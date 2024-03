Kriegstreiberei im ZDF für Kinder (Video): „lustige“ Marschflugkörper für Ukraine-Einsatz

Bild. sreenshots aus der Sendung "Logo" im Kinderkanal KiKA von ZDF und ARD

Nachdem bekanntlich ein beispiellose Kriegstreiberei in den Mainstreammedien stattfindet, dürfen wir uns nicht wundern, dass man auch bei Kindern davor nicht Halt macht, wenn es darum geht, Verständnis und Begeisterung für die nächste Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg zu schüren.

Im Zuge der Umerziehung vom friedlichen Lämmlchen hin zum wehrkraftertüchtigten Rambo müsste lediglich die Umwelthysterie, mit der man die Kleinen in den letzten Jahren zudröhnte, aus deren Köpfen wieder verschwinden, da so ein Krieg alles andere als umweltfreundlich ist. Die „Oma als Umweltsau“ (siehe Video unten) war gestern, heute will man das nachholen, was Opa vor 80 Jahren nicht gelang: den RRRussen niederwerrrfen!

Hier das „lustige“ Video im Kinderkanal KiKA von ZDF und ARD wo man mit Scholz hart ins Gericht geht, weil er keine Taurus-Marschflugkörper den Ukra-Nazis überantworten will.

Hier zum Vergleich die Gehirnwäsche von vorgestern:

