Schon wieder: „Mann“ sticht zwei Schüler nieder – diesmal in Duisburg

Die Messerstecher-Serie auf Einheimische durch Bereicherer reißt nicht ab. Und wieder sind es Schüler die schwer verletzt Opfer eines „Mannes“ wurden. Der „Tatverdächtige“ wurde festgenommen.

DUISBURG – Mitten am Tag hat ein „Mann“ in Duisburg zwei Kinder angegriffen. Zum Alter der Opfer gab es zunächst keine verlässlichen Angaben, diese schwankten zwischen 9 und 14 Jahren, sagte die Polizeisprecherin. Die beiden konnten sich schwer verletzt in eine Schule retten. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar, berichten Medien – und nicht nur das: Die Polizei „geht von einer Straftat aus”, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch laut t-online.de. Wer hätte sich das gedacht? Eine Straftat? Wirklich?

Die Polizei hat nach dpa-Informationen ein Messer und eine Taschenlampe als Tatwaffen sichergestellt. Mit beiden Gegenständen habe der „Verdächtige“ auf die Kinder eingeschlagen und eingestochen, hieß es am Mittwoch aus Polizeikreisen. Eine Lehrerin sei den Kindern als Erste zu Hilfe gekommen. Die Staatsanwaltschaft in Duisburg teilte mit, sich erst am Donnerstag zum Fall äußern zu wollen.

Wir äußern uns bereits jetzt schon: Der „Mann“ ein „21-Jähriger“ ist ein „Deutsch-Bulgare“, der vermutlich genauswenig deutsch wie bulgarisch ist, dafür mit Sicherheit „schuldunfähig“.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.