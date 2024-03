Unfassbare Bundeswehr-Panne: Russen hören Geheim-Gespräch deutscher Generäle ab

Unangenehme Überraschung für die Bundeswehr: Russische Propagandisten haben den Mitschnitt eines brisanten Telefongesprächs von vier hochrangigen deutschen Offizieren veröffentlicht.

Im Mitschnitt ist zu hören, wie die vier Bundeswehroffiziere – offenbar in Vorbereitung für ein Briefing der Bundesregierung – über die Fähigkeiten des Marschflugkörpers Taurus diskutieren.



Die Offiziere sprechen darüber, welche Herausforderungen es für eine Lieferung an die Ukraine gäbe. Und: Die sie schlagen auch Wege vor, wie in der Ukraine Taurus-Raketen auch ohne konkrete Zieldatenübermittlung durch die Bundeswehr eingesetzt werden könnten. Hintergrund: Scholz hatte suggeriert, durch diese Zielsteuerung würde Deutschland zur Kriegspartei.

+++

Claudia Roth verlangt 90% Altfaser in Klopapier bei Filmförderung

Wenn Filmproduktionen staatlich gefördert werden, müssen Vorschriften eingehalten werden. Zum Wohl des Klimas. Der bürokratische Aufwand ist an Absurdität kaum zu überbieten.

Wissen Sie, wie viel Altfaseranteil Ihr Klopapier hat? Nein? Wenn es weniger als 90 Prozent sind, können Sie jedenfalls nur bedingt staatliche Förderung für eine Filmproduktion erhalten. Satire? Keinesfalls. Kinofilme sind echte Klimasünden oder anders gesagt, sie waren es. Damit Filme und Serien auch weiterhin mit gutem Gewissen angeschaut werden können, wurden unzählige Regeln eingeführt, die bei einer staatlich geförderten Produktion eingehalten werden müssen. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de.

+++

„Meilensteine erreicht“: 137 Mrd. EURO – Polens neue Regierung bekommt Milliardenspritze aus Brüssel

Seit zwei Jahren blockierte Gelder dürfen nun fließen: Nach der Regierungsübernahme von Donald Tusk bekommt Polen plötzlich Milliarden aus Brüssel. Die Opposition wirft der EU Doppelmoral vor.

BRÜSSEL/WARSCHAU. Die EU-Kommission hat die Freigabe von rund 137 Milliarden Euro von den bislang blockierten EU-Fördermitteln an Polen genehmigt. Demnach habe die neue bürgerliche Regierung von Donald Tusk „einen ehrgeizigen Aktionsplan zur Rechtsstaatlichkeit“ vorgelegt und die richterliche Unabhängigkeit gestärkt. „Wir sind beeindruckt von den Bemühungen Polens, um die Rechtsstaatlichkeit als Rückgrat der Gesellschaft wiederherzustellen“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) während einer Pressekonferenz am Donnerstag. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Russischer Super-Jet über Ukraine gesichtet – kommt jetzt die Su-57 zum Einsatz?

Nach zwei Jahren Krieg schickt Russland offenbar erstmals eine Su-57 in die Ukraine – man bleibt jedoch vorsichtig mit dem hochmodernen Kampfjet.

Moskau – Lange wurde über einen Einsatz der russischen Elite-Tarnbomber Su-57 spekuliert. Nun scheinen die Gerüchte wohl bestätigt. In einem Angriff auf die Luhansk-Region in der Ukraine kam anscheinend der hochmoderne Su-57-Jet zum Einsatz. Obwohl Russland einen extrem modernen Kampfjet der fünften Generation in petto hat, war das Kampfflugzeug bisher im Ukraine-Krieg noch nicht geflogen worden. Die russische Luftwaffe ist sehr darauf bedacht, keine ihrer 21 Su-57 zu verlieren, weshalb das Flugzeug bisher nur über russischem Territorium flog. Weiterlesen auf merkur.de

+++

Nicht zum Wohle aller: Elon Musk verklagt ChatGPT-Entwickler OpenAI

Tesla-Chef Elon Musk verklagt OpenAI und dessen Chef Sam Altman, weil sie den ursprünglichen Zweck des Unternehmens außer Acht gelassen haben sollen.

