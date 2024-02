Erster US-Abrams-Panzer nach einer Woche zu Schrott geschossen (Video)

Mit den, bisher vom Westen als Wunderwaffe gepriesenen, 31 gelieferten US-Abrams-Panzer, ergeht es schon eine Woche so, wie wir es von „UME“ bereits berichtet: Sie werden von den Russen langsam zerschossen.

Und selbst „BILD“ gibt sich geradezu jämmerlichen brüskiert-entsetzt.

„Die militärische Lage im Land ist dramatisch.“

Dann wird das Schicksal des ersten zerschossenen US-Abrams-Panzers bejammert: (ab Video-Marke

Seit einer Woch kam zumindest in Berdychi einer vor 32 US-Abrams-Panzer zum Fronteinsatz… Russische Aufnahmen belegen leider, dass dieser Panzer, der hier einzeln eingesetzt wurde, eben als eine Art fahren Kanone, die sich vor und zurückbewegt…, nun zerstört wurde…

Und dann ist es eher wahrscheinlich, dass die Russen bei ihrem Vormarsch nach Westen den hier so holen und dann wie so oft hier als Trophäe präsentieren… Und in Moskau dann sagen: Jetzt haben wir den besten amerikanischen Panzer zerstört und mitgenommen.

Es gelingt den Russen die Panzer zu zerstören, weil sie eben nicht so eingesetzt werden wie sie im Westen eingesetzt würden: Also nicht in verbundenem Gefecht, nicht mit Luftunterstützung, nicht mit Infanterie, die ihn bewacht. Sondern ganz alleine als Alleinkämpfer. Und damit ist dieser Panzer dann genauso anfällig für russische Artillerie wie alle anderen ukrainischen Panzer.“

Vor einem Monat noch siegessicher

“BILD” vermerkte damals:

“Russlands Winteroffensive vor dem Scheitern.“

Und auch der internationale dramatisierte die “schockierenden Aufnahmen” des ersten US-Abrams-Panzer im Gefecht:

“Es sind schockierende Bilder aufgetaucht, die den ersten M1A1 Abrams-Kampfpanzer (MBT) im Einsatz in der Ukraine zeigen.

Der Panzer, der in einem Wald getarnt ist, beschießt russische Stellungen in der Region Stepove in der Provinz Donezk.“

