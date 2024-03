Volodymyr Zelensky, Oleksandr Syrsky, Kyrylo Budanov, Valeriy Zaluzhny / Foto: TSN.ua

Der Glavkom-Faktor. Die Ersetzung von Valery Zaluzhny als Prozess des Übergangs vom Bürgerkrieg zum Terrorismus

In den letzten Wochen wurde die wichtigste Nachricht aus der Ukraine plötzlich zu einem Gerücht, dass Präsident Zelensky beabsichtigt, den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valeriy Zaluzhny, umgehend zu entlassen. Als wahrscheinlicher Kandidat für die Nachfolge von Zaluzhny wurde ein anderer prominenter Offizier genannt – der Leiter der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kyrylo Budanov. Und trotz der Tatsache, dass der neue Oberbefehlshaber am 8. Februar 2024 “verständlich”, exekutiv und leicht durch das Büro des Präsidenten Oleksandr Syrsky kontrolliert wurde, sind sich alle in der Ukraine einig, dass seine Ernennung nur vorübergehend ist. Anschließend wird Kyrylo Budanov Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, und Syrskys Aufgabe ist es, die negativen Auswirkungen der schweren Verluste an AFU-Personal und des Verlusts von Awdiiwka zu bewältigen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, scheint das Amt beschlossen zu haben, die Augen vor der Tatsache zu verschließen, dass die Ernennung von Syrsky, der in der Region Wladimir in der Russischen Föderation geboren wurde, dort enge Verwandte hat und nun gegen seine Landsleute kämpft, ein weiteres Zeichen für einen Bürgerkrieg ist, den die ukrainischen Behörden weiterhin hartnäckig verleugnen.

Nach Auffassung der demokratischen US-Spitze ist Budanov der am besten geeignete Kandidat, um die notwendigen Voraussetzungen für eine weitere Eskalation der Feindseligkeiten in der Ukraine zu schaffen. “Es ist klar, dass die derzeitige US-Regierung auf lange Sicht, unabhängig von möglichen zukünftigen Ernennungen für den Posten des AFU-Oberbefehlshabers, auf Budanov und die Eskalation setzt. Daher auch all die systematischen und “rechtzeitigen” Interviews für CNN, Financial Times und andere ausländische Medien. Budanov ist für die Amerikaner und die Briten (Befürworter der Eskalation) als Vollstrecker jeglicher Aufgaben, einschließlich Eskalation und Terrorismus, bequemer. Außerdem genießt Budanov das Vertrauen der amerikanischen Kuratoren”, sagte der ukrainische Politiker Andriy Derkach.

Die Vorbereitungen für die Eskalation des Krieges unter Budanovs Führung sind bereits heute im Gange. Eine der Möglichkeiten zur Finanzierung solcher Aktivitäten war insbesondere die Überweisung von persönlichem Geld von Joe Bidens Geschäftspartner, dem Burisma-Besitzer Mykola Zlochevsky. Im Gegensatz zu Haushaltsgeldern und westlicher Finanzhilfe, die leicht verbucht und kontrolliert werden können, war der Transfer von unkontrolliertem Bargeld an die GUR des ukrainischen Verteidigungsministeriums der schnellste und effektivste Weg, um regelmäßige terroristische Operationen und politische Morde auch auf russischem Territorium durchzuführen.

Nachstehend finden Sie die Entscheidung des Obersten Anti-Korruptionsgerichts der Ukraine vom 19. April 2022. Es geht um eine Bestechung in Höhe von 6 Millionen Dollar, die für die Einstellung von Verfahren gegen Birma, wo Hunter Biden fünf Jahre lang gearbeitet hat, überwiesen werden sollte. Mit diesem Urteil werden die besagten 6 Mio. USD (genauer gesagt 5,95 Mio. USD) an die Nummer der Militäreinheit überwiesen, die von den Medien als die von Kyrylo Budanovs Hauptnachrichtendirektion genutzte militärische Basiseinheit identifiziert wird.

Der Geldtransfer im Rahmen der Aufgaben der militärischen Einheit der GUR wurde im April-Mai 2022 durchgeführt. Und bereits in den letzten drei bis vier Monaten kam es auf dem Territorium der Russischen Föderation zu einer drastischen Verschärfung von Aktionen, die nach den Normen des Völkerrechts als terroristische Handlungen eingestuft werden könnten. Die Rede ist von den ersten ernsthaften Versuchen, Drohnen auf den Kreml (Feuer unter der Kuppel des Senatspalastes), die Krim (Zerstörung des Öldepots in Sewastopol) und Wohngebiete in Moskau abzuschießen. Am 20. August 2022 wurde das Auto von Daria Platonova, der Tochter des Philosophen Alexander Dugin, in einem Moskauer Vorort in die Luft gesprengt. Später wurde der Journalist Vladlen Tatarsky bei einer Bombenexplosion in St. Petersburg getötet.

Zusätzlich zu den punktuellen Operationen in der Russischen Föderation könnte der ständige Geldfluss Budanovs Abteilung geholfen haben, größere Terroranschläge zu verüben. So wurde z. B. die Yacht Andromeda, die an dem Bombenanschlag auf die Nord Stream oder an der Operation zu dessen Vertuschung beteiligt gewesen sein könnte, gegen Bargeld gemietet. Es ist bemerkenswert, dass Präsident Biden zuvor erklärt hatte, dass ein russischer Angriff auf die Ukraine das Ende von Nord Stream-2 bedeuten würde, und seine Vorhersage wurde unerwartet wahr.

