die gebürtige Iranerin hatte sich gegen 15.000 Bewerberinnen nun offenbar „durchgesetzt“.

Auf „besonderen Wunsch“ unserer Leserschaft haben wir uns nun „augenzwinkernd“ dieses Themas angenommen.

„Kritik“ hinter vorgehaltener Hand

Der Eine oder Andere mag sich vielleicht noch erinnern, dass es in der Vergangenheit als „ungeschriebenes Gesetz” bei derartigen Wahlen galt, unverheiratet (daher auch Miss und nicht Mrs) und „maximal“ Mitte 20 sein zu „müssen“.

Offenbar hat da die „linkswoke Umerziehung“ schon voll gegriffen. Doch offenbar aller „staatlich gewünschter Umerziehung“ zum Trotz gibt es da jede Menge Getuschel und Unruhe, freilich verhalten, im Hintergrund. Es kann da wohl nicht alles „mit rechten Dingen“ zugegangen sein, vernimmt man aus dem Umfeld der Wahl.

Die Neo-Miss Germany, eine 39-jährige Architektin wurde im Iran geboren und floh als Sechsjährige mit ihrer Mutter nach Deutschland.

Angekündigter Einsatz für Frauen mit Migrationshintergrund

Mit ihrem neuen Titel will sich die Wahl-Berlinerin laut eigener Aussage, nun besonders für junge Frauen mit Migrationsbiografie einsetzen.

Am Samstag den 24. Februar, spätabends um 23.17 Uhr war es also soweit Apameh Schönauer wurde zur schönsten Frau Deutschlands gekrönt. Seitdem gibt es jedoch nicht nur seitens anderer Kandidatinnen Zweifel an der Echtheit ihres Titels. Befeuernd ist dabei wohl auch die Tatsache, dass sich die Neo-Miss Germany und die „Missen-Macher“ offenbar nicht nur „räumlich“ sehr nahe stehen.

Auch ihr Erscheinungsbild, das doch deutlich von den traditionellen Vorstellungen einer Schönheitskönigin abweiche, gab Anlass zu „leiser“ Kritik. Einige Kommentatoren sahen in der Entscheidung einen Bruch mit nationalen Traditionen.

Die Siegerin hatte überdies nicht die deutsche Flagge, sondern eine schwarze Schärpe getragen, was auch als symbolischer Akt der Abkehr von nationalen Identitäten interpretiert wurde. Die Tatsache, dass Schönauer vor allem auch als politische Aktivistin bekannt ist, die sich vornehmlich für Themen der arabischen Welt einsetzt, verstärkt die Wahrnehmung, dass die Wahl politisch motiviert gewesen sei. Platz 2 hinter der gebürtigen Iranerin hatte, passend zum „Bild des neuen Deutschland“ eine Dunkelhäutige Kandidatin errungen.

Angaben der Bild zu Folge würde die Architektin wie auch die Veranstalter im selben Co-Working-Space in Berlin tätig sein. Auch das Design der dortigen Räumlichkeiten soll von der Neo-Miss Germany gestaltet worden sein. Weitere Ungereimtheiten ergeben sich daraus, dass auch die Räumlichkeiten jener Event-Location, in der das Halbfinale ausgetragen wurde, von der „späteren Siegerin“ designt wurden.

„Schock“ bei anderen Kandidatinnen

Eine Kandidatin, die anonym bleiben wollte, zeigt sich gegenüber der Bild schockiert. „Wir sind schockiert! Wenn sie alles designt hat, dann frage ich mich, was da im Hintergrund gelaufen ist. Dazu habe Apameh von allen Kandidatinnen immer am wenigsten gemacht“.

Sowohl die „Siegerin“ als auch die Macher widersprechen freilich den Vorwürfen. „Miss Germany”-Chef Max Klemmer bestätigte zwar, dass man im selben Co-Working-Space sitze, aber, „Apameh hat sich beworben, ohne dass wir uns vorher kannten.” Erst durch die räumliche Nähe soll sie von der Miss-Wahl erfahren haben.

Auch die neue „Miss Germany” selbst betont natürlich, „es gibt keinen direkten beruflichen Kontext und daher auch keinen moralischen Zweifel“. Weil Leute im Büro über die Miss-Wahl gesprochen haben, sei sie darauf aufmerksam geworden. Auch das neue Konzept habe sie angesprochen und zur Bewerbung inspiriert.

„Wertverschiebung nach links“ auch bei Miss-Wahlen

Bei der „Miss Germany”-Wahl steht nunmehr nicht mehr nur die Schönheit im Vordergrund, sondern auch „transportierte Inhalte“ der Kandidatinnen. Laut den Machern sei es nun vielmehr „die Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen.”

Die offenbar „gut und politisch korrekt“ ausgewählte Jury aus Moderatorin Neda Peemüller, Entertainer Nicolas Puschmann, Influencer Twenty4Tim, Autorin Vivien Wulf, Schauspielerin Sharon Battiste und der PR-Chefin der Miss Germany Studios, Jil Andert, wählte nach mehreren Vorstellungsrunden die Siegerin im Europa-Park.

In den Augen Vieler ist diese Wahl nur ein weiterer Beleg für die fortschreitende politische Instrumentalisierung kultureller Ereignisse.

Die „woke Junta“, so die Meinung Einiger, demonstriere ihre Macht über die öffentliche Meinung und die traditionell-kulturelle Richtung des Landes.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.