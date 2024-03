NATO Unterstützung für Angriffe der Ukraine auf Russland

Bild: Screenshot Tagesschau

Hochoffiziell sanktionierte NATO Generalsekretär Jans Stoltenberg nun NATO-Kampfjets, Ziele in Russland an zu greifen. Dies wurde nun der Ukraine vom NATO-Chef offiziell zugesagt, wie auch tkp berichtete.

Dem Krieg einen „Riesenschritt“ näher?

Es war bisher einer der letzten strittigen Punkte, „hat die Ukraine bei Angriffen auf russisches Gebiet die Unterstützung der NATO?“ Stoltenberg, der Chef der westlichen Militärallianz, hat die Debatte letzte Woche für beendet erklärt. Kiew habe nunmehr also das Recht, auch russische Ziele außerhalb der Ukraine anzugreifen.

Damit schickt also die NATO seine eigenen Kampfjets, für die aktuell ukrainische Piloten ausgebildet werden, in Richtung Russland. Zwar offiziell unter der Flagge der Ukraine, aber mit klarer NATO-Unterstützung.

Journalist Glenn Diesen fragte hierzu, ob Stoltenberg damit „der größten Atommacht der Welt gerade den Krieg erklärt“ habe. Eine offizielle Kriegserklärung ist es weiterhin nicht, aber dass sich die NATO im de facto Krieg mit Russland sieht, hat etwa Außenministerin Annalena Baerbock bereits ganz klar deutlich gemacht. Wenngleich auch Stoltenbergs Worte wohl weitaus mehr Gewicht als jene von Baerbocks haben, diese verschärfte Rhetorik kann man somit als weitere politische Zuspitzung der Krise deuten.

„West-Provokation“ auf Hochtouren

„Es ist Sache jedes einzelnen Verbündeten, zu entscheiden, ob es Einschränkungen bei den Lieferungen gibt, und die verschiedenen Verbündeten haben in dieser Hinsicht eine etwas unterschiedliche Politik verfolgt“, sagte Stoltenberg in einem, am 20. Februar veröffentlichten Interview, mit dem umstrittenen Sender Radio Free Europe.

Wirklich neu ist diese Situation wohl nicht, hatte Kiew doch in den letzten Monaten verstärkt militärische Ziele in Russland mit Drohnen und Langstreckenraketen angegriffen.

Ein NATO-Beamter bestätigte am 22. Februar gegenüber der Financial Times eben diese Aussage Stoltenbergs. Kiew habe „das Recht auf Selbstverteidigung, auch durch Angriffe auf legitime russische Militärziele außerhalb der Ukraine“, hieß es „artig dem Narrativ folgend“.

Diese Debatte wird nun relevant, weil bald einige NATO-Staaten damit beginnen werden, F-16-Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Die in den USA hergestellten Flugzeuge könnten, wenn sie mit Langstreckenraketen ausgerüstet sind, die potenzielle Reichweite von Kiews Angriffen auf das russische Territorium erheblich vergrößern.

Frankreich und das Vereinigte Königreich, die Kiew bereits mit Langstreckenraketen beliefert hatten, halten sich aus Angst vor einer Eskalation mit Moskau mit der Befürwortung solcher Angriffe jedoch zurück. In Deutschland kocht indes die Debatte rund um Taurus-Raketen hoch. Kiew fordert diese bereits (wenig überraschend) seit längerer Zeit. Olaf Scholz steht hier aber noch auf der Bremse. Im Bundestag jedoch ist eine Mehrheit für die Lieferung der Raketen.

„Scheinheiliges Zögern“ von Scholz

Im letzten Jahr hatte Wladimir Putin bereits angedeutet, dass Russland die, vom Westen gelieferten F-16-Jets außerhalb der ukrainischen Grenzen abschießen könnte. Damit würde die NATO endgültig in den Krieg gezogen werden. „Dies birgt die ernste Gefahr, dass die NATO weiter in diesen bewaffneten Konflikt hineingezogen wird“, sagte Putin dazu bereits im letzten Juni. Jedenfalls würden die F-16 irgendwann ebenso brennen wie die gelieferten Panzer, so der russische Präsident.

Stoltenberg äußerte zudem letzte Woche, „es ist auch wichtig zu erkennen, dass wir trotz der schwierigen Lage auf dem Schlachtfeld Russland nicht überschätzen und die Ukraine nicht unterschätzen sollten.“

Bis zum letzten Ukrainer als Leitspruch der NATO dürfte also auch weiterhin gelten.

