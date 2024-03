Wenn die Klima-Hysterie Pause macht: US-Militär zensiert Klimaberichte zu CO2-Ausstoß (Video)

B-52-Bomber

“Die rund 28 Millionen Soldaten auf der Welt hinterlassen einen riesigen Kohlenstoff-Fußabdruck.“

– wie es in einem Video von „Telex“ und der – sonst so woken – „Deutschen Welle“ heißt:

„Ob Verbraucher oder Industrie: Alle sollen möglichst wenig CO2 verursachen. Doch die Streitkräfte sind bislang ausgenommen. Dabei verursachen sie Unmengen von CO2. Panzer und Kampfjets blasen Tonnen davon in die Atmosphäre.“ (DW)

Klima-Paniker wie „Die Letzte Generation“ attackieren ständig den Individualverkehr sowie SUVs, deren Fahrzeuge 15 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Doch es stört sie anscheinend nicht, wenn ein russischer Panzer mit 240 Liter, und ein amerikanischer 455 Liter die Luft verpestet.

Somit ist das Militär ist für mehr Kohlenstoffemissionen verantwortlich als die zivile Luftfahrt – wie die „DW“ eine Studie zitiert. Insgesamt also für so viel wie die Luft- und Schifffahrt zusammen.

USA zensieren militärische CO2-Verpestung

Und zwar gibt es einen einfachen Grund, warum dieser eklatante Zusammenhang von den internationalen Konferenzen über Fragen des Klimawandels ausgeklammert wird:

Wurde doch die Berichterstattung über militärische Emissionen im Kyoto-Protokoll von 1997 auf Wunsch der USA weitgehend ausgeklammert. Damals fehlten übrigens verbindliche Emissionsziele für die Unterzeichnerstaaten. Das Pariser Abkommen von 2015 änderte dies zwar, verlangte aber immer noch keine Berichterstattung über militärische Emissionen.

Und auch die bisher zur Verfügung stehenden Daten sind immer noch sehr lückenhaft. Zwar wurde Ende letzten Jahres, im Vorfeld des UN-Klimagipfels in Dubai (COP28), der Zusammenhang zwischen dem Militär und Klimawandel zum ersten Mal kurz in einem wichtigen Bericht erwähnt.

In o.g. Video, heißt es verfänglich:

Das Militär sei ausgerechnet deshalb eine Ausnahme, weil es eine besondere Rolle beim Schutz der Gesellschaft spiele. Der wahre Grund: Die Staaten verweigern Daten, um Stärke, Bewaffnung und Taktik ihrer Streitkräfte geheim zu halten.

Mindestens 5,5 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes

Dennoch veröffentlichte nun eine Londoner Organisation eine Schätzung auf der Grundlage begrenzter Daten. Demnach zeichnet das weltweite Militär für 5,5 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen der Welt verantwortlich, verglichen mit knapp 3 Prozent durch den internationalen Luftverkehr.

Klima-Killer US-Militär

So verschwendet der legendäre US-„B-52-Langstreckenbomber“, ein achtstrahliger Düsenjet, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zur nuklearen Abschreckung im Kalten Krieg entwickelt, pro Stunde (!) so viel Treibstoff wie ein durchschnittlicher Autofahrer in sieben Jahren. Und allein die US-Luftwaffe besitzt etwa 80 B-52-Bomber. (Zeit)

Und: Diese Bomber wurden seit Vietnam über Kosovo bis Irak und Syrien in vielen Kriegen eingesetzt.

“Keine einzelne Organisation stößt so viele Treibhausgase pro Jahr aus wie das US-Militär – mehr als Länder wie Peru oder die Schweiz.“

– wie die US-Politologin Neta Crawford, die an der Universität Oxford zum Zusammenhang von Krieg und Klimakrise forscht, erklärte. Und bereits vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Ägypten rechneten Wissenschaftler in einem Kommentar im Fachmagazin Nature vor: Wären die US-Streitkräfte eine Nation, hätten sie die höchsten Pro-Kopf-Emissionen der Welt, und zwar 42 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Mitarbeiter.

Klimakiller Ukraine-Krieg

Wie sehr die internationalen Umwelt- und Klima-NGOs diesen Zusammenhang ausklammern, verdeutlichen, dass sie von US-Kriegstreiber-Interessen geleitet, und oder aber deren Mitglieder zu dumm sind, diese zu verstehen: Denn allein im Ukrainekrieg wurden CO2-Emmissionen in der Höhe jener von Portugal und Griechenland ausgestoßen.

