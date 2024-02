Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine wird “erwogen”

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat behauptet, einzelne westliche Länder würden die Entsendung ihrer Soldaten in die Ukraine ins Auge fassen.

“Mehrere Nato- und EU-Mitgliedstaaten erwägen, ihre Soldaten auf bilateraler Ebene in das Hoheitsgebiet der Ukraine zu entsenden”, sagte Fico am Montag nach einem Kabinettstreffen in Bratislava. Solche Abkommen würden “wahrscheinlich bald” beschlossen, fügte er hinzu. Der seit dem Herbst amtierende Fico sprach von “vertraulichen Informationen” und warnte vor einer “enormen Eskalation der Spannungen”. Der Regierungschef lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine sowie Militärhilfen für das Land und Sanktionen gegen Russland ab. Weiterlesen auf yahoo.de

Fico äußerte sich vor seiner Abreise zu einer internationalen Ukraine-Konferenz in Paris, bei der über eine Verstärkung der Hilfen für das Land beraten wurde. Er kritisierte das Treffen als “Kampfversammlung”, bei dem es keine Friedenspläne gebe. “Alles, was sie wollen, ist, dass das Töten weitergeht”, sagte Fico. Weierlesen auf yahoo.com

+++

Stärkster Anstieg seit Jahrzehnten: Ampel erhöht eigene Gehälter und Pensionen

Auch wenn die deutsche Wirtschaft stottert und ächzt, erhöht die Ampel die eigenen Gehälter und Pensionen deutlich. Die wichtigsten Zahlen im Überblick: Wer kann sich über wieviel Geld freuen?

Politiker können sich ab März über höhere Gehälter freuen. So steigt das Monatsgehalt des Bundespräsidenten von bisher 21.625 Euro auf 23.003 Euro, das entspricht einem Plus von 6,37 Prozent. Ebenso erhält der Bundeskanzler künftig mehr Geld. Waren es bisher 20.702 Euro, sind es künftig 22.083 Euro. Weierlesen auf jungefreiheit.de

+++

Arzt ohnmächtig getreten: „Mann“ dreht in Praxis durch

Dramatische Szenen spielten sich am Montagvormittag in Großrosseln (Saarland) ab. Gegen 11 Uhr betrat ein Mann ein Wohn- und Geschäftshaus in der Ludweilerstraße: Im zweiten Obergeschoss, in einer Arztpraxis, begann er, aus einem Fenster verschiedene Gegenstände, darunter auch medizinische Ausrüstung und Büroausstattung, auf die Straße und den Gehweg zu werfen. Dann tickte der Mann völlig aus… Weierlesen auf bild.de

+++

Trotz „Erderhitzung“: Lkw im Schneechaos Auch Pkw steckten fest

Jetzt ist Krisengipfel nötig. Nach dem Transit-Schneechaos am Brenner vergangene Woche sieht sich der Autobahnbetreiber zu Unrecht kritisiert.

Nun soll das Chaos aufgearbeitet werden. Immerhin war die Brennerautobahn, eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen, mehr als zehn Stunden lang gesperrt. Mehr als zehn Stunden Sperre der Brennerautobahn wegen Schneechaos: Das geht an der Tiroler Politik nicht spurlos vorüber. Wie berichtet mussten mehr als 100 hängen gebliebene Lkw einzeln abgeschleppt werden, zig Autofahrer steckten ebenfalls fest und mussten vom Roten Kreuz versorgt werden. Der gesamte Einsatz soll jetzt von allen Beteiligten nachbesprochen werden. In Kürze soll ein Termin folgen. Weiterlesen auf krone.at



+++

+++

