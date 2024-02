Wien: Geplanter Klima-Paniker-Parlament-Sturm wird verniedlicht

Wenn die Öko-Handlanger des Tiefen Staates einfach mal auf die blöde Idee kommen, ein Parlament zu stürmen, wird dieses staatsgefährdende Verhalten von österreichischen und internationalen Medien entweder zensuriert oder aber banalisiert.

„Schock vor dem Parlament in der Früh am Mittwoch. Klima-Aktivisten versuchen in das Hohe Haus einzudringen. Dutzende Polizisten blockieren den Weg. Am Himmel kreist der Hubschrauber des Innenministeriums.“ (oe24)

Mit dabei wie an vorderster Front ist auch die bundesdeutsche Anja Windl, prominentes Mitglied der „Letzten Generation.“

Dann suggeriert „oe24“, dass es sich bei den Möchte-Gern-Parlamentstürmern eigentlich um ganze nette junge Menschen handelt, die nur wissen, was sie wollen:

„Aggressiv ist die Stimmung nicht, die Aktivisten lächeln, weichen aber nicht von der Parlaments-Rampe.“

Trotzdem muss die Stimmung beim Parlaments-Sicherheitsdienst alles andere als öko-eventmäßig gewesen sein. Wurden doch vorsichtshalber die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, der Eingang mittels heruntergelassenen Rollläden gesperrt:

„Das Parlament wird komplett dichtgemacht.“ (oe24)

Edle Öko-Anliegen

Ginge es den Öko-Weltenrettern doch um viel mehr:

„Währenddessen skandieren die Aktivisten ihre Slogans: „Power to the People“, „wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“

Interessant aber die Lässigkeit der österreichischen Exekutive, die offenbar nicht überrascht, weil vorinformiert war. Denn Dutzende Beamte waren längst vorbereitet vor dem Parlament und in den umliegenden Straßen in Bereitschaft gestanden.

Selbst ein abgehalfterter Ex-Skirennläufer aus dem ÖSV-Team ließ sich medienwirksam abführen, nachdem er erst vor ein paar Tagen seine Rennläufer-Karriere aufgegeben hatte, mit dem ewig stümperhaft-wehleidigen Katstrophen-Gejammere:

“Ich würde gerne alt werden. Aber unsere Regierung führt uns sehenden Auges in den Abgrund.“

‼️ ICH KANN DABEI NICHT TATENLOS ZUSEHEN ‼️ Mit dabei ist heute Julian Schütter, ehemalige ÖSV-Läufer, der erst vor wenigen Tagen seine Profikarriere hinter sich lies: “Ich würde gerne alt werden. Aber unsere Regierung führt uns sehenden Auges in den Abgrund.“ (1/2) pic.twitter.com/USuwWmuv4X — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) February 28, 2024

Mit der absurden Begründung der Stürmung eines demokratischen Parlaments:

“Weil ich fest an die Demokratie glaube, protestiere ich heute mit der Letzten Generation beim Parlament, um mein Recht auf Überleben einzufordern.”

Schließlich begann die Polizei ab 10 Uhr mit dem Wegräumen der Demonstranten, nachdem diese die Räumungsaufforderung ignorierte und sich in einen Sitzstreik begab.

Das Recht zu solch ungesetzlichen Handlunge sah man darin, dass…

…”die Bundesregierung den Klimarat weiter ignoriert und keine Partei ein überlebenstaugliches Wahlprogramm vorgelegt hat.“

– wie die “Letzte Generation” mitteilte. Insofern fordert diese von der Bundesregierung ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung.

Der Sicherheitssprecher der FPÖ sah das wohl realistischer:

Klima-Extremisten wollten das Parlament stürmen! Großaufgebot der Polizei im Einsatz. Wo bleibt die Verurteilung dieses Angriffs auf unsere Demokratie durch den Bundespräsidenten und den Kanzler? Was gedenkt Sobotka zu tun um die Sicherheit in Parlament zu gewährleisten? #OeNR — Hannes Amesbauer (@HAmesbauer) February 28, 2024

Globales Problem kann nicht von Österreich gelöst werden

Was von solchen aktivistischen, weltfremden und kontraproduktiven Irr-lichtereien etwa der große alte weiße weise Mann, die Grüne Bergsteigerlegende Reinhold Messner, hält, hat er bereits der Öko-Shakira Windl vor einigen Tagen in einer Talkshow im deutschen Fernsehen ausgerichtet:

„Es ist nicht ein deutsches Problem und auch nicht ein europäisches Problem. Es ist ein weltweites Problem und nicht unser einziges Problem. Wir können zum Teil eingreifen.“

Viel mehr riet er allen zu freiwilligen Verzicht, was dann doch wohl für die meisten der selbsternannten Klima-Märtyrer des Verzichts zu viel wäre:

„Wir können in Europa vor allem oder in Deutschland verzichten lernen. Wenn wir alle auf das verzichten, was wir nicht brauchen, brauchen wir uns nicht auf der Straße ankleben. Dann haben wir viel erreicht.“ (Reinhold Messner. focus)

Double measures

Interessant aber auch die sattsam bekannten double-measure der linken Kultur-Schikceria und der ihr vorgelagerten Mainstream-Politiker:

Als die „Identitäre Bewegung“ im April 2016 aus Protest gegen das Theaterstück der ultra-linken österreichischen Schriftstellerin Elfriede Jelinek, „Die Schutzbefohlenen“, mittels einer Kletteraktion auf das Burgtheater und Plakaten mit der Aufschrift „Ihr Heuchler“ demonstrierte, war die inländische linke Politszene außer sich:

“Identitäre, runter von unserem Haus und raus aus Europa. Ihr, eure Angstmacherei, euer Hass und eure Aufhetzerei haben hier keinen Platz.” (facebook-Stellungsnahme des Burgteater)

Und der damalige SPÖ-Kunst- und Kulturminister Josef Ostermayer sprach scharf von einer “Provokation einer rechtsradikalen Gruppe“:

“Was mit der Besetzung von Theaterbühnen beginnt, endet allzu oft in Gewalt gegen jene, denen unser Schutz zu gewähren ist.“

Wogegen die „Identitären“ damals protestierten, war das Verschweigen von Mutikulti-Vergewaltigungen durch eben diese Schutzsuchende.

Und Ostermayer forderte damals im üblichen Antifa-Kampfgeschrei einen…

…”Schulterschluss der anständigen, demokratischen und humanistischen Kräfte unseres Landes gegen die Verhetzer und Spalter der Gesellschaft.“ (Der Standard)

Helle Nazi-Getöne-Aufregung mit „staatsgefährdendem Potential“ (österreichischer Verfassungsschutz) entbrannte freilich anlässlich einer Corona-Demonstration im Jänner 2021, weil man den Organisatoren einen Sturm auf das Parlament unterstellt hatte. (Kurier)

_______________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist im Gerhard-Hess-Verlag erschienen und direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 25,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar. Es wird demnächst auch im Buchhandel und bei Amazon erhältlich sein.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für Leser von UNSER MITTELEUROPA zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.