Die US sind seit mehr als einem Jahrzehnt ein versteckter Geheimdienstpartner der Ukraine.

De US-CIA soll in der Ukraine geheime Spionagebasen errichtet haben. Damit wurde nahe der russischen Grenze wurde bereits vor Kriegsbeginn begonnen – wie die „NYT“ berichtet.

Diese geheime Struktur ist jetzt für beide Länder im Kampf gegen Russland entscheidend: Denn in den unterirdischen Bunkern verfolgen die Ukraine russische Satelliten und fangen die Befehle russischer Kommandeure ab. Laur „NYT“ sollen die Bunker über acht Jahre hinweg gebaut worden sein.

“USA created 12 spy bases in Ukraine along the border with Russia 8 years ago. According to New York Times, from these bases, located in underground bunkers, CIA, together with Ukrainian military, listened iRussian communication and collected other intelligence information.” pic.twitter.com/TQH5Dfrrl7

— Leijo Heikinaro (@LeijoHeikinaro) February 26, 2024