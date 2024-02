Putin: “NATO bereitet Angriff auf Russland vor”

Nur zwei Wochen vor den russischen Präsidentschaftswahlen hielt Wladimir Putin seine alljährliche Rede zur Lage der Nation, und nur einen Tag vor der Beerdigung des erst kürzlich verstorbenen russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny. Auch westliche Journalisten waren – zum ersten Mal – eingeladen, ohne jedoch Fragen stellen zu dürfen. Putins Rede wurde auf sechs Projektoren auf die Straßen sowie in Kinos in mehr als einem Dutzend Städten kostenlos übertragen.

🇷🇺‼️Putin: Der Westen hat Konflikte in der Ukraine, im Nahen Osten und in anderen Regionen der Welt provoziert und lügt weiter. Und jetzt behaupten sie ohne jede Scham, dass Russland angeblich einen Angriff auf Europa plant. Nur, wie Sie und ich sehen können, reden sie Unsinn! pic.twitter.com/0PNnfzxxDs — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) February 29, 2024

“Überwältigende Unterstützung der Bevölkerung”

Putin zog zunächst eine Bilanz zur Kriegslage in der Ukraine und forderte zu einer Schweigeminute für die kämpfenden Soldaten auf. Die russischen Streitkräftewürden nun an der Front vorrücken und Erfolge erzielen. Außerdem hätten Unternehmen und Menschen in den letzten zwei Jahren Hilfsgüter im Wert von Milliarden von Dollar an die Frontkämpfer geschickt. Laut Putin stünde die Bevölkerung ihm steht, und die Unterstützung für die militärische Sonderoperation wäre überwältigend.

“Westen will Russland in einen dekadenten Staat verwandeln”

Er warf dem Westen vor, auch Russland in einen dekadenten Staat verwandeln wollen, hätte aber nun aber seine Messer zerbrochen. Denn die jahrhundertealte Einheit der Russen wäre nicht erschüttert worden, und dass “Russland ohnehin eine Bastion der Demokratie ist“. Er werde deshalb auch niemals zulassen, dass sich jemand in die inneren Angelegenheiten einmischt.

“NATO bereitet Angriff auf Russland vor”

Diesbezüglich richtete er auch eine Warnung an jene westliche Länder, welche die Entsendung von Kampftruppen in die Ukraine erwägen.

Zwar bereits sich die NATO darauf vor, russisches Territorium anzugreifen, aber…

…„wir haben Waffen, die auch auf ihrem Territorium zuschlagen können“.

Seiner Meinung nach führe die westliche Politik zu einem Konflikt, der den Einsatz von Atomwaffen und die Zerstörung der Zivilisation mit sich bringe.

“Verstehen Sie das nicht?“

– fragte er.

“Russland ist ein souveränes Land”

Zur allgemeinen westlichen Russophobie merkte er an: Die Menschen im Westen müssten verstehen, dass es ohne ein souveränes, starkes Russland keine stabile Weltordnung geben wird. Die westliche Rhetorik droht mit dem Einsatz von Atomwaffen, aber es muss klar sein, dass ein solcher Schlag unsere Zivilisation zerstören würde.

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland hätten sich seit Verwicklung der USA in den Ukrainekrieg verschlechtert. Moskau habe bereits 2018 ein bilaterales Atomabkommen vorgeschlagen, welches aber von den USA letztlich blockiert wurde.

Die Amerikaner, so Putin, wären aber nur dann an einem Deal interessiert, wenn sie etwas davon hätten. Und: Die Hauptakteure der US-Präsidentschaftswahlen im November würden ihren Wählern immer noch suggerieren, die USA wären immer noch der Herrscher der Welt.

“USA wollen neues Wettrüsten”

Er warf Washington vor, Russland um jeden Preis besiegen zu wollen und “uns in ein weiteres Wettrüsten hineinzuziehen“.