Der ChatGPT-Entwickler habe die ursprünglich anvisierte Mission aufgegeben, Künstliche Intelligenz (KI) zum Wohl der Menschheit und nicht für Profit zu entwickeln, heißt es in einer von Musks Anwälten eingereichten Klage. Altman und OpenAI-Mitbegründer Greg Brockman seien anfangs auf Musk zugegangen, um ein für Dritte offenes Unternehmen (Open Source) ohne Gewinnabsicht zu gründen. Der nun auf Profit ausgerichtete Fokus verletze den Vertrag. Weiterlesen auf krone.at

+++

Phoenix findet Kritik an Baerbock-Friseur “frauenfeindlich”

Wer die Englisch-“Kenntnisse” oder die horrenden Aufhübsch-Rechnungen der grünen Außenministerin Annalena Baerbock , die 300 Euro am Tag für Friseur und Visagisten raushaut, kritisiert, ist laut Phoenix “frauenfeindlich”.

Wenn es schon an Kernkompetenzen mangelt, dann soll es anscheinend die Optik es richten. Und deshalb wird so richtig viel Steuergeld in Friseure und Visagisten investiert. Allein Annalena Baerbocks Erscheinungsbild kostete den Steuerbüttel 2023 99.000 Euro wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion herging. Weiterlesen auf journalistenwatch.de

+++

Nach blutiger Attacke in Berlin-Kreuzberg – „Ein Pfiff reicht und schon stehen 50 Leute da“ – so kapern Clans den „woken Kiez“

Der Graefekiez in Berlin-Kreuzberg gilt als gentrifizierter Vorzeige-Kiez. Nach dem blutigen Clan-Überfall auf der Graefestraße aber sorgen sich immer mehr Bewohner um ihre Sicherheit.

[…]

Umso geschockter reagierten viele, als es am vergangenen Wochenende auf der Graefestraße zu einer besonders blutigen Fehde zwischen zwei arabischstämmigen Clans kam. Zwischen 10 und 15 Männer schlugen am Samstag gegen 20.30 Uhr die Scheiben eines umzingelten Autos ein. Drei Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Einer erlitt mehrere Messerstiche in den Oberkörper, ein zweiter wurde mit einem Schuss aus einer Schreckschusspistole am Oberschenkel verletzt, ein dritter durch Schläge auf den Kopf. Weiterlesen auf focus.de

+++

Für Autos ab 15 Jahren: EU will Reparatur von Verbrennern verbieten

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, der massive Auswirkungen auf Autobesitzer in Europa haben könnte.

Reparaturen an Fahrzeugen, die älter als 15 Jahre sind, sollen verboten werden. Begründet wird dies mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Die Kommission argumentiert, dass ältere Autos mehr Emissionen verursachen als neuere Modelle. Die Maßnahme zielt darauf ab, Autos mit Verbrennungsmotoren schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

“Ein Desaster” – Ukrainische Eliteeinheit gerät in tödlichen Hinterhalt

Ukrainische Streitkräfte geraten in einen russischen Hinterhalt. Viele Elitesoldaten sterben dabei. Auf Fotos sind blutverschmierte Schlauchboote zu sehen.

[…]

Die “Kyiv Post” schreibt dagegen von einem “Desaster” für die ukrainischen Streitkräfte und von einem der schlimmsten Tage für die Spezialeinheit des 73. Maritimen Sondereinsatzzentrums. Ukrainische Militärblogger zeigten sich empört über den Verlust, sie machten die mangelhaften Kommandostrukturen innerhalb der ukrainischen Armee für den gescheiterten Einsatz verantwortlich. “Sie [die Offiziere] geben irgendwelche Befehle, andere geben dagegen ihr Leben.”

Weiterlesen auf t-online.de

+++