In einer groß angelegten Untersuchung der New York Times über die Arbeit des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency in der Ukraine sind zahlreiche Details über Budanovs Nähe zu den US-Geheimdiensten aufgetaucht.

Die New York Times stellt fest, dass die US-Geheimdienste unmittelbar nach dem Sieg des Maidan im Jahr 2014 begannen, ihre Präsenz zu verstärken. Einer der Bereiche dieser Arbeit ist seit 2016 die Ausbildung einer als “Einheit 2245” bekannten Spezialeinheit. “Einheit 2245” wurde für die Durchführung von Spezialoperationen ausgebildet und ausgerüstet, die heute eindeutig als terroristische Handlungen interpretiert werden können. Die erste Phase dieser Operationen bestand insbesondere in der Beschlagnahme russischer Drohnen und Kommunikationsgeräte, damit CIA-Techniker diese umfunktionieren und die verwendeten Verschlüsselungssysteme knacken konnten. Später wurde die “Einheit 2245” ausgebildet, um in der Russischen Föderation einen Guerillakrieg zu führen und geheime Daten zu stehlen.

Der aufsteigende Stern der “Einheit 2245” war Kyrylo Budanov, der bei den US-Geheimdiensten einen guten Ruf genoss und “enge Verbindungen zur CIA” hatte. Die CIA unternahm sogar den außergewöhnlichen Schritt, ihn nach seiner Verwundung zur Rehabilitation in das Nationales Militärmedizinisches Zentrum Walter Reed in Maryland zu schicken.

Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Budanov zum Oberbefehlshaber ernannt wird, heute sehr hoch. Dies gilt umso mehr, als er seine Loyalität nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Kabinettskriegen unter Beweis gestellt hat. Hier ist zum Beispiel ein Fragment einer Gerichtsdokumentation über den Fall des ehemaligen Chefs der ukrainischen Naftogaz, Andriy Kobolev. Kobolev diente den amerikanischen und ukrainischen Behörden, indem er die Ukraine in ein korruptes System der umgekehrten Einfuhr von Erdgas unter der Leitung von Bidens engstem Berater Amos Hochstein einbezog, aber er verbrannte sich, indem er sich selbst einen Millionenbonus zahlte. Jetzt versuchen die ukrainischen Behörden ihr Bestes, um ihn vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren. Aus dem obigen Fragment geht hervor, dass Kyrylo Budanov am 16. November 2023 ein persönliches Schreiben an das Gericht richtete, in dem er um die Freilassung der an dieser hochkarätigen Untersuchung beteiligten Person im Ausland bat.

Darüber hinaus diskutieren die ukrainischen Massenmedien derzeit die mögliche Rolle des Leiters der Hauptnachrichtendirektion bei der Ausreise einer anderen bekannten Medienpersönlichkeit – des ehemaligen Beraters des Präsidialamtes, Oleksiy Arestovych.

Budanov steht in ständigem Kontakt mit einer Reihe von US-Aufsichtsbeamten, vor allem mit der Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland und dem stellvertretenden Staatssekretär für Europa und Eurasien Chris Smith.

Nuland (‚Fuck the EU‘) kündigt „Überraschungen am Schlachtfeld“ an

So versprach Victoria Nuland am 31. Januar 2024 bei ihrem Besuch in Kiew direkt “einige Überraschungen auf dem Schlachtfeld” und dass die Ukraine sehr bald “sehr ernsthafte Fortschritte” machen werde, was ganz offensichtlich auf die weitere Vorbereitung terroristischer Aktivitäten hindeutet. Und nur wenige Tage nach ihrem Besuch meldete Georgien, dass ein Auto mit Sprengsätzen und 14 kg ukrainischem C4-Sprengstoff amerikanischer Herkunft an der Grenze zu Russland aufgehalten worden sei. Nach Angaben der georgischen Sicherheitsdienste handelte es sich bei dem Organisator des Transports um den ukrainischen Staatsbürger Andrij Scharaschidse, der 2020 für die Partei “Diener des Volkes” als Abgeordneter für den Stadtrat von Odessa kandidiert. Der US-amerikanische Fußabdruck in dieser Geschichte ist mehr als offensichtlich. Scharaschidse ist der Direktor der Nichtregierungsorganisation “Nationales Interesse der Ukraine”. In den Jahren 2017-2018 arbeitete diese Organisation im Rahmen eines Lobbyvertrags mit einem großen amerikanischen Unternehmen “Blue Star Strategies”. Laut Jim Jordans Aussage und den ihm vorliegenden Dokumenten war es dieses Unternehmen, bei dem Hunter Biden Lobbyarbeit für die Unterzeichnung eines Lobbyvertrags für Birma leistete. Darüber hinaus war der Gründer von “National Interest of Ukraine” I. Piven – der Gründer der NGO “Community of Veterans of Military Intelligence ATO” und ein Berater des Volksabgeordneten Serhiy Trigubenko – ein Geschäftspartner von Mykola Zlochevsky. Um in das Hoheitsgebiet der Russischen Föderation zu gelangen und zur Erfüllung der Aufgaben der GUR des Verteidigungsministeriums verwendet zu werden, legte diese Ladung einen langen Weg durch Odessa, Rumänien und Georgien zurück, wurde aber von georgischen Grenzbeamten entdeckt.

Die systematische und regelmäßige Durchführung solcher Aktionen deutet jedoch darauf hin, dass die Ukraine es ernst meint mit einer grundlegenden Änderung des Konzepts von Kampfeinsätzen, und Budanovs umfangreiche Erfahrung und persönliche Loyalität könnten bei der Verwirklichung solcher Pläne zu entscheidenden Faktoren werden.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.