Monica Lewinsky fordert mit Modemarke, Amerikaner auf, zur Wahl zu gehen (Video)

Die US-Damenbekleidungsmarke „Reformation“ startete eine aufsehenerregende Kampagne mit politischen Untertönen. Sie ermutigt nun alle die Amerikaner, bei den Präsidentschaftswahlen im November ihre Stimme abzugeben – wie „BBC“ berichtet. Dabei wirbt die Modekette mit dem Gesicht Monica Lewinsky.

Sex-Skandal mit US-Ex-Präsident Bill Clinton

Diese war ja bekanntlich in einem der größten Sexskandale der 1990er Jahre zu zweifelhaftem Ruhm gelangt:

Damals hatte der ehemalige US-Präsident Bill Clinton von den Demokraten, zu denen auch Joe Biden gehört, eine langjährige Affäre mit der Lewinsky, die damals Praktikantin im Weißen Haus war. Der Skandal brach im Januar 1998 aus, als mehrere Zeitungen behaupteten, Clinton habe seine Macht missbraucht und seine Frau mit Monica betrogen. Die Lüge von Clinton:

„I did not habe Sex with that woman!”

…führte sogar zu einem Amtsenthebungsverfahren.

Später behauptet Lewinsky, sie sei wegen der Vorfälle stark angegriffen worden und bedauere, dass sie dem Präsidenten nachgegeben habe. Doch sei sie damals so jung gewesen, dass sie sich der möglichen Folgen nicht bewusst gewesen sei.

Die heutige Anti-Mobbing-Aktivistin nahms eit 2014 auch regelmäßig zum Thema Cyber-Missbrauch Stellung. In seiner „Reformation“-kampagne ruft Lewinsky die Amerikaner nun dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, da dies ein entscheidendes Wahljahr ist: Wenn Sie sich für die nächsten vier Jahre nicht beschweren möchten, sollten sie wählen gehen

– wie es auf der Website des Unternehmens heißt.

Die Damenbekleidungsmarke „Reformation“ starte ihre Kampagne zusammen mit der überparteilichen Organisation „Vote.org“, um die Amerikaner zur Teilnahme an den Wahlen aufzufordern.

In einem Interview in “Elle” meinte Lewinsky: Die Aktion wäre eine Reaktion auf die zunehmende Frustration und Apathie der Wähler vor den Präsidentschaftswahlen im November.

“Wir müssen uns alle gegenseitig daran erinnern, dass wir uns davon nicht abhalten lassen dürfen, wählen zu müssen, dass wir unsere Stimme so nutzen. Darin liegt unsere Kraft.“ Mitte des Lebens als Jahr der Akzeptanz Außerdem bezeichnete Lewinsky es als ein “echtes Geschenk”, im Sommer 50 Jahre alt zu werden. “Es war ein Jahr der Akzeptanz. Ich war in der Lage, so viel über mich und mein Leben zu akzeptieren und wo ich bin, und das bedeutete, dass es großartig war, 50 zu werden.“ – so Lewinsky in “Elle”. Und weiter: “Ich freue mich auf dieses neue Jahrzehnt und bin hoffnungsvoll – was sich für jemanden mit vielen Traumata beängstigend anfühlt, das auch nur zu sagen.“